Salariile la ASF, 15000 euro/lună, vârful aisbergului. Aici sunt banii dumneavoastră!

Este vorba de salariile de la ASF, Autoritatea de Supraveghere Fiscală. Erau secrete, dar Claudiu Năsui de la USR a dat instituţia în judecată şi a câştigat procesul, pe motiv că sunt informaţii de interes public.

ASF este instituția care supraveghează piața asigurărilor private din România. În ultimii 8 ani, ASF a asistat la patru falimente frauduloase uriașe ale unor companii de asigurări, falimente care au provocat o pagubă de aproape 1 miliard de euro. Banii sunt recuperați de la cetățeni, prin Fondul de Garantare, care e alimentat tot de companiile de asigurări care rămân în piață și cresc prețurile. Cele patru falimente sunt ale companiilor Astra (2015), Carpatica (2016), City (2021) și Euroins (2023).

Ce s-a aflat despre salariile şefilor ASF

Şefii ASF încasează anual, în 12 luni, 16 salarii de câte 13-15.000 de euro net. Este vorba de cele 12 salarii lunare, plus unul de Paște, plus unul de Crăciun, plus unul înainte de vacanța de vară, plus un bonus de încă un salariu de “ziua ASF”. Toți șefii sunt numiți politic.

Şi acesta este vârful aisbergului. Nu se ştiu mai multe pentru că n-au fost date în judecată alte instituţii care îşi ascund salariile şefilor.

Statul are funcţie de reglementare. El poate decide, prin parlament şi guvern, mecanisme de supraveghere şi control pentru salariile acordate din banii public în instituţiile de stat. Strânşi din taxele şi impozitele plătite de contribuabili.

Ce face statul român, respectiv politicienii care conduc instituţiile statului? Oferă funcţii de conducere clientelei politice, îi lasă pe şefi să-şi stabilească singuri salariile, din bani bugetari adunaţi de la contribuabili.

În acelaşi timp, 2 milioane de pensionari trăiesc la limita existenţei, n-au bani de medicamente şi de hrana zilnică. Asistăm la evenimente precum azilele groazei, spitalele groazei, morţi în explozia de la Crevedia, morții de la 2 Mai şi multe altele. Pentru că aceleaşi instituţii nu-şi fac treaba pentru care sunt plătite.

Mai grav, am ajuns la un deficit bugetar de 57 miliarde lei, 3,55% din PIB, la 30 septembrie. Cu riscul de a pierde banii europeni din PNRR şi a intra în incapacitate de plată prin refuzul investitorilor de a mai împrumuta România.

În schimb, salariile şefilor ASF şi din alte instituţii ajung la 15.000 euro/lună, şi se dau 16 salarii pe an. E corect aşa, dle premier Ciolacu?

Să mai adăugăm pensiile nesimţite, care după legea măsurilor fiscale, legea Ciolacu, devin „mai puţin nesimţite” (Alfred Simonis de la PSD). Dar tot nesimţite rămân!

Cine ocupă funcţii de conducere în instituţiile statului

Au fost în presă numeroase scandaluri, de la şefii privind Apele Române la directori de spitale venind de la Pompe Funebre sau din meseria de ospătar în restaurant. Singurul criteriu pentru promovarea în astfel de funcţii de conducere îl reprezintă cuantumul banilor donaţi partidului aflat la guvernare, care face numirile. Ce se întâmplă mai departe cu astfel de instituţii, am văzut în evenimentele tragice din vara aceasta. Şi toate aceste funcţii sunt plătite din banii noştri, ai contribuabilor, ca să ne apere de infractori care ajung să ne și ucidă.

Chiar prinşi de DNA sau parchete, aceşti penali continuă să ocupe funcţiile de conducere pentru că, vezi Doamne, nu s-a produs condamnarea definitivă în instanţă. Şi până atunci, 3, 4 sau mai mulţi ani, continuă să fure cu mâinile până la cot în banii publici. Chirica şi Alexe de la Iaşi sunt doar două exemple.

Reacţia contribuabililor, evaziunea fiscală

România are un grad de colectare la bugetul de stat de 27% din PIB, în timp ce media europeană este de 40-45%.

Cum să avem conformare voluntară la plata taxelor şi impozitelor, când statul dă 16 salarii pe an, de câte 15.000 de euro net, la şefii unor instituţii precum ASF? Care nu-și fac datoria pentru care sunt platiți? Niciodată nu o să vedem conformare voluntară în România în astfel de condiţii!

Rămânem cu educaţia ultima din Europa, cu spitalele groazei în care mor gravide, sau nasc pe asfalt în faţa spitalelor. Cu managerii respectivelor spitale veniţi din clientela politică a partidelor aflate la putere. Asta avem de la cei care ne conduc azi!