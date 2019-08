Isărescu: Inflaţia a venit în jos, după creşterile din primele 4-5 luni. Măsuri de tipul 114 nu te ajută să scazi dobânda. Dimpotrivă!

Inflaţia a rămas undeva între 4-5%. Impactul asupra dobânzilor în piaţa monetară, vestitul ROBOR, a fost destul de puternic, comparativ cu alte ţări care au administrat mai bine politica anti-inflaţionistă decât am făcut-o noi, per total, nu doar Banca Naţională.

Nu vedem reducerea deficitului bugetar rapid şi nu sfătuim să se facă aşa ceva. Am văzut proiectul de rectificare, din punct de vedere al macrostabilităţii este pozitiv, în sensul că se menţine deficitul sub cel de anul trecut. Aceasta este şi propunerea pe care o sugerez: contain and gradual adjust. Nu se poate pune frână brusc. Salut această hotărâre a Guvernului de a menţine deficitul în 2,75%.