Acordul de muncă al asistentelor medicale din SUA arată de ce grevele scurte și disruptive devin tot mai frecvente

Cea mai mare grevă în domeniul sănătății din SUA a dus la un acord de muncă provizoriu pentru o coaliție de sindicate, care a adus răspunsuri în ceea ce privește grevele tot mai frecvente din lume.

Sindicatele de asistenți medicali de la Kaiser Permanente din SUA au încheiat un acord cu angajații, însă acordul a fost încheiat de abia la o săptămâna după finalizarea protestelor.

Poate părea ciudat. Odată ce greva se încheie, de ce ar trebui ca un angajator să ajungă la o înțelegere? Dar costul grevei de trei zile de la începutul acestei luni și amenințarea unei alte greve, chiar mai mari, luna viitoare, au dus la o înțelegere cu unul dintre cele mai mari sisteme de sănătate din această națiune, potrivit CNN.

Greva asistenților medicali din SUA este extrem de asemănătoare cu grevele tot mai frecvente din România, precum greva profesiorilor, cea a avocaților, cea din sectorul feroviar, dar se aseamănă și cu multe alte situații de peste tot în lume, iar întrebarea este: de ce sunt situațiile de acest gen tot mai similare?

Până în prezent, în acest an au avut loc 196 de greve care au durat o săptămână sau mai puțin, potrivit unei baze de date privind întreruperile de muncă, ținută de Cornell University School of Industrial and Labor Relations. Multe dintre ele, deși nu toate, au început cu un termen de încheiere deja cunoscut. Este o creștere de 86% față de numărul de greve scurte din aceeași perioadă a anului 2021.

Până acum, în acest an, au existat doar 98 de greve care au durat mai mult de o săptămână, adică jumătate din numărul de greve scurte, o creștere mai modestă de 20% față de 2021.

De exemplu, o grevă a 30.000 de angajați care nu sunt cadre didactice din cadrul Los Angeles Unified School District - îngrijitori de școli, lucrători la cantină, șoferi de autobuz și alți membri ai personalului de servicii pentru elevi - a ținut aproximativ o jumătate de milion de elevi în afara sălilor de clasă timp de trei zile în martie. Ca și în cazul grevei de la Kaiser, sindicatul a anunțat un contract de muncă provizoriu care a îndeplinit multe dintre obiectivele sale de negociere, inclusiv o creștere salarială de 30%, la scurt timp după ce greva s-a încheiat.

Grevele de lungă durată, cu final deschis, sunt costisitoare nu doar pentru angajatori, ci și pentru greviști, care își pierd venitul în timpul întreruperii lucrului. Pe de altă parte, grevele de scurtă durată îi costă pe angajatori, fără a-i forța pe membrii de sindicat să renunțe la fel de mult.

„Grevele de acest tip sunt un instrument tactic”, a declarat Todd Vachon, profesor de studii de muncă la Universitatea Rutgers. „S-ar putea să se construiască în vederea unei acțiuni viitoare mai ample. Cred că o mulțime de activiști descoperă eficiența acestor greve. Cred că vom vedea din ce în ce mai des aceste greve scurte ca instrument”, mai explică profesorul.

Grevele de scurtă durată sunt deosebit de eficiente în sectorul sănătății, care a înregistrat 33% dintre grevele majore de la începutul anului 2022, potrivit datelor Departamentului Muncii, în ciuda faptului că lucrătorii din domeniul sănătății reprezintă doar 9% din membrii de sindicat din sectorul privat la nivel național, cel puțin în SUA.

„Spre deosebire de grevele de lungă durată, când vine vorba de greve scurte și disruptive ale sindicatelor, conducerea este obligată să furnizeze serviciile. Există entități care sunt înființate pentru a asigura personal în timpul unei opriri de muncă în domeniul sănătății. Dar există un cost suplimentar pentru a face acest lucru", a declarat John Borsos, un strateg sindical care a condus greve în domeniul sănătății și al educației.

Borsos, fost profesor de muncă și în prezent director executiv al Asociației Profesorilor din Sacramento City, a declarat că grevele pe termen nelimitat pot fi mai eficiente în unele cazuri, dar uneori o grevă de scurtă durată este tot ce este necesar pentru a schimba dinamica.

Tocmai din acest motiv, atât în SUA dar și în restul lumii, inclusiv în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene, grevele de scurtă durată sunt cea mai potrivită alegere pentru angajați, deoarece prin acest fel pot obține ce își doresc, fără să facă sacrificii enorme.