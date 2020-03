Celebra violonistă Anne-Sophie Mutter are coronavirus VIDEO

"E foarte greu pentru un artist să fie izolat, să nu cânte, să sperăm că vor veni vremuri mai bune", a declarat artista pe social media, după ce a anunţat că a fost testată pozitiv la coronavirus.

Anne-Sophie Mutter a intrepretat, în Festivalul Enescu, în 2017, la Sala Palatului, Concertul pentru vioară şi orchestră în La minor, op. 53 de Antonín Dvořák, alături de Pittsburgh Symphony Orchestra, sub conducerea dirijorului austriac Manfred Honeck. Celebra violinistă a mai fost prezentă şi în 2015 la Bucureşti, la Ateneu, în cadrul Festivalului Internaţional "George Enescu".

Anne-Sophie Mutter, unul dintre cele mai importante nume în violonistica actuală. S-a născut în 1963, în Rheinfelden in Baden. Şi-a început cariera internaţională de solistă în 1976, la doar 13 ani, interpretând Concertul nr. 4 în Re major, de Mozart, la Festivalul de la Lucerna, iar în 1977 a debutat la Festivalul de la Salzburg, în cadrul Concertelor Whitsun, sub bagheta lui Herbert von Karajan. La 15 ani deja făcea prima înregistrare, alături de Orchestra Filarmonică din Berlin, sub conducerea lui von Karajan, interpretând Concertele 3 şi 5 pentru vioară şi orchestră ale lui Mozart.

Cariera sa nu s-a limitat doar la interpretări excepţionale, pe toate marile scene muzicale, abordând, în egală măsură, lucrările orchestrale şi muzica de cameră, clasicul şi (mai ales) contemporanul, ci şi la sprijinirea tinerilor muzicieni înzestraţi. De asemenea, s-a folosit de popularitatea ei pentru a susţine o serie de proiecte caritabile. A fost numită, la doar 22 de ani, membru de onoare al Academiei Regale de Muzică din Londra, unde a condus şi Facultatea de Studii Internaţionale de Vioară. De-a lungul carierei sale a fost recompensată cu un număr impresionant de premii şi distincţii culturale, inclusiv pentru implicarea sa socială: Premiile International Ernst von Siemens Music şi Leipzig Mendelssohn, în 2008, Premiul Brahms, în 2011, Premiul Distinguished Artistic Leadership oferit de Atlantic Council, în 2012 etc. Mai mulţi compozitori contemporani, printre care îi amintim pe Dutilleux, Penderecki and Lutosławski, dar şi pe André Previn, cu care artista a fost şi căsătorită, i-au dedicat lucrări, scrise special pentru ea.