Se pregătesc Israelul şi America să atace Iranul?

Mai multe surse de presă, între care Egypt Daily News şi Israel’s Channel 14, anunţă ca iminent un atac al Israelului, posibil combinat sau ajutat de America, asupra Iranului.

Channel 14 din Israel spune: În curând va începe un atac la scară largă asupra Iranului, un atac fără precedent de la ultimul război mondial.

SUA trimit un al doilea portavion, Carl Vinson, în Orientul Mijlociu, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, Sean Parnell. Pentagonul ordonă şi trimiterea de escadroane suplimentare și alte active aeriene în Orientul Mijlociu.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul cu bombardamente şi tarife secundare dacă acesta nu va ajunge la un acord cu Washingtonul în privinţa programului nuclear, transmite Reuters. La începutul lunii martie, preşedintele SUA a dezvăluit că a scris o scrisoare în acest sens liderilor iranieni, şi le-a acordat un termen de o lună pentru răspuns.

Se pare că ultimatumul nu a avut succes, pentru că Iranul a formulat un răspuns la scrisoarea trimisă de preşedintele american, Donald Trump, care solicită Teheranului să poarte negocieri nucleare, a anunţat şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi. Răspunsul Iranului a fost nemulţumitor pentru Trump, dacă acesta pregăteşte acum un atac împotriva Iranului, împreună cu Israelul.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a fost în februarie la Washington, şi a avut o convorbire cu Donald Trump în care, probabil, au pus la punct răspunsul comun la ameninţarea ca Iranul să obţină, în curând, propriile arme nucleare.

Dupa un atac asupra Iranului, lui Trump ii cresc șansele de a ocupa Fâșia Gaza, pe care vrea să o transfome in Riviera Orientului Mijlociu, proprietate americană.

Motive sunt multiple

Serviciile de informaţii israeliene şi americane spun că Iranul este aproape de finalizarea propriilor arme nucleare, o ameninţare teribilă împotriva Israelului. America consideră şi ea că un stat, Iranul, condus de conducători religioşi, care nu se supun tratatelor internaţionale privind armamentul nuclear, nu trebuie să ajungă să obţină arme nucleare.

Israelul a redus eficienţa organizaţiilor teroriste Hamas şi Hezbollah, finanţate şi aprovizionate cu arme de către Iran, şi acum vrea să elimine complet sursele de susţinere ale celor două organizaţii teroriste.

Rusia este ocupată acum cu războiul din Ucraina, este epuizată economic şi militar şi nu are cum să intervină în apărarea Iranului. Nu are resursele necesare. De altfel, şi la precedentul atac al Israelului în Iran, Rusia a lansat doar ameninţări, resurse militare disponibile nu are. Şi Iranul a ameninţat Israelul cu contraatacuri, dar nu s-a ţinut de ameninţări, de frica reacţiei Israelului.

Rămâne de văzut reacţia Chinei, care este mai degrabă preocupată de alipirea Taiwanului la patria „mamă”, şi care ar încerca să profite de un conflict America-Israel contra Iranului, pentru a-şi realiza planurile. Mai ales că Taiwanul este principalul furnizor de microcipuri pentru întreaga lume, şi China ar deveni principalul furnizor în acest domeniu, dacă ocupă Taiwanul.

Iranul se află astăzi într-o poziție mai vulnerabilă, mai ales după ce israelienii au lovit împotriva Hezbollah în Liban și Hamas în Fâșia Gaza, împreună cu atacurile recente ale SUA asupra Houthisului din Yemen. Şi acesta pare a fi un motiv care să declanşeze atacul asupra Iranului.

Dacă atacul va avea loc, şi Iranul se va alege cu instalaţii nucleare şi militare distruse, Preşedintele Trump va avea ocazia să se laude cu „succesul” său în plan internaţional, mai ales că negocierile eşuate pentru un acord de pace între Rusia şi Ucraina l-au pus într-o situaţie de „incompetenţă” în afaceri internaţionale.

Şi Iranul deține un arsenal masiv de rachete, inclusiv rachete Shahab și Khaybar, împreună cu drone shade, toate capabile să provoace daune semnificative infrastructurii israeliene și țintelor strategice adânc pe teritoriul israelian.

La atacul pecedent, beneficiind de ajutorul Americii, Marii Britanii şi altor ţări NATO, Israelul a reuşit să oprească la graniţă aceste atacuri, profitând de distanţa de 2000 km dintre Iran şi Israel, distanţa care generează timp suficient pentru identificarea şi blocarea unor astfel de echipamente militare de atac. De altfel, Israelul este renumit pentru apărarea sa antiaeriană, pe care o invidiază şi multe ţări NATO.

Şansa Israelului este să paralizeze din primele lovituri aeriene capabilităţile Iranului de a lansa propriile rachete şi drone împotriva Israelului. Este foarte posibil ca împreună cu serviciile militare şi de informaţii americane, Israelul să fi ajuns la un astfel de plan de anihilare a forţei militare iraniene.

Nu sunt de ignorat şi efectele economice ale unui astfel de atac împotriva Iranului, în complexul schimburilor comerciale de hidrocarburi, şi ameninţărilor iraniene din Golful Persic.

Vom vedea în zilele următoare dacă informaţiile adunate de surse de presa se adeveresc sau nu.