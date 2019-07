Spărgătorul de gheaţă Perseus, cel mai mare remorcher sub pavilion românesc, va fi modernizat la Mangalia

Contractul în valoare de peste 49 milioane lei a fost câştigat de Şantierul Naval Damen Mangalia, remorcherul maritim Perseus, de 6.600 cai putere, urmând să revină pe apă după modernizarea şi retehnologizarea care vor dura 24 de luni.

"Şantierul Naval Damen Mangalia câştigă contracte multiple din străinătate, iar acum se dovedeşte a fi şi un furnizor capabil să asigure şi să modernizeze necesarul intern prin înaltul standard şi expertiza în construcţia de nave. Acest tip de parteneriat de succes între statul român şi mediul privat are scopul de a asigura capacitatea de construcţie navală în România, ceea ce este un plus pentru întreaga industrie şi economie românească. Perseus este una din cele mai importante nave aflate în dotarea autorităţilor române fiind un element vital pentru asigurarea unui transport fluvial eficient pe Dunăre", a declarat Niculae Bădălău, Ministrul Economiei.

"Ne-am propus ca Şantierul Naval Damen Mangalia să fie un furnizor recunoscut pentru expertiza sa şi cu o capacitate extinsă, atât pentru necesarul intern cât şi pentru cel internaţional. Proiectul modernizării celui mai mare remorcher al României, Perseus este o onoare pentru noi şi va fi un motiv de mândrie pentru toţi navaliştii din Mangalia", a declarat Chris Groninger, Directorul Şantierului Naval Damen Mangalia.

Procesul de modernizare se va concentra, printre altele, pe înlocuirea motoarelor principale cu unele de nouă generaţie, o nouă structură a comenzii şi echipamente de radio-navigaţie. Modernizarea navei va reduce costurile de exploatare ale navei şi va reduce gradul de emisii de noxe în atmosferă. Retehnologizarea va permite ca nava să-şi menţină calităţile operaţionale pentru următorii 20 ani.

Remorcherul maritim Perseus a fost construit în perioada 1987-1989, după un proiect elaborat în anul 1984, având predarea finală în luna mai 1990. Acesta a fost construit pentru a fi folosit la salvarea şi remorcarea navelor maritime avariate sau eşuate, spargerea gheţii pe sectorul maritim al Dunării de Jos de la Sulina până la Brăila (km 175), nava având clasă de gheaţă G60, precum şi la manevra navelor maritime în radă şi port, participarea la activităţi de stingerea incendiilor care se produc la bordul navelor sau pe cheu, manevra şi remorcarea platformelor de foraj marin, aprovizionarea platformelor de foraj marin în cazul unor furtuni mai mari de gradul 4 de agitaţie al mării, dar şi pentru remorcaje maritime de linie.

Nava are, în prezent, propulsia asigurată cu motoare 6L40/54A produse de ICM Reşiţa, sub licenţă MAN şi liniile de arbori cu elice cu pas reglabil fabricate în Polonia şi proiectate pentru puterea nominală de 3.300CP. Centrala electrică este compusă din două generatoare diesel de 630 KVA produse în Polonia, sub licenţă Sulzer, două generatoare de 630KVA, acţionate prin priza de putere de la reductorul instalaţiei de propulsie şi un diesel generator de avarie şi pentru staţionare de 165KVA, fabricaţie fosta RDG.

Motoarele de propulsie, din dotarea navei, sunt executate în tehnologia anilor 1980, având consumuri de combustibil de 170÷190 g/CPh, faţă de consumurile motoarelor de ultimă generaţie care se situează la 140÷160 g/CPh. In plus, emisiile de noxe depăşesc limitele actuale impuse de normele internaţionale şi directivele UE de protecţie a mediului, făcând imposibilă obţinerea documentelor de navigaţie aferente zonei de navigaţie nelimitată, pentru care nava a fost proiectată. Motoarele de tipul 6L40/54A au fost fabricate în serie foarte mică, în prezent nu se mai produc.

Alte informaţii despre Şantierul Naval Damen Mangalia

Vase de lux pentru croaziere, nave de transport de tip RO-PAX şi nave de căutare şi recuperare diamante de la mare adâncime vor fi construite în Mangalia - în cel mai mare şantier naval din Europa.

Contractele majore recent semnate vor permite ca la Şantierul Naval Mangalia să fie continuată lunga tradiţie a construcţiilor navale în Marea Neagră. Sunt şase luni de când şantierul beneficiază de reţeaua internaţională de vânzări Damen, iar atragerea noilor contracte majore vor permite ca şantierul să funcţioneze la capacitate maximă încă din această vară.

Noile contracte sunt axate pe toate cele trei sectoare de activitate ale şantierului din Mangalia: nave de croazieră, nave destinate transportului de pasageri şi nave offshore.

