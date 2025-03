De ce au fost reținuți cetățeni germani la intrarea în SUA?

Trei turiști germani și un german rezident în Statele Unite s-au plâns de modul agresiv în care au fost interogați la intrarea în SUA. Cei patru au fost reținuți fără explicații. În România, mesaje amenințătoare ale diplomaților americani și confuzie privind Visa Waiver.

La intrarea în Statele Unite ale Americii, ofițerii serviciului de control al pașapoartelor sunt adesea percepuți ca fiind agresivi, uneori chiar ostili. Cetăţenii Uniunii Europene trec de regulă fără probleme. Cu excepția celor din Bulgaria și România, toți cetățenii UE pot călători în SUA fără viză pentru o perioadă de 90 de zile, cu condiția să fi completat online formularul ESTA (Electronic System for Travel Authorization) și să furnizeze informațiile personale solicitate. Cum se explică, atunci, că, de la începutul acestui an, patru germani au fost reținuți de serviciile vamale americane pentru mai multe săptămâni?

Permis de ședere inutil

”Mă simt atât de neajutorată”, le-a povestit Astrid Senior reporterilor din Boston, după ce fiul ei, Fabian Schmidt, a fost arestat pe aeroportul de acolo, pe 7 martie. Senior și Schmidt nu sunt doar turiști – ei dețin un Green Card, ceea ce le conferă drept de ședere permanent în SUA.

Fabian Schmidt (34 de ani) a fost supus ore la rând unui interogatoriu, când s-a întors în Statele Unite după o vizită în Germania, potrivit mamei sale. I s-a spus că permisul său de ședere nu este valabil. I s-au refuzat somnul, mâncarea, apa și medicamentele. Starea lui s-a înrăutățit atât de mult încât a fost transportat la spital.

Autoritățile au confirmat spitalizarea lui Schmidt, dar au refuzat să comenteze cazul, invocând motive legale. Avocatul lui Schmidt, David Keller, a precizat că nici lui, nici clientului său nu li sa explicat de ce este reținut.

John Gihon de la Asociația Americană a Avocaților de Imigrație a declarat pentru DW că nu există o limită de timp pentru reținere fără acuzații formale. ”Anterior exista aici o regulă conform căreia trebuia să ai rechizitoriul în mână în maxim 72 de ore, dar regula aceasta nu se mai aplică”.

Reacția Ministerului german de Externe

Astrid Senior a declarat într-un interviu acordat postului de radio public din Boston WGBH că fiul ei a avut în trecut înfruntări cu legea din SUA, inclusiv pentru deținerea de marijuana și conducerea sub influența marijuanei, dar nu în ultimii ani. După legalizarea cannabisului în California - unde incidentul a avut loc - procesul a fost chiar abandonat. În 2022, fiul ei nu a reușit să se conformeze unei citații judecătorești în aceeași problemă, după ce autoritățile nu au transmis citația la noua adresă a lui Schmidt din New Hampshire, unde tânărul inginer electrician trăiește într-o relație de lungă durată și are o fiică de opt ani.

”Fabian mi-a spus că este foarte speriat”, a comentat Astrid Senior. Autoritățile i-au cerut să returneze permisul de ședere. Schmidt rămâne într-un centru de detenție din Rhode Island, unde un grup de susținători protestează în mod regulat față de arestarea sa.

Contactat de DW, Ministerul german de Externe a răspuns că ”există un contact permanent cu autoritățile locale și cu persoana în cauză, căreia îi este oferit sprijin din partea consulatului nostru general din Boston. Ne așteptăm, de asemenea, ca partenerii noștri să se asigure de condițiile în care este reținut, de respectarea standardelor internaționale privind drepturile omului și că beneficiază de un tratament uman”.

Turişti reţinuţi săptămâni întregi

Lucas Sielaff are 25 de ani și trăiește în Bad Bibra, în landul est-german Saxonia-Anhalt. A trăit o experiență asemănătoare, pe care a povestit-o recent revistei Der Spiegel: a fost eliberat după două săptămâni de închisoare și a trebuit să se întoarcă în Germania.

Sielaff relatează că, așa cum a făcut adesea în ultimii ani, și-a vizitat iubita, cetățean american, în Nebraska. Cei doi au dus câinele bolnav al fetei la un medic veterinar din Mexic, unde tratamentul a fost mai ieftin. La revenirea în SUA, cetățeanul german a fost supus la graniță unui interogatoriu tensionat. Sielaff bănuiește că ofițerul de frontieră a presupus că se află ilegal în SUA. A fost transferat într-un centru de detenție din California, în așteptarea expulzării, împreună cu peste o sută de alți bărbați. Pe 6 martie, după două săptămâni în care nu i s-a prezentat nici un motiv pentru arestarea sa, a fost îmbarcat într-un avion cu destinația München.

Tatuatoarea berlineză Jessica Brösche a fost și ea închisă în SUA, timp de două săptămâni, la începutul acestui an. Brösche venea dinspre Mexic, pe 15 ianuarie. Polițistul de frontieră a găsit în bagajul tinerei echipament de tatuaj și a crezut că a venit să lucreze ilegal în Statele Unite. După șase săptămâni de închisoare, asemeni lui Sielaff, a fost urcată într-un avion spre Germania.

Celine Flad este studentă, are 22 de ani și a avut, la rândul ei, experiențe neplăcute cu autoritățile americane, când și-a propus să-și petreacă vacanța la New York și Miami. A fost reținută pentru 24 de ore și întrebată în repetate rânduri de ce vrea să intre în SUA - în ciuda faptului că are pașaport valabil și formular ESTA. Potrivit studentei, oficialii serviciului de frontieră i-au luat telefonul și i-au verificat fotografiile. Deși le-a arătat oficialilor rezervările ei la hoteluri din New York și Miami, precum și un bilet de avion spre Cancún, în Mexic, i s-a spus că sunt probleme cu pașaportul și i s-a pus în vedere să se întoarcă în Germania cât mai curând posibil. Motivul nu l-a aflat niciodată.

Sfaturi oficiale de călătorie pentru germani

Cei patru germani nu sunt singurii turiști care se confruntă cu astfel de situații de când președintele Donald Trump a declanșat războiul său împotriva imigrației ilegale. Despre incidente similare au relatat și persoane din alte țări ai căror cetățeni pot intra în SUA fără viză, precum Canada sau Franța.

Ministerul de Externe din Berlin a avertizat, într-un recent aviz de călătorie, că un formular ESTA completat nu asigură automat dreptul de a intra în Statele Unite. În răspunsul pentru DW, diplomația germană atrage atenția că ”tratează cu toată seriozitatea incidentele din ultimele săptămâni”.

Visa Waiver pentru România, sub semnul întrebării

După ani de zile de așteptare și eforturi, România a îndeplinit, toamna trecută, standardele legale americane de acceptare în programul Visa Waiver (VWP), care conferă dreptul de a călători pentru turism sau afaceri, pe o perioadă de 90 de zile, în Statele Unite fără a mai avea nevoie de viza de intrare.

Ani de zile, principalul obstacol a fost rata de refuz a vizelor turistice (B1/B2), care trebuie să fie sub 3%. Procesul mai implica și măsuri tehnice privind securitatea, schimbul de informații și controlul frontierelor. În urma unei campanii de conștientizare desfășurată simultan de autoritățile din ambele țări, acest prag a fost atins în 2024. Termenul la care urma să intre în vigoare VWP în cazul României era estimat 31 martie 2025.

Între timp, după instalarea noii administrații de la Washington, Statele Unite au luat în discuție o posibilă amânare a datei de la care se aplică măsura de relaxare. La solicitarea redacției Hotnews, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a comunicat săptămâna trecută că, ”în concordanță cu concentrarea administrației Trump pe securitatea țării, (...) reanalizează recenta desemnare a României în Programul Visa Waiver. În acest moment, nu există actualizări privind implementarea ESTA”.

Mesajele Ambasadei SUA în social media

Surse diplomatice susțin că ar fi vorba despre o procedură tehnică și că aplicarea ar urma să fie pusă în practică în aproximativ două luni. În absența unor explicații oficiale din partea americană, și-au făcut loc speculațiile - unele voci susținând că măsura ar veni în siajul politicilor de imigrare ale președintelui Donald Trump, iar alții că ar fi repercusiuni pentru anularea alegerilor prezidențiale din România.

Cei din urmă se bazează pe mesajul transmis la Conferința pentru Securitate de la München de vicepreședintele american JD Vance, care afirmase atunci că ”dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari în publicitate digitală din partea unei țări străine, atunci nu a fost de la bun început o democrație foarte puternică”, mesaj reluat de curând.

În plus, duminică seara, pe conturile de Facebook și de X ale misiunii diplomatice americane a fost postat un apel în vederea descurajării tentativelor de migrație ilegală formulat în termeni prea puțin diplomatici. Exprimarea folosită, preluată dintr-o intervenție a secretarului pentru Securitate Interne, Kristi Noem, este una imperativă, amenințătoare și intenționat intimidantă, deloc caracteristică comunicării dintre două țări aflate într-un regim de parteneriat strategic: ”Dacă vreți să intrați ilegal în America, nici să nu vă gândiți la asta” și „Dacă încercați să intrați ilegal, veți fi prinși, veți fi expulzați și nu vă veți mai întoarce niciodată”.

Cristian Ștefănescu - Deutsche Welle