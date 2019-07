Caramitru, într-o scrisoare deschisă: „Mă simt nevoit, pentru a treia oară în ultimii douăzeci de ani, să-mi salvez onorabilitatea“

În urmă cu o săptămână, Ministrul Culturii, Daniel Breaz, anunţa, la Antena 3, că va dispune un control la Teatrul Naţional Bucureşti, pentru a vedea cum sunt cheltuiţi banii. Acesta preciza că instituţia are în 2019 un buget de 57 de milioane lei, iar salariile actorilor au fost aproape triplate.

Pe de altă parte, trei zile mai târziu, actorul şi regizorul Ion Caramitru, directorul Teatrului Naţional din Bucureşti, declara, citat de news.ro, la audierea din Comisia pentru cultură din Camera Deputaţilor, că managerii tuturor instituţiilor naţionale de cultură aflate acum în criză financiară sunt „în culpă juridică, situaţia în care am fost puşi de ministerul Culturii”.

Redăm mai jos scrisoarea deschisă semnată de Ion Caramitru:

„Mă adresez pe această cale oamenilor, în general, spectatorilor, în special, prietenilor şi celor care nu-mi mai sunt prieteni.

Când am debutat în rolul Eminescu, în 1964, la TNB, regizorul Sică Alexandrescu mi-a scris o dedicaţie pe cartea dăruită la premieră: „Dragă Caramitru, cine are talent are şi mulţi duşmani, tu ai mult talent, îţi doresc cât mai mulţi duşmani!“

Pot să-I spun maestrului meu că urarea s-a împlinit. Am destui duşmani şi în teatru, şi în Parlament, şi în Guvern şi chiar pe stradă.

Am ajuns, iubite maestre, la maturitate!

Nu am a-mi reproşa mai nimic, nici privind conduit mea civică, nici profesională şi nici material. Trebuiee să-mi reproşez încrederea în oameni şi naivitatea de a uita ceea ce românul, tot timpul, ştie, că surprizele majore, dramatice şi uneori chiarr tragic vin de la cei cărora, într-un fel sau altul, le-ai făcut doar bine în viaţă şi în carieră.

De aici şi până la linşajul mediatic pe care îl trăiesc, e doar un pas.

Trebuie să mă apăr, să dovedesc, să mă dezbrac în faţa lumii, pentru a arăta unde mă doare şi ce am de gând să fac. Cam cum era în comunism.

Am mai trecut prin asta. Sunt pregătit.

Mă simt nevoit, pentru a treia oară în ultimii douăzeci de ani, să-mi salvez onorabilitatea.

În 2001, tot la iniţiativa Ministerului Culturii, s-a decis un control, chitit să mă compromită, în legătură cu UNITER. La final, am câştigat în instanţă, un process de calomnie care s-a încheiat cu condamnarea penală a Secretarului de Stat Ion Antonescu, zis „Mareşalu'“. Am cerut, atunci, daune morale de 1 Leu, fiindcă nu câştigul material m-a interesat, ci ca adevărul să iasă la lumină.

Între 2015 şi 2017, am fost controlat în toate ipostazele de funcţionar public, de binecunoscutul organism ANI. În 2017, dosarul a fost clasat.

Astăzi, mă pregătesc pentru a treia încercare. Acuzele curg torenţial, sunt deja un infractor, terenul e aproape inundat.

Numai că astăzi, cauxza mea este, în principal, salvarea de la inactivitate şi faliment a Teatrului Naţional din Bucureşti şi a principalelor instituţii naţţionale ale României, aflate în directă legătură cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, resposabil, de facto, de activitatea noastră.

Alături, un alt traseu de abordat, pornit de la delaţiuni şi neadevăruri venite de la câţiva colegi lipsiţi de scrupule.

Sunt pregătit şi pentru asta.

Vreau să-mi asigur prietenii că nu am nevoie de ajutor, că am adevărul de partea mea şi că voi lupta să-l dovedesc. Îi rog doar să mă urmărească în tot ce fac.

