Sinaia 2022. Cea de a 23-a ediție a estivalului enescian al muzicii

Capul de afiș al evenimentelor estivale, în luna august, a fost deținut la Sinaia – dar și-n întreaga țară - de evoluția mai mult decât captivantă a tinerilor muzicieni, a artiștilor consacrați, cei care au dat împreună un farmec aparte evenimentelor muzicale sezoniere grupate sub genericul Enescu și muzica lumii.

Este evenimentul care celebrează personalitatea maestrului tocmai în săptămânile lunii august, ziua de 19 fiind momentul comemorativ central care a marcat de această data împlinirea a 141 de ani ce au trecut de la nașterea maestrului.

Este gândul - l-aș numi - de aur al profesorului Marin Cazacu, directorul festivalului, inițiatorul și principalul organizator al acestuia, anume de a fi așezat întreaga suită a evenimentelor sub semnul constituirii actului artistic de la nivelul celor mai tineri muzicieni performeri și până la acela al maeștrilor.

Trebuie să recunosc, pentru un observator atent al vieții noastre muzicale nimic nu poate fi mai emoționant decât procesul închegării, al creșterii unui grup muzical până la nivelul unui veritabil aparat orchestral, de la orchestra celor mici – orchestra Junior, formată din copii cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani, și până la orchestrele celor mai mari, orchestra Sinfonietta și Orchestra Română de Tineret. Sunt ansambluri formate din tineri selecționați din toată țara, din marea majoritate a instituțiilor noastre de învățământ artistic, ansambluri care se înnoiesc an de an sub semnul tinereții fără de bătrânețe a muzicii.

Ca în fiecare an recunoașterea în plan european a urmat în mod firesc. După concertul de la Sinaia din Sala Cazinoului, după cel de la Atheneul Român, aflată sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea, Orchestra Română de Tineret a concertat la Hamburg în celebra sala Elbphilharmonie. Au fost prezentate cu mare succes ambele rapsodii enesciene de asemenea ciclul complet – foarte rar etalat în această formă – al celor Opt dansuri maghiare de Johannes Brahms. Solista celor trei seri de muzică a fost violonista sud-coreeană Suyoen Kim, virtuoz încercat al instrumentului, deținătoare a unei adevărate colecții de importante distincții internaționale. Ne-a prezentat un opus concertant rar – foarte rar! – întâlnit pe afișele stagiunilor actuale, anume cel de al doilea Concert pentru vioară și orchestra de Joseph Joachim; autorul însuși, cu un secol și jumătate în urmă, a fost un celebru virtuoz al viorii, un colaborator apropiat al lui Johannes Brahms. Trebuie să recunosc, în epoca modernă această lucrare a fost, pe bună dreptate, dată uitării! Greu de spus dacă la noi, de această dată, am avut parte de o primă audiție!

O relație de excepție s-a dovedit a fi fost stabilită între membrii orchestrei Sinfonietta, tineri, adolescenți cu vârste de până-n douăzeci de ani, și minunatul violonist Alexander Sitkovetsky; este un artist ce face parte dintr-o celebră familie de violoniști ruși. O dată în plus am putut observa importanța educațională cu totul specială a marelui repertoriu clasic. Am în vedere de această dată divertismentul mozartian în re major și prima simfonie în do major de Beethoven. Sunt opus-uri simfonice susținute cu aleasă strălucire instrumentală, cu un fermecător elan constructiv. Iar aceasta dat fiind emoționantul antren interior probat de comunicarea specială pe care conducătorul ansamblului în calitate de prim violonist, știe a o dezvolta în relația cu tinerii săi colaboratori.

Pe de altă parte, Orchestra Junior este ansamblul celor mai mici muzicieni care au fost prezenți la Sinaia; sunt copii cu totul dedicați muzicii, dedicați instrumentului lor. Cei mai tineri abia au împlinit doisprezece ani. Sub conducerea tânărului dirijor Andrei Stănculescu au susținut un program dedicat creației ce aparține marilor familii de muzicieni, Bach și Haydn. Li s-a alăturat Corul Catedralei Sf. Iosif din București, ansamblu cu participarea căruia a putut fi audiată Missa Brevis de Joseph Haydn, prima lucrare de acest fel datorată compozitorului.

Da, au existat câteva evoluții cu totul notabile oferite de laureații ediției anterioare a marelui concurs enescian. Ii am în vedere pe violonistul Valentin Șerban, pe violoncelistul Ștefan Cazacu, tineri artiști cărora li s-a alăturat pianistul Cătălin Răducanu; au prezentat împreună, în sala Cazinoului din Sinaia, pagini memorabile din marele repertoriu clasico-romantic și cel românesc. Câteva zile mai târziu, întregul program a fost reluat - de această data sub oblăduirea I.C.R. Berlin - cu participarea pianistului Cristian Niculescu; a fost o potrivită extensie, în plan european, a evenimentelor petrecute la Sinaia.

Fapt cu totul îmbucurător, programul concertelor camerale a găzduit câteva inedite evoluții solistice, inedite pentru marele public, anume tineri și foarte tineri muzicieni concurenți în cadrul ediției din acest an a marelui concurs enescian.

Îi am în vedere pe Eva Geret, un fabulos – după părerea mea - talent pianistic, actualmente elevă a Colegiului bucureștean George Enescu, pe talentatul violonist Ștefan Aprodu, recent absolvent al Colegiului Dinu Lipatti, pe violonceliștii Izabela Ghergu și Constantin Borodin, studenți ai Universității bucureștene de muzică, pe violonista Maria Marica, studentă a Universității din Saarbrucken, din Germania. In același context țin a remarca evoluțoia cu totul promițătoare a cântărețului Alexandru Costea, student al Universității bucureștene de muzică, o voce înaltă de contratenor sopranist, voce ce necesită o îngrijire atentă într-un repertoriu ce aparține prioritar muzicii baroce.

Săvârșit sub semnul unei autentice străluciri sărbătorești, recenta ediție – cea de a XXIII-a – a Festivalului prilejuit de ziua de naștere a lui George Enescu, s-a încheiat la Cazino Sinaia, cu evoluția în adevăr entuziasmantă a Orchestrei Naționale de

Tineret a Franței, ansamblu aflat sub conducerea reputatului maestru al baghetei care este dirijorul danez Michael Schønwand. Au susținut un program dedicat integral muzicii franceze! Este climatul în care a crescut și a evoluat George Enescu însuși.

Au putut fi audiate pagini de mare strălucire orchestrală, lucrări datorate lui Hector Berlioz, lui Maurice Ravel dar și celebra Simfonie spaniolă pentru vioară și orchestră de Eduard Lalo, lucrare susținută cu participarea solistică – în adevăr strălucită! - a violonistei Sarah Nemțeanu, prim-violonistă a Orchestrei Naționale a Franței. Aspect inedit, am putut audia, de asemenea, o lucrare de mare finețe expresivă, de mare rafinament timbral, anume Dʹun soir triste și Un matin de Printemps de Lili Boulanger, una dintre cele două surori muziciene cu care a colaborat Enescu la Paris.

Cu totul notabil, suita evenimentelor muzicale petrecute la Sinaia în luna august, a inclus câteva programe destinate publicului larg, muzică de largă adresare dar de o calitate cu totul excepțională, momente susținute în marele parc al localității, în apropierea lacului ornat de fântâni arteziene, sau în fața primăriei orașului. Multe dintre aceste momente au fost înjghebate și realizate la inițiativa acestor minunați tineri muzicieni care – am această speranță! – vor urca mâine pe scenele importante de concert.

Aștept – poate pe drept cuvânt - ca într-una dintre edițiile viitoare ale Festivalului enescian, aici, la Sinaia, măcar una dintre formațiile noastre să susțină un program integral de muzică românească!

În bună parte dezideratul a fost împlinit prin participarea ansamblului Musica Viva – pianista Andreea Butnaru, violonistul Andrei Florescu, violoncelistul Florian Mitrea, într-un proiect susținut de Administrația Fondului Cultural Național. Am putut audia pagini enesciene mai puțin cântate, pagini de muzică românească de mult uitate sau altele cu totul recente; de asemenea marele Trio în si bemol major de Beethoven.

Materialul a apărut anterior în revista România Literară.