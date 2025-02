Formular 230 – Fii eroul unei generații

Copiii din ziua de azi nu mai citesc.

Nu mai învață ca pe vremuri.

Stau prea mult pe ecrane.

Pe jocuri video.

Pierd ore în șir pe social media.

Nu mai sunt respectuoși față de generațiile mai în vârstă.

Nu au încredere în ei.

Eșecul îi doboară ușor. Îi demoralizează ușor. Snowflakes.

Adulții se uită neputincioși și se întreabă unde au greșit.

Vor să-i ajute, dar nu știu cum. Dau vina pe stat, pe profesori, pe părinți, pe societate, pe vecina de la 3. Se lamentează că “pe vremuri era mai bine” și rămân blocați în nostalgie.

Există însă SOLUȚII.

Sunt nenumărate ONG-uri la nivel național, cu multă bunăvoință și energie. Fiecare încearcă să schimbe România în bine. Atât cât poate. Există speranță.

De exemplu, Asociația StartEvo, în care sunt implicat trup și suflet.

Noi, la Asociația StartEvo, ne dedicăm copiilor din 2007. Am creat programe de lectură, mentorat și dezvoltare personală. Am organizat sute de ateliere, conferințe și concursuri educative. Am inspirat mii de tineri să-și descopere pasiunea pentru cunoaștere. Le-am arătat că respectul, perseverența și curajul îi pot duce departe. I-am învățat că eșecul nu este finalul, ci un pas către reușită. Am ajutat copiii din peste 70% din școlile din România. E ceva.

Dar, ce înseamnă asta? O picătură într-un ocean.

De fiecare dată când mergem să facem evenimente în țară, ne îngrozim ce găsim. Vedem România reală. Care este total diferită de palatul de cleștar de tip bulă, unde trăim noi restul.

Nu poți să schimbi destine doar cu bune intenții.

Fără finanțare, aceste soluții rămân doar vise. Doar mici picături într-un ocean.

Copiii au nevoie de resurse moderne și mentori dedicați. Au nevoie de evenimente care să-i scoată din zona de confort. Au nevoie de sprijin constant și de șanse reale de a-și depăși limitele.

Aici intervine Formularul 230. Aici intervii TU.

Prin Formularul 230, redirecționezi până la 3,5% din impozitul pe venit către noi, fără niciun cost suplimentar pentru tine. În câteva minute, poți susține generația viitorului, ajutându-ne să:

Organizăm programe de lectură care să le deschidă apetitul pentru cărți și cunoaștere.

Creăm sesiuni de mentorat în care copiii să învețe cum să-și gestioneze emoțiile și eșecurile.

Dezvoltăm evenimente educaționale care să-i încurajeze să gândească critic, să fie creativi și colaborativi.

Asigurăm suport emoțional prin ateliere de inteligență emoțională, respect reciproc și încredere în sine.

Beneficii pentru tine:

Nu te costă nimic. Impozitul se duce oricum la stat prin Declaratia 230. Adaugi valoare societății. Fiecare gest de sprijin crește șansele unui copil de a-și atinge potențialul. Devii parte din schimbare. În loc să te plângi de probleme, faci un pas concret către rezolvarea lor.

Ce este Formularul 230? Este declarația prin care alegi să redirecționezi până la 3,5% din impozitul pe venitul tău anual către un ONG. În cazul nostru, pentru a finanța proiectele ce vizează educația și dezvoltarea copiilor.

Cum procedezi?

Intri online https://formular230.ro/asociatia-startevo

Completezi formularul. Durează 1 minut. Este simplu. Este rapid. Este crucial.

Ajută-ne să transformăm frustrarea într-o nouă realitate educațională. Susține Asociația StartEvo prin Formular 230 și fii eroul unei generații!

Și poți participa chiar tu, în carne și oase, la evenimentele publice ale Asociației StartEvo, ca să vezi cum influențează redirectarea ta destinele copiilor.