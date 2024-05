Preludiu la turneul european al Președintelui Xi. Cum a evaluat Beijing-ul vizita lui Blinken în China?

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol relevant în înțelegerea perspectivei chineze cu privire la vizita Secretarului de Stat american, Antony Blinken, în China, desfășurată în perioada 24-26 aprilie 2024, relevant inclusiv din perspectiva abordării strategice chineze a periplului european al președintelui Xi.

Articolul prezentat a fost publicat în Global Times (环球时报, Huánqiú shíbào). Reporterii articolului sunt Li Meng 李 萌, Bai Yunyi白云怡 , Xing Xiaojing 邢晓婧, Chen Qingqing 陈青青, Qian Jiayin 钱佳音, iar corespondenții sunt reporterul Liu Zhi 柳 直 și Zhen Xiang甄 翔.

Vizita lui Blinken în China a constituit un subiect fierbinte atât pentru mass-media din Occident, cât și pentru cea din China, fiind publicate numeroase articole pe această temă.

Publicația The Diplomat, de pildă, scrie despre vizită că: „În ultimii doi ani, Statele Unite ale Americii și China au condus un val de hiper-diplomație în încercarea de a închide tensiunile care se aprind între cele două părți”. O relație deja tensionată a fost împinsă în mod repetat la margine de evenimente precum vizita președintelui Parlamentului de atunci Nancy Pelosi la Taipei în august 2022 și „incidentul cu balonul spion” din februarie 2023. Așadar, „când s-a anunțat pe 22 aprilie că secretarul de stat al SUA Antony Blinken va vizita China pentru a doua oară în mai puțin de un an, a continuat tendința de relativ optimism. De data aceasta așteptarea era ca întâlnirile lui Blinken cu președintele chinez Xi Jinping și ministrul de externe Wang Yi să reafirme cel puțin angajamentul ambelor părți de a rezolva disputele și de a menține stabilitatea legăturilor. Ceea ce am observat în schimb este că disputele dintre Statele Unite și China au devenit doar mai intrinseci și mai fundamentale și îi împiedică pe cei doi să atingă progrese semnificative în soluționarea tensiunilor”. Ulterior, fiecare problemă de „linie roșie” care provoacă China-SUA. relațiile – de la diferențele legate de politica externă din Taiwan, războiul Rusia-Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, până la probleme bilaterale precum reducerea riscurilor comerciale, sancțiunile și criza fentanilului din Statele Unite, alimentată de precursorii chinezi de droguri – a fost pusă pe masă pentru discuție în timpul vizitei lui Blinken. Recunoscând că „SUA și China se află într-o eră a concurenței, niciuna dintre părți nu a părut să se clintească în ceea ce privește dosarele de mai sus”. Blocajul a fost atât de pronunțat încât, în remarcile adresate lui Blinken, Xi Jinping a susținut că „niciun progres înseamnă regres”, semnalând frustrarea din cauza lipsei unui consens semnificativ între cele două părți.

În mod similar, în întâlnirea sa cu Blinken, Wang Yi a remarcat că, deși legăturile s-au „stabilizat în general”, „factorii negativi încă cresc și se acumulează”. Prin urmare, el a dublat sentimentele exprimate de Xi, argumentând că SUA acordă Chinei statutul de „rival” mai degrabă decât de „partener” este „primul buton” care trebuie corectat. Din ceea ce Xi și Wang au comunicat ambii lui Blinken, „se poate deduce că China a externalizat povara păcii asupra Statelor Unite și îi atribuie orice lipsă de soluționare a disputelor”.

The Diplomat mai remarcă că „Statele Unite și China au poziții diametral opuse cu privire la aproape toate subiectele care afectează relația. În ceea ce privește chestiunile legate de politica externă, de exemplu, Blinken a fost clar când le-a comunicat lui Xi și Wang că sprijinul Chinei pentru baza industrială de apărare a Rusiei permite invadarea Ucrainei, precum și „subminarea securității europene și transatlantice”. Acest „sprijin” se referă la exporturile Chinei nu de arme în masă, ci de componente critice cu dublă utilizare, cum ar fi microelectronica și mașini-unelte și nitroceluloză de tip propulsor de rachete, către Rusia”. În mod similar, Wang a fost ferm „în a informa pe Blinken că „problema Taiwanului” este „prima linie roșie” care nu poate fi depășită de Statele Unite. Din punct de vedere istoric, China a considerat vânzările de arme ale SUA către Taiwan ca un factor cheie la instabilitatea relațiilor dintre strâmtoare, în timp ce Washingtonul a ales să nu se dea înapoi de la astfel de eforturi. De fapt, vizita lui Blinken în China a venit imediat după ce Congresul SUA a adoptat, cu un consens bipartizan, un proiect de lege pentru aprobarea ajutorului de apărare de 8 miliarde de dolari pentru Taiwan și Indo-Pacific, indicând angajamentul continuu de a construi descurajare în regiune”.

Publicația conchide, în urma întâlnirii dintre cei doi lideri mondiali – înaintea turneului european al Președintelui Xi – că „având în vedere că concurența dintre Statele Unite și China va continua să rămână o trăsătură cheie a ordinii geopolitice contemporane, alte țări nu pot decât să spere că cele două părți o vor putea gestiona în mod responsabil. Evitarea calculelor greșite care duc la conflict este în interesul ambelor părți, astfel încât liniile deschise de comunicare, mai presus de orice alte lucruri, devin importante. În această lumină, chiar dacă vizita lui Blinken a evidențiat multe puncte de eroare în China-SUA. legăturile sale, succesul său constă în mesajul său de comunicare diplomatică și în încercarea sa de a pune în aplicare balustrade într-o relație care este puțin probabil să revină în curând”.

Să vedem cum a văzut partea chineză vizita oficialului american.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Foto: Secretatul de Stat american, Antony Blinken, împreună cu Membrul Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și Ministru de Externe, Wangyi,

În uma invitației lui Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și Ministru de Externe, Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a vizitat China în perioada 24-26 aprilie. Aceasta este a doua vizită a sa în China, ultima vizită având loc în luna iunie a anului trecut. Potrivit Ministerului chinez al Afacerilor Externe, vizita lui Blinken în China face parte dintr-o serie de eforturi pe care China și Statele Unite le fac pentru a îndeplini înțelegerea la care au ajuns cei doi șefi de stat la întâlnirea de la San Francisco, și anume, de a menține dialogul, de a-și gestiona diferențele, de a promova cooperarea și de a consolida coordonarea în domeniul afacerilor internaționale.

Foto: Președintele Antony Blinken și Președintele Xi Jinping în San Francisco, sursa: aici

Mass-media americană a declarat că ultima vizită a lui Blinken în China a avut loc într-un moment de mare tensiune al relațiilor dintre Statele Unite și China. Așadar, vizita avea ca scop stabilizarea relațiilor bilaterale. Acum, relațiile dintre cele două țări s-au relaxat, iar vizita lui Blinken în China demonstrează din nou eforturile administrației Biden de a promova angajamentul față de China. Pe de o parte, speră să mențină deschise canalele de comunicare între cele două părți; pe de altă parte, urmărește să consolideze relațiile dintre SUA și China pentru a atenua anumite diferențe și de a rezolva preocupările intervenite pe fondul situației globale tensionate. Experții în afaceri americane au declarat reporterului din partea Global Times în data de 24 aprilie că, judecând după informațiile dezvăluite de ambele părți, există încă o „diferență de opinie” majoră cu privire la problemele și cerințele asupra cărora China și Statele Unite s-au concentrat în timpul vizitei lui Blinken. Ambele părți au un „obiectiv pe termen scurt” comun privind menținerea unor relații practic stabile înainte de sfârșitul acestui mandat. Aceasta înseamnă că deocamdată cele două țări vor continua să păstreze legătura și să gestioneze diferențele prin vizite bilaterale ale înalților oficiali, însă vor putea apărea provocări considerabile în ceea ce privește evoluția lucrurilor.

Foto: Sosirea Secretarului de Stat al SUA, Antony Blinken în Shanghai din data de 24 aprilie 2024

Care sunt diferențele dintre cele două vizite în China?

În după-amiaza zilei de 24 aprilie, Blinken a sosit la Shanghai și și-a început cea de-a doua vizită în China din timpul mandatului său. Înainte de începerea călătoriei, acesta a publicat o postare pe platforma socială X în care menționa că purtarea în continuare cu China a discuțiilor în mod direct este esențială pentru a avansa lucrurile care fac o diferență atât pentru americani, cât și pentru întreaga lume. Potrivit Departamentului de Stat al SUA, printre oficialii americani care îl însoțesc pe Blinken în această vizită se numără Secretarul de stat adjunct pentru Afacerile din Asia de Est și Pacific Daniel Kritenbrink, care tocmai și-a încheiat vizita în China în luna aprilie, Secretarul de stat adjunct pentru punerea în executare a legislației în materia drogurilor la nivel internațional, Todd Robinson, Directorul Biroului de securitate cibernetică și politică digitală, ambasadorul onorific Nathaniel Fick, precum și Subsecretarul de Stat pentru diplomație publică Liz Allen.

Foto: Întâlnirea Președintelui Xi Jinping cu Secretarul de Stat al SUA Blinken din Marea Sală a Poporului din Beijing

Reporterii de la „Global Times” au observat că, în comparație cu prima vizită a lui Blinken în China în timpul mandatului său din luna iunie a anului trecut, atmosfera și organizarea au fost diferite de această dată. Conform celor declarate anterior, ultimul anunț oficial al Chinei a fost că vizita a fost stabilită „de comun acord între China și Statele Unite”, iar de această dată a avut loc „la invitația lui Wang Yi, Membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și Ministru de Externe.” De asemenea, Ministerul chinez al Afacerilor Externe a declarat că vizita lui Blinken este „binevenită”. Din punct de vedere al duratei, ultima vizită s-a desfășurat pe parcursul a două zile, cea de anul acesta s-a prelungit la 3 zile. În ceea ce privește itinerariul, anterior acesta a vizitat doar Beijingul, de această dată adăugând și o oprire în Shanghai.

În data de 24 aprilie, Reuters a declarat că Blinken va merge la Beijing în data de 26 aprilie și se va întâlni cu Wang Yi. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Miller, a declarat că Blinken va dezbate cu oficialii chinezi o serie de probleme bilaterale, regionale și globale, inclusiv criza din Orientul Mijlociu, conflictul Rusia-Ucraina, relațiile dintre părțile strâmtorii și problema Mării Chinei de Sud. În plus, Blinken va discuta, de asemenea, lucrările ulterioare bazate pe înțelegerea la care au ajuns cei doi șefi de stat în noiembrie anul trecut, inclusiv reluarea cooperării antidrog, comunicarea militară, inteligența artificială și schimburi interpersonale între cele două state.

În data de 24 aprilie, Diao Daming, profesor în departamentul de relații internaționale din cadrul Universității Renmin din China, a declarat reporterului Global Times că obiectivul vizitei lui Blinken l-a constituit implementarea celor agreate de către cei doi șefi de stat în contextul înțelegerilor diplomatice, organizarea și gestionarea relației dintre cele două țări și evidențierea direcției generale a relațiilor chino-americane. Cele două vizite ale lui Blinken în China, începând cu iunie anul trecut, indică, de asemenea, o stabilitate de natură să ajute la menținerea comunicării și a interacțiunii constante dintre China și Statele Unite. Dennis Simon, un cercetător recunoscut din cadrul Centrului pentru studii China-S.U.A consideră că motivul pentru care Blinken a vizitat China pentru a doua oară în mai puțin de un an indică faptul că și Statele Unite se confruntă cu o serie de dificultăți și provocări. În aceste condiții, Statele Unite intenționează să mențină dialogul cu China și să coopereze pentru a soluționa problemele cele mai presante din lume. Statele Unite își doresc atât un mediu concurențial, cât și unul de colaborare. În prezent, Statele Unite încearcă să găsească o modalitate de a verifica nivelul concurențial în raport cu China, ceea ce va crea cel puțin premisele unor conversații sincere.

Despre ce vor ambele părți cel mai mult să discute?

În ajunul vizitei lui Blinken, China și Statele Unite au organizat întâlniri pentru a-și prezenta obiectivele și cerințele specifice ale acestei vizite. În data de 22 aprilie, un reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Americane și Oceanice din cadrul Ministerului chinez de Externe a declarat că China se va concentra pe cinci obiective majore în timpul vizitei lui Blinken, și anume: conturarea unor înțelegeri juste, consolidarea dialogului, gestionarea eficientă a diferențelor, promovarea cooperării reciproc avantajoase și asumarea responsabilităților unei puteri majore de către ambele părți. În plus, China se va concentra pe clarificarea poziției sale solemne și pe formularea de cerințe clare cu privire la chestiuni precum Taiwan, economie, comerț, știință și tehnologie și Marea Chinei de Sud. Oficialii Departamentului de Stat al SUA au declarat recent că vizita lui Blinken are trei obiective principale: în primul rând, să facă progrese în problemele cheie; în al doilea rând, să transmită clar și direct preocupările privind problemele bilaterale, regionale și globale; în al treilea rând, să gestioneze concurența în mod responsabil pentru a evita să conducă la calcule greșite sau conflicte.

Publicația „Lianhe Zaobao” din Singapore a declarat în data de 24 aprilie că, din perspectiva Washingtonului, dintre cele trei obiective menționate mai sus, prioritar este acela de a se strădui să progreseze în aspecte cheie. Având în vedere faptul că Rusia face progrese importante în conflictul Rusia-Ucraina, se consideră că principala preocupare a lui Blinken este împiedicarea Chinei de a „crește sprijinul pentru Rusia”. Din perspectiva părții chineze, „conturarea unor înțelegeri juste” se află pe primul loc. În opinia Beijingului, aceasta este cheia dificultăților din relațiile chino-americane, luând în considerare faptul că Statele Unite au o înțelegere părtinitoare a Chinei. Astfel, cel mai practic este să se rezolve această problemă.

În ceea ce privește „diferența de opinie” dintre problemele și obiectivele pe care China și Statele Unite se concentrează, Sun Taiyi, profesor asistent la Universitatea Christopher Newport din Statele Unite, a declarat unui reporter de la Global Times în data de 24 aprilie, că un motiv major îl constituie diferența de logică fundamentală a politicii externe a celor două ţări. „Statele Unite consideră că pot suprima China în domeniul tehnologiei avansate și amenință China cu sancțiuni financiare pentru a-și schimba poziția în conflictul Rusia-Ucraina, însă pot continua să aprofundeze cooperarea în domenii precum fentanilul, schimburile militare, răspunderea la problema schimbărilor climatice, deoarece sunt două aspecte diferite. Acesta a menționat însă că gândirea diplomatică a Chinei este de a se ocupa de probleme majore, cele minore ajungând să se rezolve de la sine și de a îndrepta relațiile importante mai întâi, deoarece doar atunci când bunăvoința se stabilește la nivel macro se pot promova anumite aspecte.

Foto: Sun Taiyi, profesor asistent la Universitatea Christopher Newport din Statele Unite,

Sun Chenghao, asistent cercetător în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și de Securitate de la Universitatea Tsinghua, consideră că, deși există un decalaj cognitiv între China și Statele Unite, există și un consens asupra unui punct, și anume menținerea stabilității între China și SUA în timpul mandatului actual al lui Biden. Acesta este un obiectiv de scurtă durată comun pentru ambele părți. Luând acest aspect în considerare este de așteptat ca vizita lui Blinken în China să joace un rol în „conectarea trecutului și a viitorului”, în continuarea implementării spiritului întâlnirii șefilor de stat și în promovarea schimburilor și cooperării continue la nivel de lucru.

Foto: Sun Chenghao, asistent cercetător în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și de Securitate de la Universitatea Tsinghua,

„Instrumentele negocierilor diplomatice” nu vor reuși să obțină rezultatele așteptate

Interacțiunea dintre China și Statele Unite a căpătat recent o formă mai complexă. Pe de o parte, interacțiunile dintre cele două părți sunt în mod evident mai frecvente decât anul trecut: în luna aprilie mulți înalți oficiali guvernamentali americani au vizitat China. În perioada 4-9 aprilie, secretarul Trezoreriei SUA, Yellen, a vizitat China; între 14 și 16, Secretarul de Stat Adjunct al SUA pentru afacerile din Asia de Est și Pacific, Conda și Directorul Consiliului de Securitate Națională de la Casa Albă pentru afacerile cu China, Bethalan, s-au întâlnit cu oficiali chinezi la Beijing. În data de 16 aprilie, Ministrul chinez al Apărării, Dong Jun împreună cu Secretarul american al Apărării, Austin, au avut o convorbire video la cererea lui. Acesta a fost primul apel între miniștrii apărării din China și respectiv Statele Unite în mai bine de un an.

Însă, pe de altă parte, Statele Unite continuă să preseze China în probleme precum tehnologia, economia și strâmtoarea Taiwan. Publicația New York Times a comentat pe 24 aprilie că cu doar câteva ore înainte ca avionul lui Blinken să sosească la Shanghai, Senatul SUA a adoptat un pachet de proiecte de lege care implică „ajutor pentru Taiwan” și care solicită companiei chineze de tehnologie ByteDance să cedeze afacerile platformei sociale video TikTok în Statele Unite. Associated Press a declarat că adoptarea acestui proiect de lege va îngreuna relațiile deja complicate dintre SUA și China.

„Pentru ,,a oferi instrumentele de negociere diplomatică” pentru vizita lui Blinken în China”, surse familiare cu acest subiect citate de Wall Street Journal pe 23 aprilie, menționează că, pentru a preveni „sprijinul Chinei pentru industria militară a Rusiei”, Statele Unite elaborează sancțiuni care ar putea întrerupe legăturile unor bănci chineze cu sistemul financiar global. Cu toate acestea, la doar câteva ore după publicarea raportului Wall Street Journal, un oficial american a cărui identitate nu a fost dezvăluită a declarat pentru Reuters că Washingtonul a discutat inițial despre sancțiunile menționate mai sus, însă nu avea de gând să le implementeze în viitorul apropiat, menționând, de asemenea, că oficialii speră să evite o astfel de acțiune prin diplomație. În data de 24 aprilie, o serie de experți au fost citați de Russian Satellite News Agency declarând că Statele Unite folosesc de obicei presiunea opiniei publice pentru a lărgi spațiu de negociere înainte de discuții, însă că această strategie nu va obține rezultatele așteptate în întâlnirile cu China. China își va menține ferm poziția strategică și nu va fi influențată de opinia publică externă.

Sun Taiyi consideră că în anul electoral din Statele Unite, politicienii joacă „cartea Chinei”, deoarece este o operațiune care presupune cheltuieli de campanie reduse, însă cu profituri mari. Candidații la președinție, inclusiv Biden, sunt mai ostili față de China, în special în legătură cu subiecte precum domeniul automobilelor și producției de oțel care sunt esențiale pentru interesele alegătorilor din statele oscilante politic. Statele Unite ar putea, de asemenea, să-și intensifice suprimarea Chinei în domeniul high-tech. „Prin urmare, următoarele provocări în relațiile chino-americane se vor baza în mare parte pe tendințele din afacerile interne ale Statelor Unite, în special pe politica electorală”.

Sun Chenghao este de părere că un risc major pentru relațiile chino-americane din acest an îl reprezintă mesajul pe care îl va transmite Lai Ching-te în timpul discursului inaugural din 20 mai și, de asemenea, acțiunile pe care Statele Unite le vor lua în acel moment. Un al doilea risc îl constituie Marea Chinei de Sud. Dacă Statele Unite continuă să sprijine în mod activ Filipinele în provocarea Chinei, situația din Marea Chinei de Sud și relațiile chino-americane vor ajunge să se confrunte cu o incertitudine mai mare.

Sursa: aici, 25 aprilie 2024

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN).

Diana Ghinea este cercetător asociat la Centrul de studii sino-ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN)