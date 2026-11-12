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Germanii care refuză serviciul militar

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Revine serviciul militar obligatoriu în Germania? Mulți tineri se tem de această posibilitate. Numărul cetățenilor germani care refuză preventiv să efectueze serviciul militar cu arma în mână crește mult.

Soldaţi ai Bundeswehr la Berlin
Soldaţi ai Bundeswehr la Berlin Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

În Germania, numărul persoanelor care refuză serviciul militar din motive de conștiință continuă să crească. Numai în luna octombrie au fost depuse aproape 1.900 de cereri noi. Astfel, de la începutul anului, 16.869 de cetățeni germani au solicitat să fie scutiți de serviciul militar cu arma în mână.

Informațiile provin din datele Oficiului Federal pentru Familie și Sarcini ale Societății Civile, obținute de publicația germană "Rheinische Post".

Potrivit ziarului, numărul solicitărilor aproape s-a triplat din vară până în prezent. Până la sfârșitul lunii iunie fuseseră înregistrate 5.862 de cereri. Prin comparație, în întregul an 2025 au fost depuse 3.879 de solicitări, iar în 2024 doar 2.249.

Amenințarea Rusiei și comportamentele sexuale abuzive

Potrivit experților, creșterea numărului de solicitări este determinată de situația tensionată de securitate și de amenințările venite din partea Rusiei.

Un alt motiv l-ar reprezenta însă informațiile privind comportamentele sexuale inadecvate și abuzurile din cadrul armatei germane, Bundeswehr, relatează "Rheinische Post".

În acest context, miercuri (11 noiembrie), la Berlin, a fost prezentat un studiu realizat de Centrul pentru Istorie Militară și Științe Sociale al Bundeswehr (ZMSBw). Cercetătorii au analizat 8.100 de chestionare completate de membri ai forțelor armate germane și au realizat interviuri individuale și discuții de grup.

Potrivit rezultatelor, cea mai răspândită formă de hărțuire în armata germană este cea verbală. Astfel, 72 la sută dintre femeile și 31 la sută dintre bărbații militari au declarat că au fost supuși cel puțin o dată hărțuirii verbale pe parcursul întregii perioade de serviciu.

În ceea ce privește hărțuirea fizică, 9% dintre femeile și 3% dintre bărbații militari au declarat că au fost victimele unor asemenea comportamente în cele 12 luni anterioare sondajului. De asemenea, 2% dintre femei și 2% dintre bărbații militari au declarat că au fost victime ale violenței sexualizate.

Guvernul consideră necesară extinderea armatei germane

Aceste constatări complică planurile guvernului federal de a crește numărul militarilor din Bundeswehr prin recrutare voluntară. În prezent, serviciul militar se bazează pe voluntariat. Obligativitatea acestuia, deși prevăzută în legea fundamentală a Germaniei este suspendată din anul 2011.

Totuși, la începutul acestui an a intrat în vigoare o nouă lege privind serviciul militar. Aceasta prevede obligativitatea evaluării medicale și a aptitudinilor pentru serviciul militar în cazul bărbaților începând cu vârsta de 18 ani. Potrivit guvernului federal, modificarea legislației a devenit necesară ca urmare a noii situații de securitate din Europa.

Conform noilor prevederi, toți cetățenii germani primesc, în anul în care împlinesc 18 ani, un chestionar destinat evaluării disponibilității și aptitudinilor pentru serviciul militar. Pentru tinerii bărbați, completarea chestionarului este obligatorie. Pentru femei și persoanele care au înregistrat oficial un alt gen, completarea este voluntară. Această diferență de tratament are la bază prevederile constituției germane.

Serviciul militar obligatoriu îi vizează doar pe bărbați

Potrivit articolului 12 din Legea fundamentală a Germaniei, "bărbații pot fi obligați, începând cu împlinirea vârstei de 18 ani, să efectueze serviciul în forțele armate, în poliția federală de frontieră sau într-o organizație de protecție civilă".

Pentru eliminarea acestei diferențe de tratament între femei și bărbați ar fi necesară o majoritate de două treimi în Bundestag, camera inferioară a Parlamentului german. În prezent, însă, nu există perspective pentru formarea unei asemenea majorități.

Chestionar privind serviciul militar în cadrul înregistrării pentru serviciul militar
Chestionar privind serviciul militar în cadrul înregistrării pentru serviciul militar Foto: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Potrivit noii legi privind serviciul militar, nu există deocamdată o obligație generală de încorporare. Cu toate acestea, bărbații care ar putea fi afectați de o eventuală reintroducere a serviciului militar obligatoriu au dreptul să refuze preventiv serviciul militar în Bundeswehr, invocând motive de conștiință.

Acest drept este garantat tot de Constituția germană, potrivit Articolului 4:

"Nimeni nu poate fi constrâns, împotriva propriei conștiințe, să efectueze serviciul militar cu arma în mână".

Cum poate fi refuzat serviciul militar în Germania

Cererea de recunoaștere a statutului de persoană care refuză serviciul militar din motive de conștiință trebuie depusă în scris la Oficiul Federal pentru Managementul Personalului din Bundeswehr. Instituția transmite ulterior solicitarea, de regulă după stabilirea aptitudinii medicale în cadrul examinării militare, către Oficiul Federal pentru Familie și Sarcini ale Societății Civile.

Această din urmă instituție este responsabilă pentru analizarea cererii și adoptarea unei decizii.

Vlad Drăghicescu - DW

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