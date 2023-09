Fața nevăzută a învățământului: de la visul unui adolescent de la sat de-a avea propriul restaurant la lipsurile structurale ale sistemului

Valentin, un tânăr de 17 ani, își croiește viitorul între pereții unei școli profesionale și spațiul din spatele tejghelei unui local din Călărași. E în clasa a XI-a, an terminal pentru el, dar nu se gândește la absolvire ca la un capăt de drum. Dimpotrivă. Anul următor, tânărul vrea să se înscrie la Bacalaureat. Apoi, vrea să dea admiterea la o facultate de gastronomie din București, iar în cele din urmă să-și deschidă propriul restaurant. Știe că asta îl va costa foarte mult, dar are un plan pentru a strânge banii necesari: va munci ca ospătar sau ajutor de bucătar pe un vas de croazieră.

„Din clasa a IX-a muncesc. Lucrez în weekend-uri și peste vară într-un restaurant. Mă întrețin aproape singur. Nu e atât de greu, îmi fac și stagiile de practică în restaurant. Cu banii câștigați de mine îmi plătesc căminul și ai mei pot să aibă grijă de frații mai mici”, ne-a povestit adolescentul.

Căminul e departe de familia sa, care locuiește într-un sat la 70 de kilometri depărtare. În acest labirint de responsabilități și aspirații, Valentin a găsit un aliat în donatorii noștri, care cred în importanța educației. Așa am reușit anul trecut să-i oferim un ghiozdan plin cu rechizite și, mai important, o direcție. „Vreau mai mult pentru mine”, ne-a mai zis el, răsfoind un caiet care mai poate fi folosit și în acest an școlar.

Povestea lui Valentin ne arată cât de mare pot fi potențialul și reziliența tinerilor din România, chiar și în fața greutăților de zi cu zi. Dar, din păcate, nu toate poveștile sunt la fel de optimiste. În ciuda ambiției și determinării unor tineri ca Valentin, sistemul educațional se confruntă cu multe lipsuri care pot întrerupe parcursul elevilor.

Provocările copiilor, părinților și profesorilor în statistici

Șase din zece profesori spun că n-au la școală cărţi actualizate și interesante pe care să le poată folosi la cursuri pentru a face mai atractiv procesul de învățare al elevilor, arată un sondaj realizat recent de fundația World Vision România. Aceeași cercetare ne arată că doar 37% dintre cadrele didactice se așteaptă ca toți sau majoritatea elevilor să aibă rechizitele necesare la început de an școlar. Datele vin ca o consecință a creșterii gradului de sărăcie în rândul copiilor, fenomen care s-a agravat mai ales în pandemie când mulți dintre părinții copiilor au rămas fără o sursă de venit, dar și din cauza inflației care se reflectă în costul creșterii rechizitelor de la un an la altul.

„Este foarte important pentru un profesor să aibă acces la cărți actuale, iar copiii săi să vină cu toate rechizitele la școală. Da, am venit de acasă cu topuri de coli, coperte, creioane, rezerve pentru stilou, cărți de povești. Am cumpărat aproape în fiecare an câte un pachet de caiete auxiliare, pentru că mereu era o familie care nu își permitea, iar eu îmi doream ca toți elevii să aibă un start bun în viața de școlar. Pe măsură ce fiul meu a crescut, am adus la școală culegerile care nu-i mai erau utile”, ne-a spus o învățătoare din satul Carpen, la 50 de kilometri de Craiova.

Însă și în privința infrastructurii vedem un regres. Am să dau doar două exemple: bibliotecile și laboratoarele școlare. Din 2015 și până în 2022, au dispărut peste 1.000 de biblioteci din școli, conform Institutului Național de Statistică (INS). Cât despre laboratoare, în 2022 am avut cel mai mic număr de laboratoare școlare înregistrat în ultimii șapte ani.

Dar provocările nu se opresc aici. O parte semnificativă dintre profesori, stâlpii educației, se confruntă în continuare cu nesiguranțe financiare. Aproape o treime descriu situația lor financiară ca fiind precară sau modestă. Totodată, la trei luni după una dintre cele mai mari greve ale profesorilor din istoria recentă, 49% dintre cadrele didactice nu au încredere că guvernanții vor respecta promisiunile salariale. În plus, deficitul de infrastructură și de personal de sprijin continuă să pună presiune pe profesori.

În pofida tuturor acestor lipsuri și nemulțumiri, 70% dintre cadrele didactice încep anul școlar cu un nivel ridicat de motivație. Acest procent are mai multe explicații la bază, iar unul dintre ele este că în urma grevei nivelul de stimă de sine al profesorilor a crescut.

Așadar, vedem o ușoară creștere a motivației profesorilor, dar aceasta nu va dura mult dacă nu le oferim salarii decente, formare continuă și toate resursele necesare în clasă, în laboratoare, în biblioteci și în toate celelalte spații școlare.

Noi, la World Vision România, încercăm tot timpul să găsim soluții pentru copiii și profesorii care au cea mai mare nevoie de noi. La începutul acestui an școlar, prin campania „Dăm Aripi Educației”, ne propunem să dotăm 40 de biblioteci rurale și să ajungem la peste 10.000 de copii cu rechizite și cărți. Las aici lista cu mall-urile unde se pot dona cărți și rechizite sau unde se poate dona online echivalentul câtorva rechizite sau al unui ghiozdan: worldvision.ro/implica-te/campanii/dam-aripi-educatiei/