Teodorovici îi mai dă o lovitură lui Mişa. Finanţele se laudă că renunţă la o aberaţie impusă de fostul şef al Fiscului comercianţilor de produse energetice

„Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează produse energetice a fost îmbunătăţită, pentru a sprijini dezvoltarea industriei de profil. Astfel, dispare obligaţia firmelor care comercializează produse energetice în sistem angro de a deţine spaţii de depozitare pentru acestea. De asemenea, dispar şi formalităţile aferente recepţionării şi livrării produselor energetice din aceste spaţii”, a anunţat Ministerul Finanţelor, publicând un proiect de ordin.

Cu toate acestea, spune MFP, dacă activitatea necesită utilizarea spaţiilor de depozitare, rămân valabile condiţiile de control şi supraveghere a acestora (dotarea cu rezervoare verificate metrologic, dotarea cu sisteme de gestiune a stocurilor conectate la cu rezervoarele ce carburanţi, dotarea cu sistem de supraveghere video).

Finanţele susţin că această iniţiativă are la bază următoarele deziderate:

1. Implementarea unui cadru de reglementare suplu, eficient şi adaptat cerinţelor legitime ale mediului economic.

2. Asigurarea premiselor pentru funcţionarea eficientă a pieţei produselor energetice.

3. Limitarea impactului asupra mediului concurenţial şi asigurarea proporţionalităţii intervenţiei instituţiilor de control în economie. Iar, dacă sunt identificate derapaje, intervenţia statului trebuie să fie punctuală, proporţională şi adecvată nivelului riscului identificat, fără afectarea activităţii tuturor participanţilor la piaţă

„Mă bucur că noua conducere a ANAF a înţeles importanţa unei atitudini corecte faţă de mediul de afaceri şi şi-a asumat eliminarea acestui obstacol din faţa competiţiei loiale pe piaţa produselor energetice”,a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, o replică cel puţin acidă la adresa fostului preşedinte al ANAF, Ionuţ Mişa, cu care a avut de-a lungul timpului numeroase dispute.

El a mai spus: „Această abordare respectă angajamentul meu pentru încurajarea dezvoltării mediului de afaceri autohton şi reprezintă o premisă importantă pentru succesul modernizării şi eficientizării activităţii ANAF. Rolul statului este de a încuraja mediul de afaceri şi de a le crea condiţiile pentru un comportament corect. Iar, dacă sunt identificate derapaje, intervenţia statului trebuie să fie punctuală, proporţională şi adecvată nivelului riscului identificat, fără afectarea activităţii tuturor participanţilor la piaţă”.

Ordin dat de Ionuţ Mişa, la sugestia lui Darius Vâlcov

În primele zile din august 2018, consilierul Darius Vâlcov a apărut la televizor şi a povestit cum angrosiştii de produse energetice (benzine, motorine, gaz etc) înşeală statul prin neplata accizelor şi TVA, potrivit cursdeguvernare.ro.

Ulterior, sub semnătura fostului preşedinte al ANAF Ionuţ Mişa, Fiscul a dat un ordin, publicat în Monitorul Oficial din data de 10 august 2018, prin care a abrogat atestatele de distribuţie a produselor energetice şi băuturilor alcoolice în regim angros de către operatorii economici ce nu au depozitare.

„Este cazul unei societăţi ce achiziţionează benzină sau motorină de la rafinărie, deţine o cisternă şi transportă benzina/motorina direct la clientul final. La fel şi cu societăţile ce achiziţionează băuturi alcoolice de la o fabrică şi transportă băuturile direct la client. Toţi aceştia nu vor mai putea să desfăşoare activitatea dacă nu se dotează cu depozite. Practic, sunt scoşi din piaţă”, explica atunci Adrian Benţa, consultant fiscal.

Şi consultantul fiscal Gabriel Biriş spunea atunci că acest ordin scoate din piaţă companii mici, lăsând loc pentru „rechini”.

Val de decizii ale instanţelor

Zeci de instanţe au decis suspendarea ordinului dat de ANAF în august, după ce companiile şi-au apărat drepturile în faţa judecătorilor. Cu toate acestea, decizia de suspendare s-a aplicat doar firmelor pentru care s-a hotărât acest lucru în instanţă. Tuturor celorlalte companii li s-a aplicat noua regulă.

În ciuda deciziilor instanţelor, ANAF nu a eliminat acest ordin. Singura măsură luată de Fisc a fost să amâne, printr-un nou ordin, intrarea în vigoare a măsurii până la data de 31 decembrie 2018. Din acest an, însă, distribuitori angro au fost din nou obligaţi să respecte acest ordin.

Din nou, instanţele au constatat că şi cel de-al doilea ordin al preşedintelui ANAF era suspendat de drept, pentru că avea acelaşi text cu primul, ce fusese deja suspendat pe motiv de nelegalitate.

Haos într-o piaţă de miliarde

Impactul ordinului ANAF din august era, potrivit lui Gabriel Biriş, o bulversare majoră a lanţului de comercializare al motorinei (în principal), inclusiv posibila blocare a campaniei agricole de toamnă pentru mulţi agricultori (mici şi medii).

Biriş explică, în următoarele rânduri, cum funcţionează piaţa, pe paliere, şi cum sunt afectaţi mulţi actori:

- primul palier este cel al producătorilor şi importatorilor, care sunt şi antrepozitari (motorina este stocată în depozit/antrepozit fără ca acciza să fie plătită. Pentru a fi vândută şi scoasă din antrepozit 100% din acciză este achitată de antrepozitar la buget);

- al doilea palier este cel al comercianţilor en-gross. Ei cumpără de la producător şi vând la consumator (B2B). Producătorul nu are un interes să vândă direct la consumator pentru că nu are nevoie de bătaia de cap asociată relaţiei cu mii de clienţi. Nu au nici oamenii şi nici infrastructura de vânzări necesară, cu atât mai puţin dacă nu vând cu plata în avans, ci cu plata la termen (pentru care trebuie garanţii, contracte, etc). De aceea preferă să vândă unui număr mult mai mic de en-grossisti, care la rândul lor vând miilor de consumatori. En-grossistii sunt şi ei de două categorii: cei care au depozite proprii (foarte puţini) şi cei care nu au. Cei care nu au, ridică motorină de la producător cu cisternă şi o livrează clientului.

- al treilea palier îl reprezintă consumatorul (tot companii). Aceştia pot fi producători agricoli, firme de transport, firme de construcţii, benzinării - îşi iau motorină de la en-grosistul cu care a dezvoltat o relaţie în ani, care îi dă motorină cu plata la termen, căruia i-a dat garanţii pentru a securiza plata.

Firmele de pe palierul 2 acţionează ca un lanţ de transmisie între producător şi consumator. Acum lanţul asta este rupt, spune Biriş. Astfel, potrivit lui, consumatorii care au nevoie de un sfert de cisternă nu vor mai avea de unde să o cumpere.

OPANAF-ul acesta nu e doar problemă pentru comercianţii en-gross fără depozite, mai spune el, ci şi pentru producători, care vor avea un blocaj imens până când îşi vor putea face propria infrastructură de vânzări.

E o problemă şi pentru consumatori, mai arată Biriş, care vor trebui fie să fie acceptaţi ca şi client de rafinării, fie să îşi găsească un en-grossist cu depozite (greu, că nu vor fi mulţi).

E o problemă şi pentru firmele mici de transport, care vor trebui fie să găsească clienţi consumatori finali, fie vor dispărea - pentru că en-grossistii mari vor lucra doar cu firme care au zeci de cisterne, nu 2-3, subliniază consultantul fiscal.

El mai spune că „nici cei care au cerut OPANAF-ul asta nu au realizat dimensiunea problemei pe care o generează, cu atât mai puţin cei care au semnat acest OPANAF”.

