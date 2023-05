Neașteptata propunere din Austria privind viitoarea fragmentare a Federației Ruse. În plus, încă o palmă la adresa României

Cine este autorul? Iată prezentarea sa oficială:

Gunther Fehlinger, 51 from Linz, Austria, married, 2 children is WU Vienna graduate MA International Trade, is serving as Secretary General of CEE BC, the voice of FDI & SME Business Associations in Central Eastern Europe, #SEE, #EaP & #CA & publishes CEE Newsletter cee-bc.org/en/news-2 Gunther worked as General Secretary of SME UNION, and before for Business Europe, in Brussels for 6 years & since 05 as development & investment consultant in Albania, Montenegro, Kosovo, Northern Macedonia, Moldova and is based in Ukraine since 2016. Gunther serves as President of Europeans for Tax Reform & twitters for ETR @GunterFehlinger Gunther was a Austrian & European Student leader & EDS Chairman and is 30 years advocate of EU, NATO, Euro, EU Customs Union, CEFTA, RCC enlargement to include free Eastern Europe in #West and focuses now on Ukraine and Balkans Integration and economic reform to complete Europe #EU37 & #NATO42 #Euro34 and #EAP13 Gunther can be reached @www.linkedin.com/in/fehlinger Secretary General CEE-BC Uniting the Business Community of WB6-EaP-CA

Ce zice în calitatea sa membru în Austrian Atlantic Council – Austrian Committee for NATO?

1. Vorbește despre România, fără milă la adresa lui Iohannis și Aurescu, cerându-i Cancelarului Austriei „să blocheze pentru totdeauna aderarea României în Schengen” deoarece „cei doi servesc interesele Serbiei”:

2. Vorbește despre nevoia de a crea un plan de împărțire a Federației Ruse, evident după ce va fi învinsă în urma unui conflict.. Treptele propuse sunt foarte clare: după ce va fi declarată drept stat terorist, Rusia să fie suspendată din ONU, relațiile diplomatice cu Rusia încheiate și, în schimb, să fie recunoscute 36 de state independente născute din Federația Rusă pe baza principiului autodeterminării popoarelor. Organizații internaționale precum OSCE, Consiliul Europei, UE, vor lua parte la o misiune sub egida ONU pentru consolidarea formării statelor respective.

Din punctul său de vedere, lucrurile sunt clare, totul trebuie să decurgă extrem de repede, fără niciun fel de ezitare, printr-o mișcare menită să o ia înainte celor care, din Rusia, anunță că ar fi posibilă o înfrângere a Occidentului.

Este, cel puțin până în acest moment, cel mai radical dintre planurile lansate în spațiul virtual, întâmplător sau nu acum, în momentul în care se așteaptă contra-ofensiva ucraineană de care Occidentul își leagă atâtea justificate speranțe. Este, istoric vorbind, așa cum argumentează autorul său, ceva care s-a mai petrecut în istorie, adică împărțirea teritoriului unui fost imperiu, învins pe câmpul de luptă, în mai multe bucăți pe care le-au tranzacționat între ei învingătorii momentului. Ultimul mare exemplu în acest sens fiind ticălosul pan secret de pace negociat pe ascuns între diplomați francezi și britanici care, ca la tarabă, au trasat liniile teritoriilor din fostul Imperiu Otoman pe care și le adjudecau sub forma unor Protectorate, deschizând o tragedie uriașă în zonă, nestinsă nici azi.

Deci, așa cum spune autorul austriac al hărților unei noi împărțeli posibile, se poate și, dacă da, de ce nu acum, dezvăluind, măcar din punctul său de vedere, ceea ce ar putea fi marea miză finală a efortului occidental. Adică ocuparea teritoriului Federației Ruse și desființarea acesteia ca stat. Dacă despre asta este vorba, atunci hărțile sunt mai mult decât interesant, numai că exact asta au negat mereu cei de la NATO și UE, spunând că, în niciun moment, nu este vorba, în circumstanțele de acum, de un conflict cu Rusia.

Atunci, care este rolul lansării pe piață a unor asemenea hărți? O anticipare a unei sau unor mișcări ulterioare care ar putea avea acest rezultat, dar după un conflict generalizat, al treilea Război Mondial cu arme nucleare? Este o simplă provocare pentru a testa reacții din partea mediului virtual și a stimula spiritul războinic al amatorilor de bătălii purtat din spatele calculatoarelor? Sau, pur și simplu, este o operațiune din războiul hibrid, aruncare peste gardul vecinului de pachete de știri otrăvite în speranța că, la un moment dat, din prostie sau neatenție, cineva va mușca totuși momeala, oricât de grosolană ar fi formularea.

Mișcarea e prea proaspătă pentru un răspuns definitiv. Poate, până la urmă, va rămâne doar un episod izolat și lucrurile se vor liniști de la sine. În ce privește mesajul despre România, asta e, nu are cine să ne apere prestigiul, vom încasa șuturi în continuare. Poate mici și neînsemnate ca acesta, dar extrem de dureroase. Desigur, dacă le bagi în seamă...