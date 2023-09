Oare este posibil ca demența de care suferă unii înalți oficiali să reprezinte o amenințare de securitate?

Titlul poate să pară destabilizator, provocator și chiar o insultă directă, primejdioasă în actualul context național și internațional de securitate.

Iată de ce, vă rog să-mi permiteți să precizez sursele și contextul pentru a nu se înțelege cumva că ar fi vreo aluzie, fie și îndepărtată, față de corpul atât de numeros și bine remunerat și pensionat mai apoi cât se poate special al generalilor noștri sau chiar al politicienilor (cu excepțiile cunoscute): este vorba despre un studiu din aprilie 2023, publicat de cei de la RAND Corporation sub titlul „Could Dementia in the National Security Workforce Create a Security threat?” , Desigur că, atunci, în anumite cercuri, analiza respectivă a stârnit destulă vâlvă însă, din motive evidente, prezentarea sa nu a fost extinsă pentru a nu alimenta o dezbatere din SUA care vorbea deja de mai mult timp despre faptul că, la un moment date, problema îmbătrânirii accentuate și bolilor asociate de regulă vârstei foarte ridicate (printre acestea, demența senilă) avea să se transforme într-o amenințare de securitate. Studiul, oricât de spectaculos ar fi el, ar fi rămas în cerc închis , numai că, iarăși din motive foarte evidente, problema s-a deplasat la nivelul unei analize generale a vulnerabilității prezentate de linia de comandă și control a forțelor de securitate americane în fruntea cărora se află personaje cu totul respectabile dar care, acum la modul deschis, sunt acuzate public că suferă de accese de demență senilă.

Este vorba nu numai despre Bide, exemplul cel mai des invocat, ci și despre membri ai Congresului american care conduc sau superviează decizii majore în domeniul apărării și securității , trecuți bine de 80 de ani și care nu au niciun fel de intenția să se retragă din viața politică, așa cum ar fi senatorul republican Mitch McConnell sau colega sa Diane Feinstein, la cei 90 de ani săi încă membră extrem de influentă a comitetului pentru serviciile de informații. Raportul celor de la RAND Corp. Sau democrata Nancy Pelosi, fost lider al Camerei Reprezentanților care, acum în cei 83 de ani săi, a anunțat că, la anul, va candida din nou...Es

te important? Poate că da din moment ce, la nivelul anului 1981, doar 4% dintre membrii Congresului trecuseră de vârsta de 70 de ani, iar în februarie 2022 procentul depășea 23%.

Și dacă e să credem în povestea atât de gravă și tristă pe care o publicau cei de la RollingStone, echipa din biroul senatorial primise ordinul să nu o lase să umble de una singură pe coridoarele Capitoliului...

Analiza RAND se axează pe dimensiunea pe care o identifică cea mai vulnerabilă, adică ansamblul celor care activează în sectoarele apărării naționale, informațiilor și securității, asta încorporând și cei ale căror funcții politice și administrative sunt legate de sectoarele respective, mai ales în luarea de decizii esențiale (de importanță națională și globală) privind pregătirea și autorizarea unor operațiuni. După ce prezintă diversele tipuri de demență, autorii raportului RAND spun:

„Riscul ca un individ să devină o amenințare națională de securitate din cauza simptomelor de demență pe care le prezintă depinde de mulți factori așa cum ar fi tipul de informație secretă pe care o dețin, de cât timp pot dura pierderile provocate de divulgarea unor informații (inclusiv consecințe serioase sau extrem de serioase) și dacă un individ anume a devenit țintă pentru inamic”

Nu sunt date nume, dar nici măcar nu mai este nevoie deoarece dezbaterea asta a devenit una dintre cele mai importante componente ale bătăliei politice americane de anul viitor și, cu siguranță, se va transfera și pe agenda unor partide politice din diferite zone ale lumii (Asia, spre exemplu, dar și Europa), pentru a fi ridicată cu o treaptă mai sus deoarece, din ce în ce mai des, apare exprimată convingerea că viitori candidați care se înscriu pe listele electorale să fie obligați să prezinte public un certificat de sănătate mintală și de competențe psihologic atestate pentru a activa în funcțiile dorite, acțiune care să fie repetată în fiecare an nu numai pentru politicieni, ci și pentru toți înalții funcționari publici, inclusiv pentru cei din armată, servicii de informații și securitate.

Ar fi oare utile asemenea prevederi? Poate ar da mai multe elemente de siguranță într-o lume care-și pierde reperele și chiar că dă semne de scleroză prin înverșunarea de a se auto-distruge folosind cele mai perfecționate și mortale arme din arsenale.

Credeți că ar fi util să se impună și un asemenea sistem și pentru ai noștri? Cine să voteze pentru asta? Personal, am un mare dubiu că politicienii (ce să mai zicem de corpul nobil și intangibil al generalilor noștri trimiși acum după drone pe câmpiile patriei) vor admite să-i controleze cineva la cap și să facă publice rezultatele. Cine știe ce se descoperă că lipsește și atunci situația ar fi mai delicată decât poveștile cu masteratele și doctoratele.

Chiar așa, oare ce i-a apucat pe americani?