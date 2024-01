Pentru contribuabilii români, anul 2024 a început cum nu se poate mai rău: cu taxe mai mari și cu stat la cozi.

Previzibil, ca la fiecare nou an venit, în condițiile în care știm că guvernanții și aleșii poporului la putere ne dau asigurări pe tot parcursul anului că nu vor crește nici un fel de taxe și impozite!

Tipic politicienilor români ajunși la ciolanul guvernamental, care fac ce știu ei mai bine pentru a-și păstra privilegiile și a fi aleși din nou la următoarele alegeri-mint cu bună știință și fără nici un pic de jenă.

Interesul poartă fesul!

Nici nu mai contează din ce partide fac parte acești mincinoși, ticăloși la guvernare.

Toți sunt o apă și un pământ când ajung în pozițiile sus puse!

Într-un fel, tot din cauza incompetenței lor și a promisiunilor electorale deșănțate pe care le fac fără număr, sunt obligați să mărească dările, mai bine spus poverile fiscale pe spatele contribuabililor ca să poată acoperi găurile negre din bugetul statului.

Altfel nu au cum, nu merge doar din împrumuturi!

În fiecare an, mai ales în primele luni până reușeșete să strângă de la contribuabili, statul are nevoie de sume de bani fără număr, ajustate în plus în cursul anului, pentru a face față cheltuielilor venite în avalanșă peste instituțiile bugetofage.

Cheltuieli care reprezintă într-un procent destul de important asigurarea salariilor bugetarilor și a pensiilor pentru care sume importante din asigurările sociale se duc către tinerii pensionari cu pensii speciale, al căror număr s-a mărit în cursul anului trecut.

În instituțiile de stat bugetofage, un angajat bun este ca și un sclav, ajunge să facă munca și să țină în spate câteva zeci de alți angajați la stat, căpușe ajunse prin cine știe ce împrejuări, pile și relații să lucreze în instituțiile publice pentru care lozinca ”Timpul trece, leafa merge!” este o realitate vizibilă cu ochii liberi chiar și de către cei care nu lucrează la stat!

Iar unii dintre acești paraziți au, evident, salarii mult mai mari decât sclavii de la stat care muncesc și pentru ei.

În ciuda faptului că instituțiile publice sunt obligate la transparență, din păcate, în ultimii ani, ticăloșii care le conduc au instituit secretomania, punând lacăt pe informațiile de interes public, în special pe cele privind cheltuirea banilor de la buget.

Este o realitate care sfidează nu doar legile în vigoare, ci și cetățenii care au dreptul să știe cum se cheltuiește sau risipește banii publici pe care ei îi plătesc din greu la buget.

În luna decembrie a anului trecut, un reporter indiscret a încercat să afle cât și cum se lucrează în instituțiile bugetare, dar s-a lovit de secretomanie, i s-a dat cu tupeu cu flit și a fost trimis la plimbare de către șefii instituților la care a bătut la poartă, cu o excepție!

Mai avea puțin și-l luau cu pietre ca pe câini!

Lipsa de transparență a bugetofagilor este o practică întîlnită zilnic, care crește an de an, fără ca cineva să fie tras la răspundere, că așa este în România actuală!

Am ajuns să-i invidiez pe unii căpușari la stat, pentru salariile încasate, primele și sărbătorile legale fără număr de care beneficiază, încât uneori parcă aș vrea și eu să fiu angajat public!

Dar nu am nicio șansă să lucrez la stat, nu am nici pregătirea, nici calitățile, nici pilele necesare să ocup un post într-una din instituțiile publice bugetofage! Ghinion!

La fel ca mulți alți români care nu lucrează la stat dar sunt contribuabili esențiali pentru menținerea bugetului public și implicit, pentru asigurarea plăților salariilor căpușelor fără număr și a pensiilor tinerilor pensionari speciali!

De reformarea instituțiilor publice bugetofage se vorbește mereu, dar lucrurile parcă se întâmplă invers față de ce ne asigură an de an guvernanții și aleșii la butoane.

Ineficiența acestor instituții pare să crească tot timpul în contradicție cu sumele tot mai mari alocate de la buget.

La fel crește și numărul căpușelor bugetare, ale sinecurilor cu funcții retribuite degeaba, în comparație cu numărul angajaților buni, a sclavilor care scade vizibil.

Cine o să mai muncească și să țină în spate căpușele bugetare?

Acum, a început un nou an, vom avea parte evident, de promisiuni și asigurări de mai bine fără număr, dar în special ineficiență, incompetență, căpușeală mai mari în instituțiile statului.

Simțim deja, poveri fiscale mai mari!

Unde ajungem noi, domnilor, cu această politică ticăloasă și falimentară?

Mergem înainte și vom vedea!

Dar, stați liniștiți la locurile voastre, oameni buni, după vacanță, apar politicienii noștrii, odihniți și cu chef de pălăvrăgeală, pasageri la putere, și ne vor da sigurări și promisiuni cu duiumul că lucrurile sunt și vor fi roz, nu negre cum le văd și simt cetățenii onești pe pielea lor!

Totul va fi bine dacă nu va fi rău!

Suntem contribuabili obligați!

Hei, de ce și de unde dracu bani să mai plătim mereu lenea și prostia?