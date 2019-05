Start la Cannes. Prezenţa românească pe Croazetă

Prezenţa românească la ediţia din acest an a Festivalul de Film de la Cannes se regăseşte în cursa pentru prestigiosul Palme d'Or, dar şi în cadrul „Semaine de la Critique”, unde va fi proiectat filmul „Ultimul drum spre mare”, un scurtmetraj de Adi Voicu. De asemenea, va fi prezentat şi programul de scurtmetraje „Romanian Short Waves”, parte din forumul ”Short Film Corner”, dedicat filmelor scurte şi promovării tinerelor talente.

Prezenţa românească pe Croazetă este completată şi de Cătălin Mitulescu, regizor, scenarist şi producător, care este membru al juriului secţiunii ”Cinefondation” şi de scurtmetraje. Primele douăscurtmetraje ale lui Mitulescu au fost selectate la Cannes în ani anterior, iar cel de-al treilea, „Trafic”, a fost recompensat, în 2004, cu Palme d’Or. Tot la Cannes a avut şi premierele a două dintre lungmetrajele sale, „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii”, respectiv „Loverboy”.

Porumboiu, în competiţie

„La Gomera”, proiectul cu care regizorul Corneliu Porumboiu intră în competiţia oficialsă a celebrului festival, a fost filmat în România, Spania şi Singapore, în 2018, iar din distribuţie fac parte Vlad Ivanov, Catrinel Menghia (Marlon), Rodica Lazăr, Sabin Tambrea, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl.Filmul spune povestea lui Cristi, un poliţist român corupt, implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia, care ajunge pe insula La Gomera, în Spania, pentru a învăţa El Silbo, un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat îl va ajuta să îl elibereze pe Zsolt, un traficant aflat în arest la Bucureşti, şi singurul din bandă care ştie unde sunt ascunşi banii.

Este prima producţie semnată de Porumboiu care a fost turnată şi în afara României. Imaginea filmului scris şi regizat de Corneliu Porumboiu este semnată de Tudor Mircea, scenografia este realizată de Simona Pădureţu, designer de costume Dana Păpăruz, iar Arantxa Etcheverria Porumboiu este responsabilă de direcţia artistică.

„Filmul se concentrează pe o posibilă folosire a limbajului ancestral El Silbo, într-o lume în care comunicarea a devenit din ce în ce mai controlată, cu un conflict direct între verbal şi non-verbal”, declara în timpul filmărilor Corneliu Porumboiu.

„În urmă cu câţiva ani, am urmărit un documentar despre El Silbo. Acest limbaj fascinant, aflat pe cale de dispariţie, redescoperit şi folosit din nou pe insula La Gomera, m-a inspirat şi motivat să scriu această poveste”, a adăugat regizorul.

După o serie de filme de scurtmetraj („Pe aripile vinului“, „Călătorie la oraş“ şi „Visul lui Liviu“), Corneliu Porumboiu a debutat în lungmetraj în anul 2006 cu filmul „A fost sau n-a fost?“. Filmul, realizat din fonduri independente, a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes unde a obţinut premiul pentru debut Caméra d'Or şi premiul pentru distribuţie Label Europa Cinémas. Al doilea lungmetraj al lui, „Poliţist, adjectiv“, a fost selecţionat la Festivalul de Film de la Cannes, în secţiunea Un Certain Regard. Au urmat filmele „Când se lasă seara peste Bucureşti sau metabolism“ (2013) şi „Al doilea joc“ (2014). În 2015, a lansat la Cannes lungmetrajul „Comoara”, pentru care a fost recompensat cu premiul Un Certain Talent al secţiunii Un Certain Regard. În februarie 2018, şi-a prezentat documentarul „Fotbal infinit” la Festivalul de Film de la Berlin.

Scurtmetrajul lui Adi Voicu

Acţiunea scurtmetrajului „Ultimul drum spre mare", semnat de Adi Voicu, prezentat în cadrul „Semaine de la Critique”, se petrece intr-un compartiment al unui tren ce circulă spre litoral. Şase pasageri discută despre diverse subiecte, dar la un moment dat o suspiciune face ca totul să scape de sub control. Este cel de-al doilea scurtmetraj de ficţiune din cariera lui Voicu care a realizat anterior şi „Ceaţa”, film premiat la Angers şi la Sankt Petersburg, dar şi mai multe documentare. „Semaine de la Critique”, secţiunea fondată în 1962 de sindicatul criticilor de film din Franţa, se concentrează pe descoperirea de noi talente în cinema.

Delon, omagiu cu probleme

Pe 19 mai, celebrul actor Alain Delon va fi onorat cu Palme d'honneur la Cannes, după mai multe tergiversări, căci, după cum a declarat Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului, „a ezitat mult timp, ne-a refuzat mult timp acest Palme d’Or pentru că el crede că nu trebuie să vină la Cannes decât pentru a-i onora pe regizorii cu care a lucrat. Iniţial, pe afişul oficial al celei de-a 72-a ediţii a festivalului figura Alain Delon, însă, moartea cineastei Agnes Varda, pe 29 martie, a dus la schimbări în acest sens, chipul acesteia înlocuindu-l pe cel al actorului.

Decizia de a-l onora pe Delon în cadrul festivalului nu a rămas însă fără replici tăioase către orgaanizatori, în contextul în care actorul are la activ o serie de replici scandaloase. Melissa Silverstein, fondatoarea ”Women and Hollywood”, şi-a exprimat dezamăgirea că festivalul omagiază persoane cu „valori dezgustătoare”. Silverstein a scris că Delon „a admis public că a pălmuit femei, s-a alăturat Frontului Naţional rasist şi antisemit, a susţinut că să fii gay este «împotriva naturii»”, conform News.ro. „Festivalul de Film de la Cannes militează pentru diversitate şi inclusiune.

Prin recompensarea domnului Delon, Cannes onorează aceste valori dezgustătoare”, a adăugat ea. În replică, organizatorii au vorbit despre faptul că actorul reprezintă o legendă, fiind parte din istoria Cannes-ului. „După Jean-Paul Belmondo şi Jean-Pierre Léaud, ni s-a părut crucial să îl celebrăm pe emblematicul actor Alain Delon”, a scris Variety.

