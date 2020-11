Zborurile rezervate pot fi schimbate gratuit până la sfârşitul anului. Ce condiţii impune Blue Air

Pentru a veni în spijinul clientilor săi în contextul creşterii în amploare a pandemiei COVID-19 şi a mediului de călătorie extrem de prohibitiv şi restrictiv din Europa, Blue Air lansează optiunea de modificare gratuită a datelor de călătorie pentru toate rezervările noi efectuate pe site-ul web al companiei începand din 10 noiembrie până la 31 decembrie 2020.

Toate rezervările noi efectuate până la sfârşitul anului pe www.flyblueair.com beneficiază acum de schimbarea datelor de călătorie o dată, în mod gratuit, cu orice alt zbor disponibil în calendarul Blue Air.

Oferta este valabilă pentru toate zborurile şi destinaţiile Blue Air până la sfârşitul Orarului de Vara 2021, pentru toate rezervările noi efectuate până la 31.12.2020.

Toţi clienţii Blue Air care doresc să beneficieze de această opţiune vor putea schimba zborul lor sau al însoţitorilor lor direct din secţiunea „Rezervarile mele” de pe www.flyblueair.com. În cazul în care planurile dvs. se schimbă, datele de calatorie pot fi modificate gratuit, plătind doar diferenţa de tarif, acolo unde este cazul.

Modificarea se poate efectua cu până la 4 ore înainte de plecare.

Blue Air are grijă de pasagerii săi, pentru ca acestia să aibă un zbor lipsit de griji. Călătoria se va desfasura in deplină siguranţă, pentru ca Blue Air a luat toate masurile de siguranta sanitara atat la bord, cat si in timpul operaţiunilor de imbarcare si debarcare.