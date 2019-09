Cresc pensiile, de astăzi. Cu cât se majorează şi când intră în plată

La 1 septembrie 2019 intră în vigoare noua lege a pensiilor, iar primele măsuri sunt majorarea punctului de pensie şi a pensiei minime garantate.

Mai precis, de la 1 septembrie 2019, punctul de pensie se majorează de la 1.100 lei la 1.265 de lei, valoarea lui crescând cu 15%. Acest lucru va aduce o majorare a tuturor celor aproape 5 milioane de pensii din România .

De asemenea, tot de la 1 septembrie, pensia minimă garantată sau indemnizaţia socială pentru pensionari se majorează cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei.

Totodată, indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate se majorează de la 880 lei la 1.012 lei.

Ministrul Muncii a făcut o simulare pe o pensie de 803 lei, care va creşte de la 1 septembrie odată cu majorarea punctului de pensie cu 15% la 924 de lei.

Odată cu majorarea de la 1 septembrie 2020, aceeaşi pensie va ajunge la 1.296 de lei, iar la 2021 la 1.369 lei.

Plata noilor cuantumuri de pensii majorate va începe efectiv de luni , a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Suntem cu toate pensiile recalculate. Taloanele sunt tipărite, sunt făcute primele plăţi către Poşta Română. De luni, începem efectiv plata noilor cuantumuri de pensii. După cum ştiţi, prin Ordonanţa 114, am prevăzut această majorare de punct de pensie, astfel încât la construcţia bugetului pe anul 2019 am avut bază legală şi am majorat.

Marius Budăi

Ministrul Muncii