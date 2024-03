Şi totuşi. Rusia a fost pe punctul de a lansa un război nuclear

Mulţi specialişti şi comentatori au susţinut că un război nuclear este de neconceput, ar însemna sfârşitul omenirii. Se pare că oameni iraţionali, de exemplu Putin, nu văd tot aşa lucrurile. La Moscova s-a vânturat şi ideea „ce rost are o lume în care Rusia nu ocupă locul pe care îl merită”...

Recent s-a aflat din surse americane că la sfârşitul anului 2022 Rusia a fost pe punctul de a folosi arme nucleare tactice în Ucraina.

Situaţia pe front era extrem de grea pentru Rusia, armata ucrainiana înainta spre Herson şi punea în pericol numeroase trupe ruseşti. Doctrina nucleară rusă prevede folosirea armelor nucleare când apar „ameninţări existenţiale” la adresa statului rus. Putin anexase deja Herson la teritoriul rus şi pierderea sa ar fi fost interpretată de către Putin ca o ameninţare la adresa existenţei Rusiei.

Ministrul de război rus, Șoigu, a inventat bombe „murdare” ale ucrainienilor

Spre a justifica utilizarea armelor nucleare tactice în Ucraina, ministrul de război rus, Serghei Șoigu, a sărit ca ars într-un weekend din octombrie 2022 să anunţe occidentul că Ucraina va folosi bombe „murdare” (cu conţinut exploziv dar şi radioactiv) împotriva trupelor ruseşti. A dat telefoane peste telefoane la Washington şi în marile capitale ale lumii să anunţe această posibilitate. Acum, după trecerea timpului, alarma lui Șoigu este interpretată ca o justificare a folosirii bombelor nucleare tactice în războiul din Ucraina.

"Mesajele publice ruseşti au venit din senin cu privire la potenţialul că Ucraina să folosească o bombă murdară, pe care noi am văzut că nu se bazează pe realitate", a spus un oficial de rang înalt al administraţiei Biden. "Mai îngrijorător" pentru acest oficial a fost faptul că ruşii înşişi ar fi spus aceste lucruri "fie ca un pretext pentru a face ceva nebunesc, fie ca o acoperire pentru ceva ce ei înşişi căutau să facă. Aşa că a fost destul de alarmant". Agenţiile de spionaj occidentale primiseră şi ele astfel de informații din interceptări ale conversațiilor generalilor ruşi. Anticiparea începerii invaziei ruse în Ucraina, contrar mai tuturor opiniilor, a demonstrat faptul că agenţiile de spionaj occidentale chiar au capacitatea de a intercepta sistemul de comunicare rusesc. Preşedintele Biden a anunţat începerea invaziei în Ucraina, în ciuda scepticismului ucrainienilor înşişi.

Armele nucleare tactice sunt mici, uşor de transportat în secret şi detonat în teritoriu inamic. Au efecte devastatoare pe suprafeţe mici, prin radiaţiile pe care le emit şi prin distrugerile masive provocate.

Consiliul de Securitate al SUA s-a întrunit, in toamna lui 2022, în mai multe şedinţe operative pentru a pune la punct planuri de urgenţă şi a decide cele mai sigure măsuri în cazul în care Rusia chiar foloseşte arme nucleare.

O sursă a descris pentru CNN activitatea de urgenţă a americanilor:

„în cazul în care fie există un indiciu foarte clar că erau pe cale să facă ceva, să atace cu o armă nucleară, fie dacă pur şi simplu o făceau - cum am răspunde, cum am încerca să prevenim sau să descurajăm acest lucru".

Generalul în rezervă Kevin Ryan, fost șef de major al Comandamentului pentru Apărare Spațială și Antirachetă al Armatei SUA, avertizase şi el că Putin, despotul frustrat, „dacă nu poate forța o victorie cu arme convenționale, probabil că se va încerca arme nucleare”.

America urmăreşte îndeaproape activitatea forţelor nucleare ruseşti

În toamna lui 2022, SUA nu avea informaţii că ruşii se pregătesc să atace cu arme nucleare. Iată cum explică un înalt oficial al administraţiei americane:

"În mod evident, am acordat o mare prioritate monitorizării şi am avut o anumită capacitate, cel puţin, de a urmări astfel de mişcări ale forţelor sale nucleare". "Şi în niciun moment nu am văzut vreun indiciu al tipurilor de paşi pe care ne-am fi aşteptat să îi facă, dacă ar fi mers pe calea utilizării armelor nucleare".

Oficialul american se referea la armele nucleare strategice. Cele tactice, fiind mai mici, puteau fi disimulate şi folosite fără prea mare tam-tam.

America a reacţionat şi ea la zvonurile apărute

Secretarul de stat Antony Blinken a comunicat îngrijorările SUA "foarte direct" ministrului rus de externe Serghei Lavrov, iar Şeful Statului Major interarme, generalul Mark Milley, l-a sunat pe omologul său rus, generalul Valeri Gherasimov, şeful Statului Major al Forţelor Armate ruse.

Preşedintele Joe Biden l-a trimis pe directorul CIA, Bill Burns, în Turcia, să vorbească cu Serghei Narîşkin, şeful serviciului de informaţii externe al Rusiei, pentru a-i transmite îngrijorarea SUA cu privire la desfăşurarea unui atac nuclear şi pentru a evalua intenţiile Rusiei. Americanii le-au transmis ruşilor faptul că utilizarea armelor nucleare este o linie roşie, dincolo de care America va avea un răspuns pe măsură.

India şi China au fost informate despre temerile americane şi, probabil, au acţionat şi ele pentru oprirea Rusiei de la utilizarea armelor nucleare. Oficialii americani spun că acţiunile de apropiere şi declaraţiile publice ale liderului chinez Xi Jinping şi ale premierului indian Narendra Modi au ajutat la evitarea unei crize nucleare.

Cum va acţiona NATO în cazul riscului iminent de război nuclear

Situaţia aceasta ar fi prea gravă pentru a nu fi folosite toate mijloacele militare de care dispune NATO să împiedice un astfel de eveniment.

Un articol recent din publicaţia rusă Voiennaia Mîsl („Gândirea militară”) susține că un scenariu probabil al unui inamic, posibil SUA și aliații săi NATO, ar fi lansarea unui baraj masiv de rachete asupra instalațiilor vitale ale Rusiei, o strategie care seamănă foarte mult cu a Rusiei. „Un atac ar putea începe cu o lovitură globală rapidă alături de mai multe lovituri masive cu rachete și bombe de aviație asupra infrastructurii administrativ-politice și militar-industriale a țării”, potrivit unui rezumat al articolului oficial al agenției de presă TASS, care recomandă extinderea misiunilor și echipamentului Forțele Aerospațiale Ruse (VKS).

Articolul mai descrie astfel reacţia NATO: „Inamicul va întreprinde acțiuni potențial agresive, inclusiv provocări, în scopul controlării situației, precum și să intensifice toate tipurile de activități de informații. În plus, poate începe desfășurarea de grupuri de atac de portavioane și nave cu rachete ghidate sub pretextul Avioanele inamice, inclusiv bombardiere strategice și drone, vor începe să efectueze zboruri regulate în apropierea granițelor naționale ale Rusiei .

Este clar că şi Rusia este conştientă de capabilităţile militare ale NATO şi se teme de ele.

Intrarea Suediei şi Finlandei în NATO, ţări aflate în coasta Rusiei, arată specialiştilor ruşi marea eroare comisă de Putin sub imboldul viselor sale imperiale, apropierea echipamentelor NATO de Rusia, faptul că Marea Baltică a ajuns un „lac” NATO.

Riscurile unui război nuclear pornesc de la faptul că puterea i-a luat minţile lui Putin, a ajuns un individ iraţional, care nu mai are reprezentarea clară a riscurilor la care supune Rusia, dacă va declanşa un război nuclear.

Nu este clar nici în ce măsură eşaloanele inferioare de comandă ar asculta ordinul lui Putin de utilizare a armelor nucleare, pentru că nu cred că au toţi vocaţia sinuciderii colective.