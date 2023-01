Super- mega -scandaluri în pregătire: conservatorii americani ies la luptă și, se spune, va curge mult sânge pe pereți!

De-abia începe și așa vor continua lucrurile, în crescendo, până în momentul viitoarei competiții prezidențiale și, dacă lucrurile urmează acest tipar, poate mult timp după aceea. Conservatorii care, în fine, au putut să-și concretizeze formal , preluarea Camerei Reprezentanților, sunt acum ferm deciși să înceapă să-și realizeze promisiunile făcute electoratului. Și o vor face fără milă, adâncind fractura națională de pe scena politică americană și oferind – asta cu siguranță – nenumărate, chiar infinite, subiecte de prima pagină presei care de-abia așteaptă povești care să aducă noi cote de audiență, demolatoare în linia deschisă acum, strălucit de altfel, de cartea de memorii a Prințului Harry despre propria sa familie.

Numai că, în cazul care ne interesează acum, nu vor fi cărți cu memorii otrăvite, ci se vor folosi, în oglindă și la exact aceleași dimensiuni, mijloacele absolut legale utilizate de democrați împotriva conservatorilor: comisiile de anchetă parlamentare.

Și când afirm că ele vor fi create „în oglindă” pentru a demonstra națiunii cât de mincinoși, corupți sau corupători sunt adversarii deveniți dușmani politici de moarte , sau cum au încercat să folosească instituțiile statului în propriul interes organizând campanii de vânătoare pentru destabilizarea unor personalități, am în vedere evoluțiile absolut spectaculoase din ultimele ore.

Am în vedere faptul că, exact în oglindă cu scandalul documentelor strict secrete, peste 300 la număr, descoperite la reședința fostului președinte Trump, acum, printr-o uluitoare coincidență (dacă dumneavoastră credeți în coincidențe la acest nivel), la Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement (foto) au fost descoperite câteva zeci de documente clasificate aflate odinioară în gestiunea lui Biden pe vremea când era vice-președinte în perioada Obama., Documentele sunt evaluate acum de cei de la FBI și Arhivele Naționale.

Dacă Biden a declarat doar că „este surprins” de existența acestor documente, Donald Trump a exploatat evenimentul amintind că Centrul Penn Biden primise anterior donații din partea chinezilor donații financiare interesante. Pe Truth Social, situl care-i aparține, Trump spne că „suma primită de Think Tank-ul lui Biden a fost de 54 milioane dolari. Mulți bani! Au văzut documentele clasificate!...”.

Lucrurile încep acum să curgă foarte repede, după un model deja aplicat în cazul Trump, căci Mike Turner, membru republican al Congresului, a trimis o scrisoare către Avril Haines, directorul agenției naționale de informații, afirmând că faptul că Biden a păstrat documentele respective l-a pus în situațoa de „potențială violare a legilor care protejează securitatea națională, înclusiv Espionage Act și Presidential Record Act...cei care au primit dreptul de a avea acces la asemenea documente au datoria și obligația de a le proteja...Această problemă necesită o analiză aprofundată”. Ieri, James Comer, noul președinte al Comisiei de supraveghere a cerut Casei albe, fără a primi încă un răspuns, o scrisoare în care cere o listă completă cu numele celor care ar fi putut avea acces la documentele respective în locația unde au fost găsite.

Atâta tot? Nu este doar primul act pregătitor pentru ceea ce poate fi interpretat ca prima măsură concretă, masivă, în bătălia politică distrugătoare care urmează și care poate produce nu numai daune naționale. Este vorba despre decizia Camerei Reprezentanților care a aprobat crearea unei „comisii speciale privind instrumentalizarea” agențiilor federale. Adică va avea sarcina de a ancheta asupra modului care „executivul adună informații privind cetățenii americani, inclusiv în cadrul anchetelor în curs de desfășurare”. Adică, pentru a fi mai clari, vor fi anchetate procedurile și metodele folosite de către procurorii federali, de cei de la FBI sau de serviciile fiscului.....În oglindă, deci, la toate anchetele de mare spectacol din ultima perioadă, în principal împotriva fostului președinte Trump, acuzația făcută de conservatori fiind că a fost vorba despre o instrumentalizare fără precedent împotriva lui Trump și a conservatorilor în general.

!i, spun surse convergente, vor mai urma comisii de anchetă asupra modului în care au fost cheltuite fondurile uriașe destinate combaterii pandemiei Covid dar și a restricțiilor decise politic și care, în opinia conservatorilor, au produs ravagii în economia națională.

Hakeem Jeffries, șeful grupului democrat din Camera Reprezentanților, a acuzat inițierea unor „audituri ale răzbunării” cu evidentă referire numai la această decizie ci și la cele aflate în pregătire. E vorba, se spune pe surse, de alte comisii de anchetă absolut spectaculoase: una, de mult timp așteptată, care să ancheteze acțiunile lui Hunter Biden, acuzat de a fi folosit numele și influența tatălui său pentru combinațiile sale de afaceri în Ucraina sau China. Se pare – cu șoc istoric în perspectivă, că se va institui și Comisia de anchetă privind retragerea rușinoasă și dramatică din Afganistan dar și alta pentru investigarea rezultatelor obținute în politica privind migrația.

Care vor fi rezultatele? Pe termen lung, absolut imposibil de analizat. Pe termen scurt, poate chiar în imediat, disensiunile astea ridică nivelul de tensiune internă în SUA și pun din nou aliații SUA în fața dilemei imposibil de rezolvat de a alege alinierea la una sau alta dintre taberele aflate deja în război declarat public.

Acesta este contextul în care, simțind momentul potrivit pentru revoltă, Lopez Obrada, președintele Mexicului, îl avertiza public, într-o conferință de presă, pe Joe Biden, prezent la Ciudad de Mexico la o conferință a liderilor SUYA, Mexic și Canada. Andres Manuel Lopez Obrada i-a cerut, pe un ton foarte neobișnuit și peremptoriu „să termine cu uitarea, abandonul și disprețul față de America Latină și Caraibe, opuse politicii de bună vecinătate (promovată, n.n.) de acest titan al libertății care a fost președintele Franklin Delano Roosvelt”.

Ce va urma? Pentru început, ceea ce este deja în curs, o intensificare fără precedent a scurgerilor dirijate de informații, cu documente scoase din toate feluri de arhive și oferite spre consum public. Nu mai e vorba despre simple și oarecum nevinovate intoxicări de presă, ușor de anulat, ci de documente verificate și transmise direct din dosarele marilor anchete cu ramificații internaționale.

Povestea e de-abia la început. Așteptăm cu mare interes deschiderea primului mare spectacol mortal și care nu trebuie ratat..