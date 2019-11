Enel: Nu avem o decizie să vindem active din România, dar sunt oameni interesaţi să cumpere

„Pe subiectul vânzării de active din România: Nu avem nicio 'vacă sfântă' pe acest subiect - orice activ poate fi vândut, cu condiţia ca noi să fi finalizat de implementat eficientizarea sau să fi terminat de dezvoltat afacerea. Deci, dacă vedem că o companie poate creşte în continuare în România, probabil că nu vom vinde. Dacă mai putem aduce eficienţă în România, probabil că nu vom vinde. Iar dacă nu vom avea pe cineva interesat de vreun activ, cum am putea vinde?”, a afirmat Francesco Starace, potrivit Agerpres.

Acesta a estimat că activele Enel din România sunt valoroase şi că există oameni interesaţi să cumpere.

„Ideea e că am vândut active în Franţa, SUA, Italia, Brazilia, Rusia şi am putea vinde active din România, de ce nu? Dar depinde ce oferte primim, ce interese vor exista faţă de aceste active, şi deoarece avem un pachet atractiv în România şi România este o ţară bună şi există multă valoare în activitatea noastră de acolo, cred că sunt oameni interesaţi (să cumpere, n.r.). Dar până acum nu am luat nicio decizie de a vinde. (...) Există o discuţie despre active din majoritatea ţărilor europene, în acest moment, iar combinaţia dintre active de distribuţie şi active de energie regenerabilă este foarte valoroasă pentru mulţi investitori, acest lucru e adevărat”, a declarat directorul executiv al Enel Group.

Acesta a prezentat, marţi, la Milano, planul strategic de dezvoltare a Enel Group pentru următorii 3 ani, care se concentrează pe creşterea investiţiilor în sectorul producţiei de energie din surse regenerabile şi în decarbonizarea infrastructurii globale de producţie de electricitate a companiei.