Iohannis şi Cîmpeanu pierd teren în PNL. Bomboana pe „colivă”, legile Educaţiei

Aşa cum am scris ieri, schimbarea dnei Monica Anisie din fruntea Comisiei de Învăţământ a Senatului era pe ordinea de zi a şedinţei conducerii PNL. N-a mai fost discutată, iar dna Anisie a rămas pe post. Cîmpeanu, cu acordul lui Iohannis, o voia schimbată pentru că se opunea legilor Educaţiei, deşi nu încă public, ci doar în interiorul PNL.

Cîmpeanu face gafe după gafe

Trecerea rapidă prin parlament a legilor Educaţiei s-a cam îndepărtat. Premierul Ciucă a anunţat că primul pachet pe lista parlamentului va fi cel referitor a Justiţie, apoi cel al Educaţiei.

Cîmpeanu mai face o gafă monumentală. A declarat în şedinţa de guvern: „trebuie să înțelegem că nu are legătură toaleta în curte cu calitatea educației, din moment ce mulți dintre noi am făcut performanță învățând în aceste școli”.

Premierul Ciucă, oripilat de această declaraţie, n-a mai ţinut cont de susţinerea lui Cîmpeanu de către Iohannis şi l-a apostrofat:

„Mi se pare absolut incredibil, nu putem să mergem undeva să discutăm despre acest aspect al existenței grupurilor sociale în curtea școlii, fără apă curentă și fără tot ce trebuie să existe”.

Problema grupurilor sociale în şcoli reprezintă o poveste fără sfârşit. Instituţiile îşi pasează de la una la alta responsabilităţile. Ministerul zice că primăriile sunt de vină, acestea spun că nu au bani. Când ministerul Educaţiei le-a dat bani pentru aceste grupuri, primăriile n-au fost în stare să-i cheltuie. Şi statul rămâne impotent la acesta situaţie care ne face de râsul Europei.

Iar Cîmpeanu zice că nu prea are importanţă. Dacă un elev se duce iarna la toaletă, la minus 20 grade, şi vine îngheţat în clasă şi fără să se spele pe mâini, calitatea educaţiei nu are legătură cu acest aspect, susţine Cîmpeanu. Bineînţeles că premierului i se pare incredibilă o astfel de susţinere

Protejatul lui Iohannis, ministrul Cîmpeanu, începe şcoala cu aceleaşi probleme nerezolvate an de an. Elevii de clasa a X-a nu au încă manuale şcolare şi nici programe şcolare clare, nu a fost rezolvată problema plăţii transportului elevilor care fac naveta, mediile general se fac o singură dată pe an. Se rotunjesc mediile „la a treia zecimală”, de se iau cu mâinile de cap profesorii care nu sunt de matematică. De toalete civilizate n-ar fi acută nevoie, cum ne explică Cîmpeanu. Nu avem teze, nu mai avem nici semestre sau trimestre, inovaţii peste inovaţii care nu servesc la nimic. Doar pun cadrele didactice şi părinţii în capul lui Cîmpeanu, inclusiv al PNL.

PNL începe să realizeze prăpastia electorală în care îi trimite Iohannis şi Cîmpeanu

Din tăcerea lui Iohannis şi declaraţiile protejatului său, Cîmpeanu, am înţeles un lucru. E liber, legal şi democratic să protestăm, să semnăm petiţii peste petiţii, scrisori deschise, să scriem articole în presă, dar reforma în Educaţie o fcem noi: Iohannis şi Cîmpeanu. Restul nu contează. Că doar noi suntem cei deştepţii şi pricepuţi la Educaţie.

Reiau doar două exemple. Prin noua lege vor da la Bacalureat aceeaşi probă la matematică, cu aceleaşi subiecte, şi elevii de la Matematica-Informatica, şi cei de la uman, sau de la licee vocaţionale: sport, muzică, teologie.

Se desfiinţează liceele economice, unele cu tradiţie şi prestigiu, şi se transformă în licee profesională, care în loc de tehnicieni în economie vor scoate cofetari, ospătari, patiseri, etc.

Toate acestea şi multe altele costă electoral PNL şi conducerea sa îşi dă seama. A început emanciparea de sub tutela lui Iohannis, care oricum pleacă în 2024. Dar PNL rămâne pe scena politică, şi nu-i convine să ajungă la coada clasamentului partidelor politice.

PSD profită din plin de scandalul iscat de legile Educaţiei, a inceput să le critice şi în mod sigur se va opune adaptării lor în regim de urgenţă. Nu vor intra în vigoare până la 1 septembrie 2023, cum a trasat sarcina Iohannis. Mai mult, PSD vine cu promisiuni populiste, de creșteri de pensii și salarii, ca o invitaţie la troc. Vreţi să treacă legile Educației, fiţi de acord cu propunerile noastre.

În astfel de condiţii, singura opţiune pentru PNL este să plece de sub papucul prezidenţial şi să-şi vadă propriile interese. Nu mai e mult timp până la viitoarele alegeri.