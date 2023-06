Ucraina: Situaţia militară după revolta grupului Wagner

Mercenarii Wagner lipsesc pe frontul rusesc. Dar nu este clar dacă Ucraina profită de asta. Şapte şosele istorice promit mai multe.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat la finele rebeliunii grupului Wagner de sâmbăta trecută că mercenarii au trei posibilităţi: se pot transfera în Belarus, se pot întoarce acasă la familiile lor sau se integrează în forţele armate ale Federaţiei Ruse. Dar expertul Nico Lange, bun cunoscător al realităţilor din Rusia şi Ucraina, a declarat pentru DW că "este cu totul neclar" ce se va întâmpla cu cei aproximativ 20.000 de mercenari ai grupului Wagner, condus de Evgheni Prigojin. Va profita acum armata ucraineană de pe urma lipsei acestor mercenari pe frontul rusesc?

Lange, care activează şi pentru Conferinţa de Securitate de la München, atrage atenţia că grupul Wagner are în parte în dotare armament mai modern decât cel văzut în ultima vreme în convoaiele de aprovizionare ale armatei ruse. Este posibil ca ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, şi comandanţii săi să fie cât se poate de interesaţi de acest armament, dar integrarea mercenarilor Wagner în armata regulată rusă ar putea fi un proces de durată.

Avantajele Ucrainei

"Jocul de putere" dintre Putin, Prigojin şi Lukaşenko, dictatorul din Belarus care a negociat o înţelegere la finalul rebeliunii, nu s-a încheiat, crede Institute for the Study of War (ISW) din SUA. Experţii americani consideră că această luptă pentru putere "va avea în continuare efecte pe termen scurt şi mediu, de care Ucraina ar putea profita".

Dar ce opţiuni mai bune au acum comandantul suprem al trupelor ucrainene, Valerii Zalujnîi, şi subordonaţii săi? Fiindcă nu se ştie nimic despre planurile contraofensivei ucrainene în curs.

Contraofensiva ucraineană avansează lent

Potrivit unor surse deschise - materiale video postate online, imagini din satelit şi câteva luări de poziţie ale armatei ucrainene - armata Kievului a reuşit să elibereze în trei locuri de-a lungul liniei frontului sate şi aşezări din apropiere de Zaporojie şi Bahmut. Dar din timp în timp apar şi materiale video realizate cu ajutorul unor drone, care arată transportoare blindate ucrainene blocate în câmpuri de mine, deci în liniile de apărare ale ruşilor, pregătite cu minuţiozitate în decursul ultimelor luni. "Este clar că se lucrează în continuare la depăşirea acestui prim obstacol, care este o combinaţie între câmpurile de mine şi lipsa supremaţiei aeriene, şi asta pare să fie ceva foarte problematic", a declarat Nico Lange pentru DW, analizând progresele părţii ucrainene.

Analistul Brady Africk, expert în cadrul American Enterprise Institute din Washington, a actualizat o hartă a liniilor de apărare ruse pe care tot el a realizat-o în baza unor imagini făcute prin satelit. Aparent, Rusia întăreşte aceste linii în continuare.

Harta lui Africk readuce în atenţie aruncarea în aer a barajului de la Nova Kahovka, la începutul lunii în curs. Ucraina şi Rusia se acuză reciproc pentru acest incident. Dar ziarul New York Times a realizat o investigaţie amănunţită, reuşind să demonstreze că doar Rusia putea să arunce în aer barajul pe care armata sa îl avea sub control la momentul respectiv.

Şapte şosele vechi ies la iveală de sub apele Niprului

Între timp, lacul de acumulare s-a golit în mare parte. Fotografii postate pe Telegram şi Twitter arată o albie care se usucă pe arii largi. Pe Facebook, ucraineni care caută cu detectoare de metale obiecte de valoare în zonă fac schimb de experienţă. Iar organizaţia Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, care se ocupă de cimitirele de război germane din est, verifică informaţii conform cărora "în sudul Ucrainei s-ar fi găsit rămăşiţe ale unor soldaţi germani din al Doilea Război Mondial, fapt aflat în legătură cu distrugerea barajului de la Kahovka".

Pe hărţi vechi ale Wehrmacht-ului se pot vedea mai multe şosele vechi, acoperite ulterior de apele Niprului, după construcţia barajului Kahovka. De pe unele din ele, apele s-au retras între timp.

Posibilă şansă pentru ucraineni

Fostul meteorolog al armatei americane David Helms a cercetat starea fostului lac de acumulare în baza unor fotografii din satelit, comparându-le cu hărţile vechi ale Wehrmacht. El a reuşit să identifice pe fundul lacului de acumulare golit şapte şosele care au fost folosite în cel de-al Doilea Război Mondial.

Astăzi, la nord de fostul lac de acumulare de pe Nipru se află armata ucraineană, la sud de el cea rusă.

Remarcabil este faptul că, la vest de oraşul Vasilivka, controlat de ruşi, se află doar puţine poziţii ale armatei ruse, potrivit hărţii lui Brady Africk, realizată în baza unor imagini din satelit. De aceea este posibil ca armatei ucrainene să i se deschidă aici o şansă, deşi armata rusă poate oricând ataca şi din aer. Africk a spus că, pe moment, are impresia că, în cazul contraofensivei ucrainene, ea este "în continuare într-o fază în care ciocanul cel mare încă nu a fost lăsat să cadă".

Frank Hofmann - Deutsche Welle