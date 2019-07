Discuţia următoare vizează oportunităţile de dezvoltare ale Bucureştiului, felul în care a evoluat piaţa de profil de-a lungul anilor şi modul în care clădirile emblematice ale Capitalei pot schimba în bine percepţia turiştilor despre acest oraş, după aproape 30 de ani de economie de piaţă.

- Care sunt, în opinia dumneavoastra, avantajele care poziţionează The Grand în topul preferinţelor, atât în cazul turiştilor străini, cât şi în cazul celor din ţară, fie că vorbim de cei care vizitează Bucureştiul sau locuiesc aici?

Complexul The Grand este una dintre puţinele destinaţii din Bucureşti care oferă atât de multe beneficii şi servicii sub un singur acoperiş. Practic, te poti bucura de cazare într-un hotel de 5*, birouri la cele mai înalte standarde în zona - The Grand Offices, precum şi capacitatea de a te relaxa la cumpărături şi de a te delecta într-unul dintre restaurante din clădire. “A city within the city” este un motto care se potriveşte perfect acestei clădiri. Oamenii din mediul business îşi pot programa întâlniri sau şedinţe, fie în zona de cafenele, fie în spaţiile special amenajate din clădire., iar, cazinoul şi zona de relaxare, cu centrul SpA, piscina şi sălile de antrenament se numără printre atracţiile clădirii, fiind binecunoscute celor care ne trec pragul zi de zi.

- Începutul de an 2019 a adus cu sine o responsabilitate foarte mare pentru ţara noastră - preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene, însă şi foarte multe oportunităţi, în special datorate vizitelor şi delegaţiilor care au fost generate de acest moment foarte important în istoria postdecembristă…

Într-adevăr, agenda europeană a fost setată, într-o anumită măsură, de la Bucureşti şi acest lucru s-a simţit inclusiv pentru industria ospitalităţii: mult mai multe întâlniri, conferinţe tematice şi persoane care au descoperit, cu această ocazie, potenţialul ţării noastre în general şi al Capitalei, în special. Rezultarele sunt in crestere în ultimii ani şi acest lucru ne bucură. Bucureştiul are şansa să devină un centru economic regional în Balcani, mai ales că este în Top 10 al metropolelor din Uniunea Europeană ca număr de locuitori. Dezvoltarea infrastructurii din anii care vor veni, precum şi perspectiva intrarii în spaţiul Schengen sunt, de asemenea, motive să credem că oraşul va deveni din ce în ce mai atractiv pentru investiţii, oportunităţi de afaceri şi turism.

- Foarte multe branduri de lux au decis să îşi deschidă reprezentanţe la parterul clădirii, în cadrul galeriei comerciale The Grand Avenue, cele mai multe dintre ele fiind în exclusivitate pentru România. Care credeţi că au fost motivele pentru această alegere?

În ultimii zece ani, piaţa shoppingului de lux din România a cunoscut o dinamică foarte puternică, un semnal clar că piaţa devine foarte atractivă pentru mărci importante la nivel global. Pentru a putea deschide un magazin din segmentul premium există standarde foarte stricte, legate de notorietatea spaţiilor, cartierul în care se poziţionează, existenţa locurilor de parcare şi capacitatea de a atrage o anumită categorie de clienţi. The Grand Avenue este spaţiul din Bucureşti care reuşeşte să bifeze aceste criterii si standarde, iar acest lucru este demonstrat de brandurile care se află aici.

- Galeria comercială The Grand Avenue a devenit un punct de reper important pe harta shoppingului de lux din Capitală, atrăgând clienţi inclusiv din rândul turiştilor străini sau a românilor care locuiesc în provincie şi sunt interesaţi de cele mai noi tendinţe internaţionale…

În ultimii doi ani, s-au deschis noi magazine, toate aceste branduri fiind aşteptate de publicul din România, mai ales că sunt fenomene la nivel global. Vorbim aici de Philipp Plein, Billionaire, Dsqaured2 şi Elisabetta Franchi - branduri noi pe piaţa luxului, care au avut o priză puternică la public. Acestea se alătură celor care deja au devenit consacrate pentru publicul din România: Louis Vuitton, Valentino, Dolce & Gabbana, Rolex, Ermanno Scervino sau magazinele multibrand în care pot fi găsite nume de referinţă din segmentul high-end internaţional: Jimmy Choo, Lanvin, Dita, Thom Browne şi multe altele. Ne aflăm într-un contact permanent cu cei care prospectează piaţa aceasta de nişă şi caută cele mai bune oportunităţi de dezvoltare şi de atragere a unor noi branduri pe piaţa din România.

- Zona în care se află clădirea The Grand este una cu un potenţial mare de dezvoltare, din punct de vedere al obiectivelor turistice aflate in proximitate: Catedrala Neamului, Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau boemul cartier Cotroceni.

Catedrala care se construieşte vis-a-vis de complexul The Grand are potenţialul de a deveni un punct important în circuitul turistic în care să fie incluse, printre altele, zona centrală cu muzeele sale, Calea Victoriei, centrul istoric şi Palatul Parlamentului. Ne aşteptăm ca interesul pentru aceasta zona şi pentru facilităţile pe care le oferă să crească în anii care vor urma, odată cu intensificarea traficului pentru vizitarea acestui lăcaş de cult, atât în rândul turiştilor români, cât şi al celor străini.

- Ne apropiem cu paşi repezi către anul 2020, cel care este, pentru The Grand, un moment aniversar cu o însemnătate aparte - se vor sărbători 20 de ani de la inaugurarea complexului.

Aşa este, anul viitor vom sărbători 20 de ani de la deschiderea acestui complex care a devenit un punct de reper pe harta Bucureştiului. Ne bucură acest lucru şi, în acelaşi timp, ne şi responsabilizează: ne dorim să rămânem un etalon de calitate pentru piaţa de profil din România, aşa cum am fost din momentul deschiderii. Suntem orientaţi către tehnologii inovative şi durabile, se investeşte constant în modernizare şi soluţii care vor deveni uzuale în viitorul apropiat. Un exemplu relevant este staţia de încărcare electrică pentru autoturisme, instalată pentru a veni în sprijinul celor care folosesc maşini de ultimă generaţie. Avem în plan, de asemenea, şi alte servicii care să ofere celor care ne vizitează starea de confort pe care şi-o doresc.

- The Grand Offices are un grad de ocupare mare, menţinându-se aproape de nivelul maxim de închiriere. De ce credeţi că optează companiile pentru birouri în Calea 13 Septembrie nr. 90, binecunoscuta adresă la care vă desfăşuraţi activitatea?

Piaţa de birouri din Bucureşti este, într-o continuă creştere, în principal datorită dezvoltării economice şi a oportunităţilor de care vorbeam la începutul discuţiei noastre. Cei care închiriază sunt atenţi la oferta pieţei, sunt interesaţi de calitatea spaţiilor de birouri, de poziţionarea acestora în raport cu mijloacele de transport în comun sau punctele de interes şi de facilităţile oferite. În cadrul The Grand Offices sunt chiriaşi care ne sunt alături încă din anul deschiderii, din 2000, şi am evoluat împreună în toată această perioadă. Pentru noi, asta este o dovadă a faptului că suntem perfecţionişti şi că tratăm colaboratorii noştri cu cel mai înalt grad de responsabilitate. Avem, de asemenea, şi potenţiali clienţi care şi-au manifestat interesul în a-şi poziţiona birourile în The Grand Offices. Cu aceştia păstrăm permanent legătura şi le comunicăm în timp real oportunităţile care apar, pentru a găsi, împreună, cea mai bună cale de a le îndeplini aşteptările.