Poveşti captivante şi o nouă serie în colecţia „Junior” a Editurii Polirom

Totodată, Polirom lansează în această săptămână o nouă serie în cadrul colecţiei sale de carte pentru copii, „Junior. Istorie”, serie care debutează cu volumul Aventuri în timp. Al Doilea Război Mondial de Dominic Sandbrook.

• Bill Bryson, Despre toate, chiar că pe scurt, ediţia pentru copii a bestsellerului internaţional Despre toate, pe scurt, traducere din limba engleză de Anamaria Schwab • Cu ilustraţii de Daniel Long, Dawn Cooper, Jesús Sotés şi Katie Ponder • Ediţie cartonată • Vârsta recomandată 9+

Cu talentul său de povestitor, Bill Bryson face distractive şi accesibile oricărei vârste răspunsurile la tipicele întrebări „Cum?” şi „Cine?” din cadrul descoperirilor ştiinţifice. În această nouă şi captivantă ediţie a bestsellerului său internaţional Despre toate, pe scurt, special adaptată pentru cititorii mai tineri, Bill Bryson explorează misterele timpului şi ale spaţiului şi modul în care, cu totul surprinzător, a apărut viaţa pe minunata planetă care e pentru noi „acasă”.

• Alice Pantermüller, Daniela Kohl, Jurnalul Lottei: E ceva necurat la mijloc!, traducere din limba germană de Raluca Truşcanu • Ilustraţii de Daniela Kohl • Vârsta recomandată 6+

Iuhuuu! În sfârşit, vacanţă! Cei mai mulţi din clasa a V-a B rămân acasă. Doar familia mea merge la o fermă bio în Bavaria. Cu toate că Iacob şi Simon, cei doi prostofraţi ai mei, şi cu mine am decis că vrem să mergem cu avionul pe o insulă din Marea Mediterană. Nu e corect! Deşi la fermă există precis o grămadă de animale bio. Şi eu iuuubesc animalele! Şi în afară de asta, pot să exersez deja cu ele. Pentru că acum cunosc secretul flautului meu indian: poate îmblânzi şerpi. Mai ales cobre. Dar precis dansează şi râmele după flautul meu.Trebuie doar să găsesc sunetele potrivite.

• Sonia Fernández‑Vidal, Uşa cu trei încuietori. 3. Cele cinci regate eterne, traducere din limba spaniolă de Silvia-Alexandra Ştefan • Vârsta recomandată 10+

Roman pentru înţelegerea ştiinţei din secolul XXI

Niko se trezeşte dintr-odată copleşit de probleme din ambele lumi. Timpul a luat-o razna şi curge înapoi. Quiona, zâna cuantică, a rămas prizonieră în regatul Timpului şi îi cere ajutorul. Ca să aducă din nou armonia în Multiversuri, Niko şi prietenii săi vor trebui să traverseze găuri de vierme, să se teleporteze în locuri necunoscute, să creeze universuri de buzunar cu constantele universale modificate şi să sfideze o grămadă de legi ale fizicii. Vor ieşi ei oare victorioşi din această nouă aventură cuantică?

• O nouă serie în cadrul colecţiei de carte pentru copii: „Junior. Istorie”

Dominic Sandbrook, Aventuri în timp Al Doilea Război Mondial • Traducere din limba engleză de Mircea Pricăjan • Ilustraţii de Edward Bettison • Vârsta recomandată 10+

Un caleidoscop de perspective ce reflectă în nenumăratele sale oglinzi imaginea celui de-al Doilea Război Mondial văzută prin ochii dictatorului, ai marelui om de stat, ai soldatului de rând, ai agentului secret, ai spărgătorului de coduri, dar şi prin cei ai oamenilor obişnuiţi şi, mai ales, ai copiilor. Căci, într-un război total, nicio viaţă nu rămâne neatinsă… În seria „Aventuri în timp” vor mai apărea: Primul Război Mondial, Alexandru cel Mare

În curând, în librării:

• Haruki Murakami, Strania bibliotecă, traducere din limba japoneză de Iuliana Oprina • Cu ilustraţii de Chip Kidd • Vârsta recomandată 10+

În timp ce se întorcea de la şcoală, tânărul narator al cărţii se trezeşte întrebându-se cum se colectau impozitele în Imperiul Otoman, drept care se duce la biblioteca municipală să vadă dacă există o carte despre acest subiect. Asta e prima lui greşeală. Un bătrân ciudat îl conduce într-o sală de lectură specială, din subsolul bibliotecii, care se dovedeşte a fi, spre uimirea băiatului, un imens labirint. Cum va reuşi el să scape din această bibliotecă de coşmar?

• Jennifer Chambliss Bertman, Vânătorii de cărţi. Evadare din Alcatraz, traducere din limba engleză de Irina Iacob • Cu ilustraţii de Sarah Watts • Vârsta recomandată 12+

Emily şi James, celebrii vânători de cărţi, se află în faţa celui mai provocator joc de până acum. Garrison Griswold, cunoscut drept Willy Wonka al lumii editoriale, a pus la cale o nouă aventură – Sparge Stânca, o evadare din faimoasa închisoare Alcatraz – realizată împreună cu Errol Roy, cel mai faimos şi mai retras scriitor american de romane poliţiste. Celebritatea celor doi prieteni, câştigată în urma spargerii Codului perfect, a stârnit invidia multora, astfel că au început să primească ameninţări. Oare cum se va termina totul?

• Miranda Hart, Fetiţa care şi-a pierdut zâmbetul, traducere din limba engleză de Cristina Ştefan • Cu ilustraţii de Kate Hindley • Vârsta recomandată 9+

Zâmbetul e foarte important în viaţă, îi spune măiţa mereu lui Chloe, iar ea are cel mai larg zâmbet din lume. Veselia şi glumele ei binedispun pe toată lumea din jur, de la vecini, agenta de circulaţie sau directorul şcolii până la prietenii ei cei mai buni. Numai că, tocmai la aniversarea de 11 ani, ia zâmbetul de unde nu-i! Chloe îl caută peste tot: sub pernă, sub pat, sub nas – evident! –, pe stradă şi la şcoală, dar zâmbetul se încăpăţânează să rămână pierdut…

• Sara Platto, Bună dimineaţa, Wuhan! Cronici (de‑acasă) cu un adolescent, două pisici şi WeChat în timpul pandemiei, traducere din limba italiană de Lucia Gheorghiu • Cu ilustraţii de Erika Lerma • Vârsta recomandată 10+

Pentru Matteo începe o viaţă cu totul diferită, petrecută în întregime între pereţii apartamentului pe care îl împarte cu mama lui, Sara, medic veterinar şi profesor la universitatea din oraş. Printre lecţii virtuale şi aventuri tragicomice cu pisicile Gingy şi Deawy, Matteo şi Sara se văd confruntaţi cu probleme şi griji inedite, pornind de la întrebările cele mai banale: cum îşi vor procura hrana într-un oraş închis? Într-o lume ce pare a se lăsa cuprinsă de panică şi care îşi schimbă permanent punctele de referinţă, cei doi găsesc puterea de a rezista în oamenii care îi înconjoară.

O colecţie coordonată de Dan Croitoru • Toate titluri din colecţia Junior, aici.