Fost olimpic la informatică, fondatorul unei platforme pentru cursuri de programare IT, vizează o cifră de afaceri de 4 milioane de lei în acest an

Pe termen mediu, compania îşi propune să devină liderul pieţei furnizorilor de cursuri IT din România, în prezent fiind pe locul 5 în topul de profil la nivel naţional.

Fondată în 2017 de Petru Trîmbiţaş, fost olimpic la informatică, cu stagii la Facebook şi Google, WellCode are trei linii de business: reconversie profesională pentru cei care vor să facă din programare o profesie, cursuri care oferă upgrade profesioniştilor IT sau din domenii tehnice şi pregătirea gratuită a elevilor pentru olimpiada de informatică ori examene.

O platformă la dispoziţia tuturor. 100 de mii de români s-au înregistrat în platformă

WellCode se adresează tuturor celor care vor să înveţe programare, fie că sunt la început de drum în carieră, fie că vor să facă o schimbare în viaţa profesională, fără a renunţa la jobul pe care îl au sau a absolvi o facultate de profil. Astfel, pe wellcode.ro se pot înscrie angajaţi sau studenţi din alte domenii, fără experienţă în programare, persoane autodidacte care vor să-şi schimbe jobul precum şi persoane care ştiu deja programare şi care vor să ajungă în companii deprestigiu, cum ar fi Google sau Facebook.

”Metoda de învăţare pe care o oferim noi este diferită: un program de mentorat care permite fiecărui cursant să progreseze în ritmul său, susţinut permanent de echipa noastră de mentori. La WellCode, cursantul învaţă cum să codeze iar acesta este un diferenţiator important pentru că practic îi oferă instrumentele pentru a atinge un nivel superior de profesionalizare.

În tehnologie, trebuie să fii permanent cu un pas înainte faţă de ceea ce se cere la interviul de angajare. O companie din domeniul tehnologiei ţine cont la angajare de stilul de gândire al candidatului mai mult decât de numărul sau complexitarea programelor pe care le ştie acesta”, explică Petru Trîmbiţaş, fondatorul WellCode.

Din echipa WellCode fac parte 22 de tineri programatori, care sunt mentori şi adviseri atât pentru cei care vor să înveţe programare, cât şi pentru cei care vor să-şi perfecţioneze aptitudinile, pentru a deveni mai buni şi a-şi creşte veniturile. O statistică efectuată de companie arată că 80% dintre cei care aplică pentru cursurile Wellcode sunt bărbaţi, iar un interes semnificativ pentru cursurile WellCode îl au elevii şi studenţii. Cel mai tânăr cursant WellCode are 11 ani şi este elev în clasa a VI-a, iar cel mai vârstnic are 68 de ani şi este pensionar.

Printre cursanţii Well Code s-au numărat în ultima perioadă persoane cu meserii sau situaţii personale diverse, de la şoferi profesionişti de TIR, profesionişti angajaţi în alte domenii, până la mame cu copii mici. Rata de angajare în rândul celor care finalizează cursurile WellCode depăşeşte 95%.

Din 2017 şi până în prezent, 100.000 de persoane s-au înregistrat pe platformă, cu acces gratuit la prima etapă de pregătire profesională, un curs interactiv de şapte zile, în timpul căruia învaţă noţiunile de bază, scriu coduri şi sunt evaluaţi. La finalul acestei etape, dacă au obţinut scorul de 100 de puncte, urmează o discuţie gratuită cu un expert WellCode, care include o analiză a nivelului de învăţare şi a obiectivelor cursantului. În urma analizei, se face planul continuării cursului pe termen lung şi, implicit, nivelul investiţiei financiare personale.

Pe lângă furnizarea de cursuri de programare, WellCode oferă pregătire gratuită elevilor care vor să facă performanţă la concursurile şcolare de profil. Până acum, mentorii au pregătit gratuit peste 30 de elevi olimpici, care s-au calificat şi au avut rezultate foarte bune la olimpiadele de informatică din ţară şi la concursuri internaţionale. La cursuri se pot înscrie atât persoane din România, cât şi din afara ţării.

În opinia fondatorului WellCode, deşi cererea de programatori pe piaţa din România este în creştere, calitatea celor care aplică pentru un job în programare este în scădere.

Programul de mentorat este construit pe patru piloni care dau rezultate mult mai bune decât curricula obişnuită, pentru că se bazează pe un orar flexibil, pe adaptarea curriculei la ritmul de învăţare al cursantului, pe ”învăţare 360 de grade” şi pe suport constant din partea echipei de experţi WellCode. ”WellCode este ecosistemul de învăţare care oferă mentorat, coaching şi informaţii relevante celor care îşi doresc să înveţe programare pentru o viaţă mai bună şi un statut social confortabil.

Programul de mentorat îi ajută pe cursanţi chiar şi să se pregătească pentru interviul de angajare. Interesant este că am avut cazuri în care, după absolvire, unii dintre cursanţi s-au angajat pe tehnologii total diferite faţă de cele pe care aveau experienţă, tocmai datorită stilului de gândire şi a abilităţilor dezvoltate în timpul cursului”, a explicat Petru Trîmbiţaş.

„Vrem să fim soluţia la care apelează oamenii atunci când vor să înveţe programare, fie că vorbim despre elevi care vor să se pregătească pentru olimpiade şi vor să ajungă foarte buni, fie că vorbim despre oameni care vor să facă reconversie profesională sau care vor programarea ca primă meserie.

Pregătirea este gândită pe termen lung, adică până la atingerea scopului de către fiecare cursant. Chiar dacă şi noi avem o programă şi câteva module prin care trecem, preferăm să ne concentrăm foarte mult pe ce vor ei să facă şi pe asistenţa de care au nevoie din partea noastră: suport zilnic, suport pe platformă şi asistenţă pe parcursul învăţării. Pe măsură ce fiecare avansează, primeşte un mentor mai avansat, cu care duce lucrurile la final”, explică fondatorul WellCode.

Olimpic la informatică pentru a strânge bani de computer

Petru Trîmbiţaş are 26 de ani şi a început să studieze informatica în clasa a IX-a, din dorinţa de a câştiga bani pentru a-şi cumpăra un computer de gaming. A participat la Olimpiadele de informatică şi s-a calificat la faza naţională în toţi anii de liceu, obţinând menţiuni şi medalia de argint. Primii bani din informatică i-a câştigat în clasa a XII-a dar mult-doritul calculator de gaming şi l-a cumpărat în anul II de facultate. A absolvit Facultatea de Informatică din cadrul UBB Cluj Napoca, a urmat stagii plătite de internship la Facebook în New York şi la Google dar a decis să revină în România şi să devină antreprenor şi mentor pentru tinerii pasionaţi de informatică şi pentru oricine doreşte să devină bun programator. În prezent este coach la WellCode.