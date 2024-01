60% dintre angajați se tem că-și vor pierde locul de muncă din cauza inteligenței artificiale

Deși 95% dintre angajați consideră că este util să lucreze cu inteligența artificială generativă, aproximativ 60% dintre ei sunt, de asemenea, îngrijorați de pierderea locului de muncă, de stres și de epuizare, se arată într-un nou studiu realizat de Accenture.

Studiul arată că liderii de afaceri trebuie să privească dincolo de modul în care inteligența artificială generativă afectează sarcini și roluri specifice și, în schimb, să înceapă să extindă impactul acestei tehnologii prin reproiectarea proceselor din cadrul organizațiilor lor, precum și a modului în care oamenii percep munca.

Pentru a atinge acest obiectiv, liderii trebuie să învețe noi metode de leadership, care să genereze valoare economică, să stimuleze creșterea afacerii și să aducă beneficii angajaților. Cu toate acestea, două treimi dintre directori consideră că nu dispun de expertiza necesară pentru a valorifica pe deplin puterea transformatoare a inteligenței artificiale generative.

Studiul, “Work, workforce, workers: Reinvented in the age of generative AI”, evidențiază opiniile contradictorii ale organizațiilor cu privire la modul în care se poate atinge potențialul inteligenței artificiale generative și arată diferența dintre percepția angajaților și cea a directorilor de companii cu privire la impactul inteligenței artificiale la locul de muncă. În timp ce aproape 60% dintre angajați își fac griji cu privire la faptul că inteligența artificială va duce la concedieri, mai puțin de o treime dintre directorii executivi consideră că eliminarea locurilor de muncă este o preocupare pentru oamenii lor. În plus, trei sferturi dintre organizații nu dispun de strategii care să conducă la rezultate și experiențe pozitive pentru angajați.

“Inteligența artificială generativă are potențialul de a transforma modul în care lucrăm, dar este esențial să ne amintim că succesul acestei tehnologii depinde de oameni. Trebuie să ne concentrăm nu doar pe modul în care inteligența artificială poate îmbunătăți eficiența, ci și pe modul în care poate îmbunătăți experiența angajaților. În timp ce inteligența artificială poate prelua anumite sarcini, ea nu poate înlocui creativitatea, empatia și leadershipul uman. Prin urmare, este important să investim în dezvoltarea abilităților angajaților noștri și să ne asigurăm că ei se simt valorizați și susținuți în această eră a inteligenței artificiale”, a declarat Raluca Burghelea, Country Managing Director, Accenture România.

"Reinventatorii" sunt cei care conduc schimbările esențiale

Doar 9% dintre companii sunt "lideri" în ceea ce privește capacitățile lor de reinventare și modul în care maximizează potențialul inteligenței artificiale generative pentru a crește profitul, crescând în același timp competența și nivelul de confort al oamenilor cu această tehnologie. Mai mult de jumătate dintre acești “reinventatori” iau măsuri pentru a remodela forța de muncă prin reproiectarea rolurilor în jurul IA generativă, iar trei sferturi dintre ei își implică în mod activ oamenii în eforturile de schimbare ale companiei. În plus, aproape jumătate (47%) dintre “reinventori” se gândesc deja la scară mai mare - recunoscând că procesele lor vor necesita schimbări semnificative pentru a valorifica pe deplin inteligența artificială generativă.

"Inteligența artificială generativă are un impact mai profund decât orice altă tehnologie care a venit înaintea ei. Studiul nostru subliniază necesitatea ca organizațiile să aibă o strategie de reinventare a inteligenței artificiale generative care să abordeze întregul lanț valoric, nu doar rolurile și sarcinile în care IA poate spori sau automatiza modul în care operăm deja", a declarat Paul Daugherty, director de tehnologie și inovare, Accenture. "Trebuie să ne uităm la extinderea IA printr-o lentilă holistică care să reimagineze modul în care se face munca, cum să conduci o forță de muncă prin această schimbare și cum poate fi o experiență mai bună pentru toți."

Ca parte a strategiei lor de reinventare, companiile de top se pregătesc să construiască o forță de muncă agilă, investind în cartografierea competențelor și în integrarea datelor, astfel încât să dispună de informații predictive pentru a asigura combinația potrivită de competențe pentru a crește capacitățile angajaților lor și pentru a-și dezvolta afacerea. Este de două ori mai probabil ca acestea să investească în creșterea competențelor soft ale oamenilor, alături de competențele tehnice, și de două ori mai probabil să anticipeze creșteri ale productivității forței de muncă de 20% sau mai mult în următorii trei ani. Prin această abordare, organizațiile pot crea 10,3 trilioane de dolari în valoare economică globală suplimentară până în 2038.

Abordarea agilă trebuie să înceapă de la vârf. Pentru ca liderii să reușească să aducă cu succes o schimbare de o asemenea amploare în organizația lor, trebuie să se asigure că munca - nu doar ceea ce fac, ci și modul în care o fac - funcționează pentru toată lumea. Aproape toți angajații intervievați (94%) au declarat că sunt pregătiți să învețe abilități de inteligență artificială generativă, deși doar 5% dintre organizații oferă instruire la scară largă. Având în vedere că IA învață atât din date, cât și din interacțiunile cu oamenii, care sunt responsabili de "învățarea" mașinilor, dezvoltarea acestei capacități și încurajarea unei culturi de "a învăța să înveți" este primordială.

Pe măsură ce viitorul muncii continuă să evolueze, abordările centrate pe oameni, inclusiv implicarea activă a angajaților pentru a înțelege și a acționa în funcție de preocupări și pentru a crea încredere, vor diferenția organizațiile de top atât în ceea ce privește performanța, cât și cultura.