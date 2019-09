Cum poţi plăti facultatea copilului doar din alocaţia de stat

Pentru a veni în întâmpinarea problemelor financiare pe care mulţi dintre părinţi le au, unul dintre cele mai mari fonduri financiare din lume, prezent şi în România, a lansat, împreună cu două mari bănci, campania “Tu cum investeşti alocaţia copilului tău?”.

Concret, în prezent, populaţia cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani se ridică la 2.838.532, conform unei informări recente a Institutului Naţional de Statistică. Aceştia beneficiază de o alocaţie de stat de 300 lei/ lună, până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar ulterior valoarea acesteia este de 150 lei pe lună.

Dacă un părinte ar administra aceste sume timp de 18 ani printr-o asigurare de viaţă cu economisire, ar putea obţine peste 52.000 lei (puţin peste 11.000 de euro, la un curs mediu de 4,7 lei/euro), faţă de cei 36.000 lei, totalul alocaţiilor neinvestite.

„În afară de sănătate, educaţia este cea mai importantă pentru viitorul unui copil şi este firesc pentru un părinte să fie într-o continuă preocupare pentru a le oferi copiilor săi şansa de a putea frecventa instituţii de învăţământ cât mai performante, în ţară sau în străinătate.

De asemenea, conform datelor Ghidului Complet al Universităţilor (The Complete University Guide), costul mediu pentru a urma studii superioare în România ajunge la 2.000 euro pe an, iar în străinătate poate să depăşească 10.000 euro pe an.