Suntem deosebit de mândri că Arctic a fost votat de români cel mai puternic brand românesc timp de doi ani la rând, mai ales că vorbim de 2020 şi 2021, ani în care au avut loc numeroase schimbări în comportamentul consumatorilor. Locuinţa a devenit punctul focal al ultimilor doi ani, contextul aducând şi o reevaluare a cheltuielilor. Inovaţia, valoarea, disponibilitatea şi confortul au devenit foarte importante, împreună cu implicarea socială şi sustenabilitatea. Arctic a fost atent la toate aceste capitole şi vrem să le mulţumim românilor pentru că au crezut în brand. Clasamentul nu este doar o recunoaştere a performanţei noastre de afaceri – ne-am menţinut poziţia de lider pe piaţa de electrocasnice în ceea ce priveşte cota de piaţă, fiind şi cel mai cunoscut brand din această industrie în România –, ci şi o recunoaştere a faptului că românii au perceput Arctic ca fiind alături de ei în această nouă realitate. Vreau să-mi exprim admiraţia pentru echipa Arctic care a reuşit să rămână agilă şi implicată în tot acest context complicat.

Cum vedeţi relaţia dintre cele trei componente – inovaţie, tehnologie şi sustenabilitate pe care le promovaţi?

Importanţa pe care o acordăm tehnologiilor inteligente este răspunsul nostru la criza climatică actuală. Am luat măsuri concrete la acest capitol, de la operarea primei unităţi de producţie Industry 4.0 din România, care este şi prima certificată LEED Platinum, cel mai înalt rating posibil pentru o fabrică verde, până la dezvoltarea de produse prietenoase cu mediul care includ tehnologii de ultimă oră. Aici aş dori să menţionez maşinile de spălat Arctic pe care le producem la fabrica Ulmi, fabrică despre care spuneam că este un model de sustenabilitate în România şi în regiune. Este simplu să ai grijă de cei dragi cu ajutorul tehnologiei ExtraSteam, în timp ce motorul Silent Inverter are o garanţie de zece ani şi asigură eficienţa energetică. Un alt exemplu de tehnologii care uşurează viaţa avem în cazul cuptorului electric încorporat care dispune de Gătire asistată cu abur şi Gătire 3D. Acesta garantează mese perfecte, astfel că economisiţi timp şi efort. Stilul de viaţă evoluează alături de tehnologie, influenţându-se reciproc, iar obiectivul nostru este să venim cu produse care fac viaţa mai uşoară, încurajând în acelaşi timp un comportament sustenabil.

Prin ce metode se creşte gradul de sustenabilitate al produselor Arctic şi cât investiţi în testarea de noi tehnologii?

Vorbim despre un efort de echipă care implică peste 1.700 de specialişti din 30 de centre de cercetare şi dezvoltare din 10 ţări. Grupul Arçelik se află în Top 100 în World Patent League şi a investit în 2020 peste 18 milioane de euro în cercetare şi dezvoltare de electrocasnice sustenabile. Numărul de produse şi servicii noi pe care le-am introdus pe piaţă a crescut în ultimii trei ani. Căutăm permanent produse şi tehnologii care creează valoare din punct de vedere al mediului şi din punct de vedere social. Arctic investeşte în prezent în energie verde, modificări ale lanţurilor de aprovizionare şi operaţionale, dar şi în durabilitatea produselor. Avem o reţea extinsă de service-uri care reprezintă un atu major din acest punct de vedere şi vizăm să ne îmbunătăţim constant serviciile.

Cum a schimbat pandemia tendinţele în achiziţia de electrocasnice? Aţi fost nevoiţi să faceţi schimbări în producţie în funcţie de noile nevoi sesizate?

Pandemia a accelerat transformarea digitală în toate industriile la nivel global. Rezultatele digitalizării pot fi văzute în toate domeniile, de la relaţiile cu clienţii până la mobilitatea forţei de muncă, de la optimizarea proceselor de fabricaţie până la continua transformare a bunurilor şi serviciilor, inclusiv a modului în care facem cumpărături. Interesul pentru electrocasnice a crescut în ultimele 18 luni. Aceste bunuri au fost văzute şi folosite ca înlocuitori pentru servicii care nu mai erau disponibile, consumatorii ajustându-şi, în acelaşi timp, nevoile, preferinţele şi aşteptările. După cum spuneam mai sus, valoarea, disponibilitatea, confortul şi sustenabilitatea au devenit prioritare din punctul de vedere al aşteptărilor consumatorilor. Creşterea preocupărilor legate de sănătate a dus la o mărire a cererii pentru produse cu caracteristici speciale de igienă. Ca urmare, a trebuit să ne concentrăm pe a răspunde mai rapid şi mai bine la nevoile în schimbare ale clienţilor.

De ce aţi ales România pentru a face una dintre cele mai moderne fabrici din Europa?

Amplasarea la răscrucea a trei mari pieţe - Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente şi Orientul Mijlociu, statutul de membru UE şi creşterea economică sunt toate avantaje importante din punctul nostru de vedere. Puterea României constă şi în forţa de muncă foarte educată şi talentată, având în vedere tradiţia sa universitară solidă. Românii sunt multilingvi, flexibili, inovatori, muncitori şi orientaţi spre viitor. România a fost aleasă şi pentru că este o ţară sigură, care încurajează investiţiile străine şi unde se lucrează uşor.

Aţi declarat cu altă ocazie că urmăriţi transformarea României într-un hub de producţie de produse electrocasnice pentru întreaga Europă. Care sunt următoarele etape ale strategiei de dezvoltare a companiei în România?

Am continuat să facem investiţii majore în dezvoltarea operaţiunilor din România. În prezent, la fabrica de la Ulmi se lucrează la extinderea capacităţii de producţie la 2,2 milioane de maşini de spălat rufe pe an. De asemenea, am investit încă 10 milioane de euro în fabrica de la Găeşti, concentrându-ne pe creşterea producţiei prin digitalizare, în special sporirea gradului de automatizare şi îmbunătăţirea controlului calităţii. Deţinem două dintre cele mai mari fabrici din Europa şi vrem să ne menţinem poziţia de lider pe piaţa locală de electrocasnice, depunând totodată eforturi pentru a creşte exporturile şi, astfel, a susţine economia României.

De asemenea, ne vom concentra asupra dezvoltării de noi tehnologii şi produse care să satisfacă aşteptările consumatorilor, cu o atenţie deosebită către segmentul premium.

Câţi angajaţi are Arctic în România şi cum investiţi în oamenii pe care îi recrutaţi?

Avem aproximativ 5.500 de angajaţi, iar împreună cu cei 5-6 noi furnizori în jurul Arctic există în prezent 10.000 de oameni. Principala noastră prioritate este să le oferim un mediu de lucru stimulant, sigur şi sănătos. Inovăm în permanenţă programele de formare, dezvoltare şi leadership pentru a ţine pasul cu nevoile actuale.

Numărul mediu de ore de formare per angajat în România aproape s-a dublat în 2020 faţă de 2019, iar tendinţa de creştere va continua. Academia TechPro este un proiect educaţional dezvoltat în colaborare cu Universitatea Koç din Turcia şi Universitatea Valahia din Târgovişte, fiind adaptat nevoilor angajaţilor Arctic, temele abordate punând accentul pe cele mai recente inovaţii tehnologice şi procese de automatizare. Cu un conţinut orientat către afaceri, Academia TechPro are un rol semnificativ în transpunerea cunoştinţelor şi a experienţei academice în practica de business. Acordăm, de asemenea, importanţă atragerii de noi talente din generaţia mai tânără. Astfel, am creat Programul Future In Talent (FIT) destinat absolvenţilor de masterat tehnic care îşi doresc o carieră de succes în companie după finalizarea unui program intensiv de dezvoltare de 3 ani. Apreciem incluziunea şi diversitatea în top management şi în forţa de muncă, de aceea, împreună cu Professional Women’s Network România, am lansat un program de mentorat ca parte a strategiei noastre de creştere a numărului de femei la toate nivelurile de management cu până la 10 % în următorii 5 ani.

A schimbat pandemia planurile de dezvoltare ale companiei?

Pandemia nu ne-a schimbat proiectele de dezvoltare pentru România, dimpotrivă. Am reuşit să ne respectăm planurile iniţiale şi să ne îndeplinim toate obiectivele, aşa că în prima jumătate a anului 2020 am atins pragul de un milion de maşini de spălat rufe produse în fabrica noastră din Ulmi şi, aşa cum am spus mai devreme, în 2022, fabrica va atinge capacitatea maximă.

Arctic a donat în pandemie sistemului medical din România aparate electrocasnice în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei. Ce alte proiecte de CSR aveţi în desfăşurare/planificate?

Cele mai recente acţiuni din campania CSR Arctic pentru Sănătate au presupus implicarea noastră pentru a veni în sprijinul Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu şi a Spitalului din Găeşti. În cazul acestuia din urmă am lansat un apel urgent la acţiune în rândul partenerilor noştri de afaceri, împreună cu care am reuşit să asigurăm rapid fondurile necesare pentru ca Spitalul din Găeşti să îşi poată procura oxigenul necesar pentru următoarele două luni. Strategia noastră de CSR are şi alţi doi piloni principali care se concentrează pe educaţie şi sustenabilitate şi veţi vedea mai multe proiecte în aceste domenii în lunile următoare. În ceea ce priveşte sustenabilitatea, ne-am concentrat până acum pe a ne asigura că operaţiunile noastre din România au un impact cât mai mic asupra mediului. Credem că acesta este punctul de plecare potrivit când vine vorba de responsabilitatea socială corporativă, iar mai multe proiecte şi parteneriate se vor dezvolta organic din importanţa pe care o acordăm producţiei durabile.