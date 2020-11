Portret de artist român – Gil Nicolescu (1942 – 2020)

Artiştilor români activi în disciplinele culturale le este din ce în ce mai greu să găsească recunoaştere şi succes în ţara natală. Multe dintre aceste valori aleg să emigreze şi creeze în vest, unde interesul şi aprecierea faţă de artă sunt vectori motivaţionali, iar adopţia artiştilor străini un obicei.

Pentru că recunoaşterea valorilor culturale este primul pas către o identitate naţională solidă, această serie de articole îşi propune să aducă în atenţia românilor acei artişti autohtoni ale căror nume şi opere merită cunoscute şi apreciate.

Unul dintre aceştia este Gil Nicolescu, pictor şi grafician român, stabilit la New York şi revenit în ţară, unde a decedat în urma unui traic incediu în 2020.

Gil Nicolescu s-a născut la 1 martie 1942, în Bucureşti şi a făcut primii paşi în lumea artei la 13 ani, începând cu desene şi schiţe. A urmat cursurile liceului Liceului de Arte Plastice "N. Tonitza" pe care l-a absolvit în 1959, la 17 ani.

După cum declara şi artistul, în viaţă, pictura l-a ales pe el şi prima mare pasiune a fost Rembrandt. Şi-a continuat studiile la Facultatea de Arte Plastice a Institutului Pedagogic din Bucuresti şi a absolvit în 1963, creaţiile personale fiind influenţate de anii ’60, perioada în care în Europa şi Statele Unite, arta a fost un vehicul pentru dogme şi agende politice, arta Pop şi Minimalismul fiind cele mai puternice şi definitive curente ale deceniului.

Din 1966 Gil Nicolescu începe să participle la expoziţii anuale şi biennale şi devine în 1968 membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania. După cum remarcă şi pictorul, spre sfârşitul anilor 60 şi începutul anilor 70 arta sa se încadra în abstract,fiind etichetat de către un critic german ca fiind “constructivism încălzit”.

Gil Nicolescu – Natura statică (1967)

Gil Nicolescu – Spaţii străbătute în viteză, 1971

În 1976 se angajează la departamentul decoruri al Studiourilor Bavaria Film din München, scenografia fiind o pasiune din copilărie, de când desena schiţe de décor pentru piese de Shakespeare. Continuă să expună în Germania, însă marea schimbare a vieţii sale va interveni abia în 1976, când se mută la New York.

Emigrează în Statele Unite şi începe o activitate în industria publicităţii, lucrând ca freelancer pentru Gerald Shoenfeld Agency, unde executa layouturi la diferite produse. După o scurtă perioadă ca freelancer se angajează la tipografia Pallete Printing din New York ca art director şi lucrează acolo până în 1983 când îşi infiinţează propriul studio de grafică publicitară în New Rochelle, New York.

Experienţa unui artist în Statele Unite a fost la fel de dificilă ca şi cea din Europa. S-a simţit inspirat de către New York, un oraş care, consideră artistul, îţi oferă totul şi a rămas conectat la viaţa artistică. A participat la expoziţii, a fost expus în galerii însă principala sa sursă de venit a reprezentant-o studioul de grafică publicitară, domeniul publicităţii fiind locul în care a găsit cu adevărat succesul.

Îşi creditează libertatea artistică şi exprimarea sinceră faptului că nu a fost nevoit niciodată să trăiască din artă. Libertatea financiară i-a oferit şansă de a picta liber, cum şi-a dorit şi lipsit de compromisuri comerciale menite să stârnească controverse sau să vândă tablouri.

Din 1984 frecventează cursuri postuniversitare la New York Institute of Technology iar din 1992 la Monroe College din New Rochelle, New York. Trec aproape trei decenii de activitate în Statele Unite până când în 1998, reintră în viaţa artistică din România şi debutează cu o expoziţie personală dar şi participări la expoziţii de grup.

Influenţa anilor în Statele Unite şi preferinţa pictorului pentru teme simple, pe care le prezintă cu precizie sunt uşor observabile în operele anilor 90’. Acestea invită la contemplare, transmit un mesaj clar şi atrag prin cromatică optimistă.

Gil Nicolescu – Gardul Galben, 1996

Gil Nicolescu – Buchetul, 1997

Începutul anilor 2000 îl găseşte pe pictor prezent în galerii şi expoziţii din întreaga lume, inclusiv în România. Expune în Polonia, Italia, Japonia, Iugoslavia, SUA, Franţa, Elveţia şi Germania. Preferinţa pentru teme unitare, imagini de referinţă care lucrează ca simboluri, deşi creaţia în sine este elaborată şi o cromatica strălucitoare care definitivează stilul personal şi fac operele sale unice.

Gil Nicolescu – Bustul de bronz, 2001

Gil Nicolescu – Livadă înflorită, 2001

Gil Nicolescu – Ogor la apus, 2001

În continuare adaptat constructivismului, în 2006 deschide o expoziţie personală la Galeria Galateca din Bucureşti despre care Ziarul de Duminică scrie: „Lucrările sale sunt decorative, tranşante cromatic, cu o paletă variată, acida, şi un bagaj informaţional temeinic selectat din istoria artelor. În tablouri îngrijite, obiectele compun naturi statice dispuse scenografic, în compoziţii ordonate cu atâta rigoare încât par uneori împietrite într-o lumină îngheţată, chiar atunci când trezesc memorii culturale şi te duc cu gândul la pictura-meditaţie, la metafizica unui De Chirico.” Expresia pictorului, atât de apreciată de către critici şi fani, e subliniată în picturilor acelor ani. Cu toate acestea, influenţa abstractului este însă sesizabilă şi reprezintă un element provocator pentru privitorul care caută claritate.

Gil Nicolescu – Remember, 2005

În 2013, trecut deja de vârsta de 70 de ani, pictorul revine cu o ultimă expoziţie în România, intitulată Un Constructivist Consecvent – o celebrare a stilului care i-a definit cariera. Sărbătorit de presa din România ca artistul român care revine acasă pentru o expoziţie, pictorul expune la Galeria Dialog şi prezintă o colecţie adaptată modernului dar care păstrează esenţa la fel de clară.

Gil Nicolescu – Cana Versace

Gil Nicolescu moare în anul 2020, la vârsta de 78 de ani, lăsând în urmă un portofoliu artistic de admirat, aflat în posesia multor colecţionari privaţi dar şi în colecţii de stat din România, SUA, Olanda, Germania, Japonia, Franţa, Elveţia. Orice colecţionar autohton care apreciază arta de calitate poate încă găsi câteva modele de vânzare pe care le poate adăuga portofoliului de artă românească remarcabilă.

Despre pictorul român, cunoscutul critic de artă Tudor Octavian spunea: „Contemplarea unei picturi de Gil Nicolescu dă clar privirii şi libertate minţii. Deşi imaginea e elaborată, până în punctul în care teoreticul pare să biruie, ea nu forţează niciodată graniţa. Rămâne inteligibilă, prin raportare la real şi e misterioasă – ca orice real de amiază, hotărât de lumină. (…) Într-o lume ce elogiază excepţia, indiferent de calitatea ei, echilibrul lui Gil Nicolescu, având şi memoria statuarului din renaşterea timpurie, trece de neobişnuit. Gil Nicolescu deschide, pentru o întreagă generaţie de talente risipite pe glob, porţile reîntoarcerii acasă”.