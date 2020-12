Artistul underground şi nonconformist Mark Verlan, cadou pentru români de Anul Nou

Expoziţia VR cuprinde 27 de lucrări ale artistului şi este un cadou de Revelion pentru iubitorii de artă şi toţi cei care au urmărit activitatea Asociaţiei pentru cultură şi arte Arbor, conduse de managerul cultural Victoria Nagy Vajda, în 2020, fiind astfel alături de arta adevărată, într-o vreme mai neprielnică decât oricând pentru manifestări artistice.



Expoziţia lui Mark Verlan a fost încărcată de Augmented Space Agency, pe platforma TheOpen-Art.com, în singura galerie virtuală din România şi Republica Moldova (expoziţiile VR sunt accesibile de pe calculatoare şi ochelari VR Oculus Quest). Accesibilă cu ochelari VR sau de pe un simplu laptop, galeria virtuală oferă senzaţia unei „plimbări“ în voie prin sălile unei galerii sau a unui muzeu, existând chiar şi posibilitatea apropierii şi a „atingerii“ lucrărilor expuse.



Mark Verlan, autosupranumit (ca nume de artist) „Fiul ploii“, este cel mai strălucit şi celebru artist nonconformist de la Chişinău, care reflectă schimbările şi realităţile post-sovietice într-o manieră ludică şi sarcastică.



MARK VERLAN. Fiul ploii



Mark Verlan (n. 1963) este cel mai strălucit şi celebru artist nonconformist de la Chişinău. Opera de artă a lui Verlan reprezintă un amestec aproape paradoxal de conceptualism, performance, postmodernism, artă naivă şi suprarealism.

Verlan creează poveşti colorate, în mai multe straturi, provocând privitorul să se arunce fără să se uite în spate în realitatea fanteziilor sale. Verlan trăieşte în propria imaginaţie, vise şi speranţe.

De fapt, operele sale ironice dezvăluie subtextul social general al Republicii Moldova, făcând ca personajele sale să se afle într-o mişcare constantă şi care interacţionează uşor cu publicul. Mark Verlan este un artist care iubeşte să experimenteze. Transformă orice obiect găsit, cum ar fi o pereche de ghete vechi sau o scoarţă de copac, în obiecte de artă, pline de estetică, dar şi de semnificaţii iraţionale.



În 2003, Mark Verlan a participat în expoziţia „Blut und Honig“, de la The Essl Collection (Viena), îngrijită de cunoscutul curator Herald Szeemann iar, în 2011, a reprezentat Republica Moldova la Bienala de la Veneţia. A expus în nenumărate expoziţii în Austria, Germania, Italia, Moldova, Olanda, România, Suedia şi SUA. În 2019 şi 2020 a expus la Bucureşti, Galeria Posibilă, şi la Iaşi, Galeria Artep.



(text de Natalia Şmurgun, curatorul expoziţiei)

New York Under Water. 1994. Oil on canvas. 140 x 210 cm



Scurtă prezentare a activităţii Asociaţiei Arbor



Asociaţia Arbor încheie anul 2020 cu 7 expoziţii în VR pe prima platformă de expoziţii în „realitate virtuală“, proiect născut în pandemie şi cofinanţat de asociaţie (resurse proprii 50%) şi Biroul de Cooperare al Elveţiei în Republica Moldova (50%).



Asociaţia condusă de Victoria Nagy Vajda a deschis propriul spaţiu expoziţional în iulie 2020, Arbor.art.room (str. Transilvaniei, nr. 11, sector 1, Bucureşti), în care a prezentat publicului 5 expoziţii inedite, precum şi o expoziţie deschisă la Palatul Suţu. Cea mai de succes manifestare expoziţională a Asociaţiei Arbor de până acum este expoziţia-fenomen „Woman Unchained“, by Irina Greciuhina (10 septembrie – 11 octombrie 2020), curator Doinel Tronaru, care a înscris un reper în abordarea în cheie feministă a operelor de artă.



Cel mai important proiect al anului 2020 pentru Arbor este proiectul cultural „Valentina Rusu Ciobanu. 100 de ani de la naştere“, cofinanţat de Arbor, AFCN şi Primăria Bucureşti prin Expo Arte, la care s-a muncit timp de 10 luni şi a inclus primele expoziţii personale ale artistei în România la Arbor.art.room şi Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu, realizarea în realitate virtuală a 2 expoziţii, precum şi reconstrucţia în VR a atelierului artistei, realizarea unei producţii video despre viaţa şi creaţia VRC, editarea unui catalog-album expoziţional, inventarierea atelierului artistei de la Chişinău şi digitalizarea patrimoniului păstrat în colecţia familiei, restaurarea a 3 lucrări de artă şi expunerea lor pentru prima dată în public, construcţia site-ului www.valentinarusuciobanu.com, care aduce mai aproape de public opera VRC.

Victoria Nagy Vajda în expoziţia Valentina Rusu Ciobanu



În timpul stării de urgenţă, Arbor a sprijinit teatrul independent Unteatru, sponsorizând difuzarea gratuită online a două piese de teatru pentru public: „Moscova Petuşki” şi „Hamlet”, iar la Chişinău a organizat în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei un concurs cu premii pentru copiii pasionaţi de istorie universală. În vară, Asociaţia pentru cultură şi arte Arbor a susţinut participarea a 19 elevi ai şcolilor de artă din Republica Moldova la concursul de arte plastice Ionel Perlea din Bucureşti. În cadrul concursului, copiii sprijiniţi de Arbor au luat Premiul I (indivizibil), un Premiu III şi 4 menţiuni.



În anul 2021, Arbor doreşte să-şi dedice forţele aniversării celor 90 de ani de la naşterea sculptorului Vasile Gorduz, născut în 1931 în Basarabia, personalitate de prim rang a culturii naţionale!





Mai multe despre expoziţiile virtuale de pe www.theopen-art.com



Galeria VR de pe platforma Theopen-art.com are o suprafaţă de 300 mp virtuali, distribuiţi în 5 spaţii expoziţionale, care pot găzdui expoziţii mai mari sau mai mici de pictură, sculptură, fotografie, multimedia. Expoziţiile VR pot fi accesate de pe orice calculator sau tabletă cu browser de internet, iar prin acestea se poate naviga cu ajutorul mouse-ului şi al săgeţilor. Pentru o experienţă deplină oferită de realitatea virtuală, se recomandă însă vizitarea expoziţiilor de artă şi de pe dispozitive speciale VR.



În lunile august-decembrie 2020, au fost realizate de către galerista (fizică şi „virtuală“) Victoria Nagy Vajda şapte expoziţii VR: „INSIDE“ de Diana Tudose, „OMAGIU LIMBII ROMÂNE – Scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu“, „Woman Unchained“ de Irina Greciuhina, „Valentina Rusu Ciobanu – 100 de ani de la naştere“ (varianta virtuală a expoziţiei de la Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu), împreună cu atelierul VR al Valentinei Rusu Ciobanu („geniul picturii basarabene“), o reconstrucţie identică cu realitatea pe baza materialelor de arhivă din 1985, în cadrul proiectului „Valentina Rusu Ciobanu – o sută de ani de la naştere“, sprijinit de AFCN, „This Present Past“ a artistului Vadim Creţu şi actuala expoziţie a artistului Mark Verlan.



Platforma Theopen-art.com (www.theopen-art.com) a fost construită cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveţiei din Republica Moldova. Este deschisă artiştilor de pe ambele maluri ale Prutului, dar şi pentru artişti internaţionali. Mai multe detalii, la acest link.



Augmented Space Agency se prezintă ca exploratori ai frontierelor virtuale, arhitecţi ai spaţiilor augmentate şi designeri ai noilor experienţe mediate digital. Viziunea lor caută să depăşească barierele dintre spaţiul fizic şi cel virtual prin intermediul soluţiilor tehnologice inovativ creative a noilor tehnologii media. Demersul lor aflat la intersecţia dintre artă şi tehnologie oferă un spectru variat de soluţii tehnologice AR, VR, MR, noi forme de conţinut audiovizual, experienţe imersive şi interactive cu o gamă largă de aplicabilitate.