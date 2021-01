Centrul de servicii al grupului bancar Societe Generale se extinde la nivel global

„European Business Services” a însemnat mai mult decât un nume, a fost o declaraţie a poziţionării companiei ca partener de valoare pentru Grupul Societe Generale în operaţiunile sale europene, precum şi un vot de încredere acordat expertizei şi potenţialului său.

De-a lungul anilor, ascultând nevoile partenerilor şi bazându-se pe expertiza echipelor sale, compania s-a dezvoltat tot mai mult, consolidându-şi poziţia de partener de încredere, şi a reuşit să ofere din ce în ce mai multe servicii, adăugând noi linii de business activităţii sale.

Eforturile, munca şi dăruirea echipei au fost direcţionate spre a pune bazele viitorului – un viitor care poate fi valorificat cu adevărat doar dacă este amplificat la o scară globală. În anul 2021, compania face un pas către viitor, fiind gata să deschidă un nou capitol în istoria sa.

Societe Generale Global Solution Centre depăşeşte barierele geografice şi sărbătoreşte diferenţele culturale, îmbunătăţind permanent atât serviciile pe care le oferă partenerilor săi, cât şi modelul operaţional pentru a avea un impact tot mai extins: de la nivel European la Global.

Prezenţa companiei la nivel global îi va aduce numeroase oportunităţi de dezvoltare şi de optimizare a calităţii serviciilor sale, iar angajaţilor le va oferi oportunitatea de a întâlni noi provocări, de nivel internaţional. Culturi diferite se vor reuni în cadrul aceleiaşi echipe, privind spre noi orizonturi şi transformând diversitatea culturală existentă la nivelul companiei într-un avantaj competitiv care va fi remarcat de către partenerii companiei şi de echipele aflate pe 5 continente.

Matthieu Pasquier, CEO al Societe Generale GSC în România: “Am demonstrat de-a lungul anilor că împreună, ca echipă, putem fi un partener de încredere şi că putem construi un viitor mai bun, sustenabil, cu ajutorul soluţiilor inovative IT şi financiare, pe care le oferim. Rezultatele obţinute au fost posibile datorită ajutorului, implicării şi pregătirii temeinice ale colegilor noştri. De acum, aceştia vor avea ocazia să se dezvolte atât din punct de vedere personal, cât şi profesional, într-o măsură mult mai mare decât înainte. Aşadar, acest nou capitol pe care îl deschidem înseamnă oportunităţi de dezvoltare pe multiple niveluri, dar şi un spirit de echipă mult mai bine conturat. Iar aceste aspecte se vor reflecta în calitatea serviciilor noastre pe viitor”.

Având deja nenumărate reuşite, o viziune puternică şi o echipă unită, compania porneşte într-o călătorie care îi va aduce numeroase proiecte şi provocări oferite de pieţele globale.

În anul 2011, compania Societe Generale European Business Services (în prezent, Societe Generale Global Solution Centre) a fost fondată în România, ca centru de servicii pentru Grupul Societe Generale. Compania oferă servicii profesionale de înaltă calitate în diverse domenii de activitate pentru entităţile Grupului din întreaga lume: finanţe şi contabilitate, resurse umane, IT, Know Your Customer, compliance şi Business Advisory Unit.

Societe Generale Global Solution Centre înseamnă performanţă, inovaţie şi cei mai buni profesionişti. Acum, Societe Generale Global Solution Centre este un centru de servicii pentru numeroase entităţi ale Grupului, deservind 35 de ţări pentru toate liniile de business majore ale Societe Generale.