Profitul BRD a crescut cu 37% anul trecut, faţă de anul 2020, iar veniturile cu doar 1%

"Veniturile anuale ale Grupului BRD au fost de 3,118 miliarde lei, în creştere cu 1% faţă de 2020. Activitatea clienţilor s-a intensificat în dinamică anuală, determinând o creştere solidă a veniturilor nete din comisioane, cu 7,5%. Contrar ratelor de piaţă mai scăzute în cea mai mare parte a anului 2021, veniturile nete din dobânzi au rămas stabile, fiind susţinute de volume în creştere. Iniţiativele pentru îmbunătăţirea eficienţei (automatizări, redimensionarea reţelei de sucursale) au fost accelerate şi au avut ca efect reducerea costurilor cu personalul. Evoluţia altor costuri (+4% faţă de anul 2020, excluzând contribuţia cumulată la fondurile de garantare a depozitelor şi de rezoluţie) reflectă în special intensificarea investiţiilor în transformarea digitală. Cheltuielile de exploatare au fost per total limitate, înregistrand o creştere cu 1,9% faţă de 2020. Profitul operaţional brut a rămas în consecinţă stabil, la 1,5 miliarde lei", arată grupul.

Rata scăzută a creditelor neperformante a fost de 3,1% la finalul anului, nivelul ridicat de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante (75%) şi reluările nete ale costului riscului.

Profitul net a fost cu 37% mai mare faţă de anul 2020 şi rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) a fost de 15,6%.

Consiliul de Administratie al BRD propune o rata de distribuire de dividend de 70% din profitul distribuibil aferent anului 2021 (1,285 lei/acţiune), sub rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2022.

BRD a structurat în 2021 acorduri verzi în valoare de jumătate de miliard de euro.

În acelaşi timp, BRD a continuat investiţiile în domenii esenţiale pentru viitorul societăţii româneşti: educaţie, ştiinţă şi tehnologie, cultură, sport, mediu. Suma totală investită în 2021 în proiecte dedicate societăţii a depăşit 8 milioane de lei.

“2021 a fost un an al redresării economice, pe fondul unor condiţii de afaceri şi de percepţie mai bune, în timp ce Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu primele sume deja plătite, ar trebui să fie un catalizator pentru continuarea creşterii economice. Într-un context îmbunătăţit, activitatea noastră comercială a fost excelentă pe toate liniile de business. Activitatea de creditare a fost intensă, în timp ce dinamica economisirii a fost marcată de volume în creştere şi o diversificare mai mare.

În 2021, am fost deosebit de activi în oferirea de noi soluţii digitale clienţilor noştri. Am atins obiective strategice din planul de transformare digitală, lansând înrolarea la distanţă a clienţilor şi creditarea de consum digitală. De asemenea, am concretizat ferm angajamentul nostru puternic de sprijinire a tranziţiei către sustenabilitate, structurând finanţări verzi în valoare de jumătate de miliard de euro. Cu un ROE de 15,6% şi un avans de 37% al profitului nostru net, am obţinut o performanţă financiară excelentă”, a declarat François Bloch, directorul general al BRD Groupe Société Générale.

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanţele din leasing, au înregistrat o creştere de două cifre (+11,2% faţă de 2020).

Susţinută de cea mai bună producţie anuală înregistrată vreodată pentru creditele de consum şi de un avans cu 66% al creditelor imobiliare nou acordate, producţia de credite pentru persoanele fizice a revenit puternic faţă de 2020 (+38%). De asemenea, a înregistrat o creştere cu 17% faţă de 2019. Creditarea companiilor (+26,3% faţă de 2020) s-a bazat pe o dinamică foarte puternică atât pe segmentul IMM (+22,8% în dinamică anuală), cât şi pe cel al companiilor mari (+28,5% în dinamică anuală).

BRD a structurat finanţări verzi în valoare de 500 milioane euro, inclusiv cel mai important credit verde acordat vreodată pe piaţa românească.

Economisirea retail a crescut cu 7,8% în dinamică anuală. Baza de economisire este, de asemenea, din ce în ce mai diversificată. BRD Asset Management a ajuns lider de piaţă după numărul investitorilor şi şi-a crescut cota de piaţă la 19,5%. În plus, BRD a intermediat în 2021 mai mult de jumătate din emisiunile de obligaţiuni ale guvernului României destinate persoanelor fizice, în cadrul programului Fidelis

BRD - Groupe Société Générale operează o reţea de 499 de unităţi. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii decembrie 2021, de 67 miliarde lei.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 133.000 de angajaţi în 61 de ţări şi 30 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie: Retail banking în Franţa; Retail banking internaţional, Asigurări şi Servicii financiare pentru companii şi Global Banking şi Soluţii pentru Investitori.