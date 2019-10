Un adăpost antiaerian din mijlocul Bucureştiului devine galerie de artă pentru o săptămână

Imagine din expozitia "Somewhere near the fake future", solo show Adriana Florea Baloiu, curatoriat de Ioana Mitu

La 30 de metri sub pământ, într-un spaţiu menit ca adăpost contra calamităţilor, galeria de artă Go Contemporary, lansată în Bucureşti în urmă cu patru ani, va expune pentru o săptămână un solo show al artistei contemporane Adriana Florea Băloiu, curator Ioana Mîţu.

Conform organizatorilor, „expoziţia Somewhere near the fake future va cuprinde pictură pe pânză şi instalaţii ce vorbesc despre trăirile artistului în lumea modernă, despre încercarea de a se adapta, despre eşec şi revenire, într-un limbaj poetic, minimalist, care pulsează în acelaşi timp prin nuanţe vii de culoare şi tuşe impulsive”.

Prima expoziţie personală a artistei din acest an reprezintă şi o revenire a Adrianei în atelier, la pânză şi pensule, dar şi la lumea materială din jur din care se inspiră pentru instalaţiile sale.

„Aceste materiale au o frumuseţe aparte, poartă amprenta sau încă forma funcţiei pe care au avut-o înainte de a deveni inutile şi a fi aruncate, sau înainte de a intra într-o altă relaţie ce le schimbă rolul definitiv, precum spuma poliuretanică sau fierul beton. Toate au un caracter efemer, sunt într-un proces continuu de schimbare.

Prin instalaţiile pe care le construiesc speculez, atât vizual, la nivel estetic, dar şi conceptul, prin mesajul pe care îl poartă, idea de iluzie a libertăţii individuale în relaţie cu societatea de azi”, consideră Adriana Florea Băloiu.

„Spaţiul ales devine un leagăn, un loc protector de expunere, din care artistul intră fără teamă în dialog cu lumea exterioară. În acest spaţiu, Adriana aduce cu sine materiale recuperate din lumea de deasupra, aruncate sau în starea lor originală, pentru a pune bazele unei noi lumi, după căderea celei vechi”, mai comunică responsabilii galeriei.

Adriana Florea Băloiu (n. 1979) - foto dreapta -, filolog şi artist vizual, este licenţiată (2014) şi absolventă de master (2016) a Universitǎţii Naţionale de Arte Bucureşti, secţia Pictură. Adriana este fondator şi curator al platformei de artă contemporană Go Art Projects şi al galeriei Go Contemporary şi membru al UAP din 2015. Artista a fost membru al Comitetului International de Selecţie al Bienalei de Artǎ Contemporanǎ de la Florenţa din 2017. În anul 2017, a primit premiul “Woman Art Award 2017” cu ocazia expoziţiei “Woman’s Essence Show”, Paris, acordat de Musa International Art Space. În 2018, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova i-a acordat premiul “Mihail Grecu” ȋn cadrul expoziţiei “Saloanele Moldovei 2018”. Pȃnǎ ȋn prezent, Adriana a avut opt expoziţii personale şi a participat în peste patruzeci de expoziţii de grup, atȃt ȋn ţarǎ, cȃt şi ȋn strǎinatate. Puteţi afla mai multe depre Adriana Florea Băloiu aici.

Adriana Florea Băloiu, "Freedom search addiction" - tehnică mixtă pe pânză, 50x40 cm, 2019

Somewhere near the fake future - textul curatorial al Ioanei Mîţu

„Ne plasăm într-un timp necunoscut, în apropierea viitorului, nu chiar in viitor, nu chiar în prezent. Pe o plasă de plutire ţesută din amintiri. Trecutul este singura constantă, omniprezent şi aproape integrat. Nu vom spune că a crescut sau a evoluat, ci că Adinuţa a mers mai departe, până în pragul punctului în care să răspundă la întrebarea ”Ce vrei să te faci când vei fi mare?” cu „Vreau doar să fiu.”

Urmărindu-i traseul, artista a trecut de la săpături arheologice în subconştient, traduse prin expresie pură în expoziţia In the subconscious lab, la invocarea copilăriei, ca cea mai frumoasă şi totuşi conflictuală parte a vieţii sale, în lucrările performative din Adinuţa and the stuffed bear. A urmat sintetizarea în mediul digital, în expoziţii ca Rhinoceritis şi Recipes incubator. Trecerea din mediul material în cel digital a însemnat un pas în spate pentru o privire de ansamblu. O trecere de la gestualism la minimalism. Ce s-a pierdut în traducere? Nimic pierdut ci mai degrabă metamorfozat. Cum te manifeşti când corpul nu-ţi mai permite să dansezi? Dansezi prin alţii, dansezi în vis, dansezi în continuare.

Somewhere near the fake future înseamnă revenirea Adrianei pe ringul de dans. Revenirea sa pe pânză, la pensule, în „spaţiul sacru” al atelierului, într-o nouă încercare de eliberare. Fără oprelişti codificate, mediul fizic pulsează. Şi odată cu viaţa renaşte haosul. De data aceasta însă artista vrea să deţină controlul. Libertatea mişcărilor se doreşte a fi controlată prin linii, puncte, geometrii menite să cartografieze acest haos. O încercare de echilibrare? La fel cum stelele pare că stau pe cer în echilibrul Carului Mare. O iluzie ce ne ghidează de milenii şi totuşi stelele nu sunt liniare decât văzute de pe Pământ.

Foto dreapta: Adriana Florea Băloiu, "Fake future" - tehnică mixtă pe pânză, 150x200 cm, 2019

Şi unde te opreşti când desenezi un univers infinit? Adriana spune că niciodată lucrul ei nu are finalitate şi totuşi acceptă, se supune şi se expune.

„Există o dualitate vădită în toate proiectele mele, între observaţia cu caracter de supunere, resemnare, asupra realităţii colective, dar şi asupra propriilor limitări şi vis, iluzie, încercare de evadare, speranţa şi jocul de dragul jocului, o dualitate, în termeni generali, între afect şi intelect, raţiune şi simţire, între haos şi ordine.” - spune Adriana Florea Băloiu.”

Ioana Mîţu