Analiză: Tarifele lui Trump vor aduce o criză de aprovizionare. Marile lanțuri de retail anunță scumpiri

Tarifele vamale impuse de Donald Trump importurilor din China, Canada și Mexic provoacă o undă de șoc în sectorul comerțului cu amănuntul atât în SUA, cât și în Europa. Chiar și faptul că Trump anunță și apoi amână tarifele sporește incertitudinea.

Iar acest lucru face ca principalii actori să se pregătească pentru perturbări semnificative ale lanțurilor lor de aprovizionare și ale strategiilor de stabilire a prețurilor, mulți dintre ei avertizând cu privire la creșteri iminente ale prețurilor pentru consumatori, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Potrivit acestuia, în SUA, giganții comerțului cu amănuntul trag un semnal de alarmă cu privire la impactul potențial asupra afacerilor lor. Walmart, cel mai mare retailer din țară, recunoaște că nu va fi „complet imun” la taxele vamale. Potrivit directorului financiar John David Rainey, aproximativ două treimi din marfa Walmart provine din piața internă. Acesta este motivul pentru care compania va resimți probabil unele efecte, în special din cauza tarifelor impuse Canadei și Mexicului. Dar compania a învățat multe din războiul vamal din trecut și se pregătește să colaboreze cu furnizorii, să îmbunătățească ofertele de mărci proprii și să își ajusteze lanțul de aprovizionare pentru a reduce costurile.

Retailerul gigant de produse electronice Best Buy, care se bazează în mare măsură pe importurile din China și Mexic, se așteaptă la o creștere foarte probabilă a prețurilor pentru consumatorii americani. Deși Best Buy importă direct doar 2-3% din bunurile sale, compania se bazează pe furnizori care importă produse și este foarte probabil ca aceștia să transfere mai departe costurile vamale crescute. Retailerul de electronice ar putea înregistra o creștere cu 11% a prețurilor la articole precum laptopuri, tablete și smartphone-uri.

Costuri suplimentare pentru familia americană

Familia americană tipică s-ar putea confrunta cu costuri anuale suplimentare cuprinse între 1.600 și 2.000 de dolari, din cauza noilor tarife, potrivit unei noi analize a Yale Budget Lab, un centru independent de cercetare a politicilor publice. Pierderile pentru gospodăriile din partea de jos a distribuției veniturilor ar fi cuprinse între 900 și 1.100 de dolari.

Trump a amenințat, de asemenea, și Europa cu tarife, dar continentul nostru nu este încă afectat în mod direct. Retailerii urmăresc îndeaproape situația, deoarece aceasta ar putea remodela dinamica comerțului mondial. Peisajul european al comerțului cu amănuntul este dominat de companii care operează în sectorul alimentar și este concentrat în mare parte în țările occidentale, în special în Germania și Franța. Marii comercianți cu amănuntul, cum ar fi Schwarz-Gruppe din Germania (proprietarul Lidl), Aldi, Carrefour, s-ar putea confrunta cu consecințe indirecte în cazul în care lanțurile de aprovizionare globale sunt perturbate, însă dependența lor de produsele europene ar putea atenua riscurile.

Europenii vor cheltui mai puțin

Producătorii de bunuri de lux din Europa, cum ar fi LVMH, Hermès și Burberry, ar putea înregistra o creștere mai lentă a vânzărilor în cazul în care tarifele vamale americane conduc la reducerea cheltuielilor consumatorilor pentru produsele europene de înaltă calitate. Aceste companii obțin venituri semnificative de pe piața americană și ar putea fi nevoite să-și reevalueze strategiile de stabilire a prețurilor.

Cu toate acestea, unii comercianți cu amănuntul văd potențiale oportunități în mijlocul perturbărilor. Lanțurile de magazine cu prețuri reduse, precum TJ Maxx/ TK Maxx, ar putea profita de creșterea stocurilor pe măsură ce companiile se grăbesc să importe bunuri înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife vamale. Platforma de comerț electronic Etsy și site-urile de revânzare precum ThredUp se consideră, de asemenea, beneficiari potențiali, așteptându-se ca, în cazul creșterii prețurilor de vânzare cu amănuntul, consumatorii atenți la preț să se orienteze către opțiuni alternative sau second-hand. De asemenea, în Europa, consumatorii ar putea profita de prețurile mai mici pe care exportatorii chinezi le-ar putea cota pentru a-și vinde producția excedentară pe care scăderea consumului pe piețele americane ar putea să o facă disponibilă.

„Am mai fost aici şi în 2018, când Trump a majorat tarifele pentru China”

Federația națională a comerțului cu amănuntul din SUA a avertizat că, atâta timp cât tarifele vamale rămân în vigoare, acestea nu vor face decât să afecteze gospodăriile și companiile americane care se străduiesc să ofere clienților produsele pe care le doresc și de care au nevoie zilnic. Acest sentiment se regăsește în întreaga industrie a comerțului cu amănuntul, mulți comercianți confruntându-se cu alegerea dificilă între a absorbi costurile mai mari, a le transfera asupra cumpărătorilor sau o combinație între aceste opțiuni. Pe măsură ce situația evoluează, comercianții cu amănuntul de pe ambele maluri ale Atlanticului își reevaluează strategiile pentru a naviga în acest nou peisaj al comerțului mondial.

Investitorii se pregătesc, de asemenea, pentru impact. Indicele S&P 500 Retail a pierdut deja 10% în acest an.

„Pentru mai mult context, aceasta nu este prima dată când ne aflăm în această situație. Am mai fost aici și în 2018, când Trump a majorat tarifele vamale pentru China. Impactul major al războiului comercial asupra pieței a venit în valuri, impactul persistând în cursul acelui an. Fiecare escaladare a declanșat o vânzare bruscă de acțiuni și o creștere a volatilității, iar fiecare armistițiu sau acord comercial a declanșat creșteri. Indicele S&P 500 a scăzut cu 10% la începutul anului, dar piața și-a revenit în cele din urmă. Cu toate acestea, pe măsură ce tensiunile au escaladat, S&P 500 s-a scufundat cu 19,8% sub vârful său de la sfârșitul lunii septembrie până în Ajunul Crăciunului 2018. Până în ultimele luni ale anului 2019, cea mai gravă volatilitate a pieței provocată de războiul comercial a început să scadă, S&P 500 încheind anul cu o creștere de 29%, înainte de a crește cu 16% în anul următor și cu 26,8% în anul care a urmat. Acesta este motivul pentru care investitorii ar trebui să își păstreze calmul și să se concentreze pe strategiile lor de investiții pe termen lung”, conchide analistul Bogdan Maioreanu.

