Număr record de opere de artă vândute în primul trimestru la casele de licitaţii

Mai mult de 112.000 de opere de artă şi-au schimbat proprietarii în toată lumea de-a lungul primului trimestru din 2021. Acest rezultat remarcabil dovedeşte dinamica pieţei de artă.

Creşterea tranzacţiilor - de la +18% în comparaţie cu rezultatul din trimestru I în 2020 - este foarte consecventă în mod natural, pentru că primul val al pandemiei a constrâns casele de vânzări să-şi întrerupă brusc activitatea obişnuită în 2020, înainte de a trece la vânzările online.

La începutul anilor 2000, societăţile au vândut în medie 42.000 de loturi pentru 400 de milioane de dolari în trei luni. Suma de un miliard de dolari a fost atinsă cu 51.000 de loturi între anii 2006-2010, apoi 1,6 miliarde în cursul ultimului deceniu, cu 82.000 de opere vândute în medie în primul trimestru.

Ţările cele mai dinamice (T1 2021)

Statele Unite: 25.000 de opere vândute

Franţa: 18.000 de opere vândute

Marea Britanie: 15.000 de opere vândute

Italia: 7.000 de opere vândute

Germania: 6.000 de opere vândute

16 loturi adjudecate cu mai mult de 10 milioane de dolari în cursul primului trimestru

Este vorba pentru prima dată de un portret al lui Sandro Botticelli şi de o lucrare NFT (non-fungible tokens" - jetoane ne-fungibile) de Beeple, ambele opere cele mai scumpe din primul trimestru (vândute cu 92 de milioane de dolari, respectiv 69,3 milioane de dolari.

Alte lucrări vândute cu peste 10 milioane de dolari sunt creaţii moderne, realizate între finalul secolului XIX şi prima jumătate a secolului al XX-lea.

Pablo Picasso rămâne semnătura cea mai des întâlnită în această gamă de preţ, cu trei pânze vândute la finalul lui martie, la Londra. De asemenea, se află în top şi două pânze de Vincent van Gogh, cu micul desen de 31 de centimetri ("Le Mousmé"); mult căutatul René Magritte al cărui indice de preţ a sărit la +64% anul trecut; precum şi Frantisek Kupka, Arshile Gorky, Edvard Munch.

În mod neaşteptat, o pânză de Winston Churchill, care a aparţinut cuplului Brad Pitt-Angelina Jolie, s-a clasat printre cele mai bune adjudecări din trimestrul 1 ("Tower of the Koutoubia Mosque").

Doi artişti contemporani se impun cu cele mai bune rezultate: Jean-Michel Basquiat de două ori, şi Banksy, care practic şi-a dublat precedentul record cu vânzarea lucrării "Game Changer" pentru 23,2 milioane de dolari. Acest preţ foarte ridicat este explicat în mare parte de cauza caritabilă a vânzării la Christie's - 22 de milioane de dolari din vânzarea lucrării au fost rezervaţi serviciului de sănătate britanic (NHS, National Health System).

La un an de la debutul crizei sanitare, rezultatele sunt din nou încurajatoare pe segmentul gamei fine art.

Cele mai bune 10 adjudecări ale primului trimestru sunt net superioare celor obţinute anul trecut şi rezultatul Top 10 s-a dublat: la 325 de milioane de dolari faţă de 169 de milioane de dolari în 2020.

Top 10 lucrări de artă vândute în primul trimestru

1 Sandro Botticelli - 92.184.000 de dolari - "Portrait of a young man holding a roundel" - Sotheby’s, New York

2 Beeple - 69.346.250 de dolari - "Everydays: The First 5000 Days " - Christie’s, New York

3 Jean-Michel Basquiat - 41.658.300 de dolari - "Warrior" - Christie’s, Hong Kong

4 Banksy - 23.238.700 de dolari - "Game Changer" - Christie’s, Londra

5 Edvard Munch - 22.378.890 de dolari - "Summer Day or Embrace on the Beach" - Sotheby’s, Londra

6 Pablo Picasso - 20.221.900 de dolari - "Femme nue couchée au collier" - Christie’s, Londra

7 Vincent VAN Gogh - 15.414.600 de dolari - "Scène de rue à Montmartre" - Sotheby’s & Mirabaud-Mercier, Paris

8 Joan Miro - 14.082.980 de dolari - "Peinture" - Christie’s, Londra

9 René Magritte - 13.767.780 de dolari - "Le mois des vendanges" - Christie’s, Londra

10 Pablo Picasso - 13.394.350 de dolari - "Femme assise dans un fauteuil noir (Jacqueline)" - Christie’s, Londra.