Ce melodii vă amintesc de o persoană iubită? Răspund scriitorii: „De fiecare dată când melodia asta e la radio, ne sunăm şi punem telefonul pe speaker“

Îmi dau seama că aproape toate poveştile mele de dragoste au soundtrack live. Nu mă miră câtuşi de puţin acest lucru, mă miră că realizez abia acum. Am început o relaţie la un concert şi am fost la concert în seara de dinaintea nopţii când am fost părăsit. Am fost la concerte împreună, în deplinătatea fericirii de cuplu, şi am fost la concerte singur, cu inima frântă. Am fost la concerte tânjind în secret după cineva câteva rânduri mai încolo în întunericul sălii şi am fost la concert ascunzându-mă de altcineva la toaletă. Am fost la concerte unde o englezoaică mai în vârstă decât mine mi-a spus că sunt un bărbat „incredibly handsome”, după care m-a sărutat preţ de jumătate de piesă, şi am fost la concerte unde a venit la mine o puştoaică să-mi spună că mama ei mi-a citit toate cărţile. Am fost la concerte unde am fost pipăit de bărbaţi, am fost la concerte unde am luat bătaie, am fost la concerte unde am plâns de emoţie şi am fost la concerte de la care nu-mi amintesc nimic. Am fost la concerte fumat sau băut, îndrăgostit sau doar excitat, plin de sine ori umilit, în vervă sau penibil.

Aş putea desena o hartă a cluburilor unde s-au desfăşurat mai toate manifestările mele sentimentale din ultimele două decenii, de la fostul Why Not (unde am început, în noaptea Balului Bobocilor, o relaţie întinsă pe toată durata facultăţii), prin fostul Fire (unde am remarcat o fată pe care aveam s-o reîntâlnesc mult mai târziu în fostul Preoteasa îmbrăcată în aceeaşi cămaşă), prin fostul Control (unde am dansat toată noaptea cu o fată în faţa prietenului ei de a cărui existenţă nu ştiam), prin fostul Modern (unde am fost consolat, după o despărţire, pe holul de la toalete de o fată pe care o cunoşteam vag, dar care s-a dovedit foarte intuitivă), până la fostul Colectiv (unde m-am reîntâlnit cu o fată cu care petrecusem, în urmă cu treisprezece ani, o noapte pe o plajă pustie deranjaţi la un moment dat de o vulpe curioasă)... Dar una dintre cele mai frumoase amintiri este o conversaţie atât de bună începută cu cineva la barul clubului, încât până la urmă n-am mai intrat la concert doar de dragul de a o continua. Nu mai ştiu nimic de fata aceea, a dispărut, fără telefon, fără cont de Facebook, fără nume. Am scris un poem de dragoste despre ea.

Marius Chivu este scriitor, traducător şi critic literar şi jurnalist la „Dilema Veche”. A publicat, printre altele, „Trei săptămâni în Anzi” în 2016 (editura Humanitas), „Sfârşit de sezon”, volum de povestiri apărut în 2014, la editura Polirom. În 2018, a apărut o nouă ediţie a volumului de poezie „Vântureasa de plastic” (editura Humanitas).

„De fiecare dată când melodia asta e la radio, ne sunăm şi punem telefonul pe speaker“

Tara Skurtu

Scriu poezii şi, pentru mine, o poezie e un cântec mut. Un cântec, asemenea unei poezii, ne face să simţim. Iubirea e mereu parte a poeziei şi a muzicii. Încearcă să numeşti un cântec care nu e asociat cu vreo formă a iubirii sau a memoriei. Pariu că nu poţi. Amintirile se formează de asemenea prin iubire. Singura diferenţă dintre un cântec bun şi o poezie bună este că un cântec bun poate fi plin de clişee - limbaj sentimental pe care o poezie bună nu poate să îl aibă.

Muzica seamănă mult şi cu simţul mirosului - declanşează amintiri. Uneori, un cântec e o persoană pe care o iubim, uneori e o relaţie pierdută. Ascultăm adesea un singur cântec pe repeat. Uneori, o anumită melodie ajunge să reprezinte o anumită perioadă a vieţii noastre. Uneori, pare periculos să revenim la acel cântec dacă nu a trecut suficient timp. Uneori, nu ne întoarcem deloc.

Când aveam vreo opt ani, cântam Love me Tender a lui Elvis, la o orgă, la un show de talente. For my darling I love you, and I always will. Eram mult prea timidă să cânt versurile, dar puteam să le simt. Dacă cineva mi-ar fi dat o poezie cu un asemenea vers, mi-aş fi dat ochii peste cap, dar pe muzică se simţea la fel de adevărată ca o legătură de familie.

Prieteniile sunt şi ele ca legăturile de familie - nu te aştepţi să pierzi iubirea unui prieten. Obişnuiam să conduc prin Boston cu cea mai bună prietenă, pe Wish You Were Here, Pink Floyd. Ceea ce era destul de hilar, pentru că eram amândouă acolo. Apoi a urmat o îndepărtare; şi acum, de fiecare dată când aud cântecul ăla mă gândesc numai la ea. Odată, eram îndrăgostită de un prieten care şi el era îndrăgostit de mine, dar era prea speriat să realizeze ce simţea. În cele din urmă, am încetat să mai aştept. Apoi, într-o noapte, purtam în sfârşit conversaţia pe care nu fuseserăm capabili s-o avem. Prin muzică. Ne-am trimis unuia altuia link-uri, ne-am comunicat întreaga noastră relaţie complicată, sau mai degrabă lipsa ei, printr-un dialog format din titluri de melodii.

Toamna trecută, eu şi tata am trecut printr-o perioadă mai dificilă. Nu ştia cum să îşi ceară iertare; de fapt, nu l-am auzit niciodată zicând „scuze“ nimănui. În adolescenţă, obşnuiam să conduc pe The Cars - dădeam rewind şi iar rewind la Just What I Needed. De atunci, de fiecare dată când melodia asta e dată la radio, ne sunăm unul pe celălalt şi punem telefonul pe speaker. De Anul Nou, i-am răspuns la telefon şi mi-a răspuns punându-mi să ascult cântecul ăsta. Îşi cerea scuze. Şi asta e iubire.

Acum, sunt atrasă de melodii care celebrează iubirea pe care ne-o purtăm nouă înşine. Imnul meu e Ain’t Got No/I Got Life. Oricare dintre ediţiile Ninei Simon. Pentru că prea mult din energia noastră şi atât de multe melodii sunt axate pe a ne dărui iubirea altor oameni, chiar şi atunci când ei nu ne întorc sentimentul sau nu ne tratează frumos. Cred că iubirea de sine e iubirea supremă şi, dacă i se dă o şansă, poate fi cea mai provocatoare şi, totodată, cea mai satisfăcătoare iubire a vieţii noastre.

Tara Skurtu este poetă americană, autoarea plachetei „Skurtu, Romania” (2016) şi a colecţiei de poezie completă ”The Amoeba Game” („Jocul de-a amiba”, 2017).