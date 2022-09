Vă plac freelancerii?

Cheltuiala 1: am de făcut o aplicație de mobil destul de simplă. Am primit mai multe oferte, toate cu termene de execuție între o lună și două luni. Ieri mi-a scris un freelancer care a spus că o face în trei zile, și la un preț aproape la jumătate față de toate celelalte. L-am sunat ca să mă sigur că a înțeles exact ce era de făcut, și da, înțelesese perfect. Și ești sigur că o faci în trei zile? Sigur, e o nimica toată această aplicație de jucărie, dați-mi-o și vedeți peste trei zile.

Cheltuiala 2: am avut de făcut un site mai complex. Ofertele au fost între 25,000€ și 80,000€ – aproape toate cu WordPress, cu termene de execuție 6-8 luni. Am luat-o pe cea de 25. Pe WordPress, bineînțeles. După un an și 14,000€ plătiți, am renunțat la ei și a trebuit să arunc totul la gunoi. Un freelancer a luat totul de la zero, în PHP curat, si l-a făcut foarte bine în 4 luni cu 6.500€. Pe factură, desigur. Merge și acum foarte bine, testele de securitate (vreo 2,000€ m-au costat și acelea) trecute cu brio.

Cheltuiala 3: Citroenul meu vechi de 20 de ani, frumos, elegant, fără o picătură de rugină, pe care-l țin la Galați, la bradărul meu. Într-o zi bordul nu mai arăta nimic, așa că mi-am pus serios întrebarea dacă merită sau nu reparația, intuind că va costa mult, sau mai bine ne luăm rămas bun de la ea. La Galați nu e vreun service care să facă asta, la Brăila sunt unii, dar nu mai țin minte de ce nu au vrut sau nu putut să se ocupe de el. Așa că l-am adus la București, unde s-a plimbat prin patru service-uri. Am scris de mai multe ori despre aceste întâlniri ale bătrânului meu Citroen cu serviciștii bucureșteni, care s-au întins pe aproape cinci luni. Doi mi-au spus că mă cost 10,000 de lei ca să schimbe bordul cu totul, al treilea, service de Citroen și el, a opinat că ar putea să fie doar jumătate de bord stricată. Și că poate găsim un bord la mâna a doua, deci mai ieftin. Fiind foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte ocupat și acesta al treilea, abia după vreo două luni și multe insistențe și-a făcut „puțin timp” ca să demonteze bordul. Și a constatat că nu își dă seama ce are și dacă putem pune un bord la mâna a doua, așa că bord nou, zece mii etc. I-am plătit constatarea și am luat mașina. Al patrulea nu a zis nimic.

Între timp am aflat că la Buzău s-a născut și trăiește înconjurat cu dragoste de familia sa un freelancer care știe totul despre electronica lui Citroen. Doar Citroen, nu Mazda, Lexus, Dacia, Skoda, Volvo, Seat, Porsche sau altele. Și nu despre bucși, cuzineți, baie de ulei, cilindri, amortizoare, clapete, tobe, curele, fulii, tacheți, ci doar despre bord, cabluri și alte câteva electrice. Domnul Marian BSI, așa e cunoscut el printre șoferii ajunși la ananghie. Cel din poză. L-am sunat, i-am zis, a zis și el că o poate face și că, orice ar fi, nu poate costa mai mult de jumătate din cât mă consolasem deja cu ideea că ar pute să coste. Mi-a zis că peste două luni îmi va veni rândul, că nu există excepții de la programările lui. Ce era să fac? Am dus bătrâna doamnă la Buzău, mergând încet și fiind depășit de toate bicicletele.

Săptămâna trecută ne-a venit și nouă rândul. Toată familia, și ramura bucureșteană și cea gălățeană, a stat cu sufletul la gură, așteptând verdictul domnului Marian. Și pe seară a sunat telefonul. Am găsit, am rezolvat, era un scurtcircuit la aerul condiționat. Două ore jumate de manoperă, 400 de lei vă costă…