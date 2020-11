„Care dintre noi“, de la carte la film. Primul film al regizoarei Chris Simion-Mercurian, despre experienţa cancerului, se difuzează joi seară

Din distribuţie fac parte actorii Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Crina Semciuc, dar şi Delia Grigoriu – pacientă şi Georgiana Popescu – asistentă, Eva Spiru – medic rezident. Distribuţia este completată de copilul Alexandra Mercurian. "Care dintre noi?” are un dublu rol – cel artistic – de a oferi publicului iubitor de teatru şi film, o premieră atât de dorită, în această perioadă lipsită de proiecte cultural-artistice, cauzată de pandemia COVID-19, dar mai ales acela de mesager al campaniei de conştientizare că diagnosticul oncologic nu reprezintă o condamnare, nici pentru pacient, nici pentru familiile lor.

Povestea, inspirată din propria experienţă în lupta cu cancerul a scriitoarei Chris Simion-Mercurian, se derulează într-un salon de chimioterapie, unde o zi se trăieşte cât o viaţă, unde se desenează uşi când nu există niciuna şi unde oamenii văd raze de soare chiar dacă nu există ferestre, cinci personaje cu experienţe diferite de viaţă reuşesc în final să vadă situaţia în care sunt ca pe o oportunitate.

"Care dintre noi?" este o poveste despre cancer în viziunea scriitoarei şi regizoarei Chris Simion-Mercurian, care a scris şi o carte cu titlul filmului.

„Am ieşit pe plus, acest diagnostic mi-a reamintit ce e esenţial. Am primit această «boală» ca pe un dar. Nu ca pe o nenorocire. Şi am simţit neîncetat că Dumnezeu e cu mine“, subliniază Chris Simion-Mercurian.