Bătălia pentru Africa. Comerțul China-Africa într-un trimestru este mai mare decât cel dintre SUA și Africa într-un an? China la zi

În perioada 13-15 decembrie 2022, SUA au găzduit Summit-ul liderilor SUA-Africa, la care au participat 49 de țări africane și Comisia Uniunii Africane. Este pentru a doua oară când Statele Unite au organizat un astfel de eveniment la nivel înalt, centrat pe Africa din 2014 (în timpul administrației Obama), când a avut loc prima ediție a acestui summit.

Summit-ul liderilor SUA-Africa

Summit-ul a fost descris drept „un succes semnificativ” de către secretarul de stat al SUA, Antony J. Blinken, în timpul unei conferințe de presă, susținute în încheierea acestei întâlniri. Însă cum a fost văzut acest summit de la Beijing?

Echipa CSSR a urmărit reacțiile părții chineze cu privire la acest summit, înainte, pe parcursul, cât și după încheierea acestui summit. Prin urmare, în materialul de astăzi „China la zi”, sunt prezentate patru articole din presă chineză (traduse din limba chineză), publicate de Global Times, succesiv pe această temă.

1. Washingtonul a invitat liderii a 49 de țări africane să participe săptămâna aceasta la summitul SUA-Africa, un summit care țintește în mod deliberat China?

[...] Într-o declarație, Biden a subliniat că „summit-ul liderilor SUA-Africa se va baza pe valori comune pentru a facilita noul angajament economic.” Discuția privind cooperarea economică dintre SUA și Africa este considerată unul dintre cele mai importante momente ale acestui summit. Potrivit unor relatări de presă ale South China Morning Post, liderii a 49 de țări africane și Comisia Uniunii Africane vor participa la summit.

În ceea ce privește summit-ul SUA-Africa, organizat de partea americană, multe voci din domeniul opiniei publice occidentale au declarat, în mod explicit sau implicit, că acesta țintește în mod deliberat China. După 8 ani, pe ce probleme economice se va concentra summit-ul SUA-Africa? Cât de mare este influența economică a SUA în Africa? Vor putea SUA să rezolve problemele economice ale Africii?

Principalele teme ale summit-ului

Potrivit unei relatări a agenției de presă Reuters din data de 9 decembrie, materialele pentru baterii și comerțul dintre SUA și Africa vor fi principala temă a summitului liderilor SUA-Africa, organizat la Washington.

În primul rând, în prezent, întregul continent african depune eforturi pentru creșterea capacității de producție, în special în domeniul producției de automobile, iar „Legea privind reducerea inflației” a SUA este considerată ca fiind potențial dăunătoare pentru industria auto din Africa, afectând în special țările africane care produc materiale pentru baterii. În al doilea rând, continentul african este un mare producător de cupru, iar Republica Democratică Congo produce cea mai mare cantitate de cobalt din lume. Atât cuprul, cât și cobaltul sunt materiale importante pentru producția de baterii. „Legea privind reducerea inflației” a fost concepută pentru a stimula mineritul și prelucrarea pe teritoriul SUA, ceea ce ridică îngrijorări unor companii, care consideră că acest lucru ar putea veni în detrimentul procesării valorii adăugate în Africa. „Occidentul trebuie să colaboreze cu noi pentru a genera o valoare suplimentară”, a declarat directorul executiv al companiei Premier African Minerals, George Roach.

În ceea ce privește comerțul, SUA au în prezent un acord de liber schimb cu o singură țară africană, Maroc. În ultimii ani, investițiile și datele comerciale ale SUA cu Africa au înregistrat o tendință descendentă. Statisticile arată că investițiile directe ale SUA în Africa au scăzut de la 69 de miliarde USD în 2014, la 47,5 miliarde USD în 2020, iar comerțul SUA cu Africa a scăzut, de asemenea, de la 113 miliarde de dolari USD în 2010, la 44 de miliarde USD în 2020.

Înaintea organizării acestui summit, Departamentul de Comerț al SUA a declarat pe data de 2 decembrie că guvernul american ar trebui să profite de această oportunitate și să adopte măsuri decisive pentru a aprofunda relațiile comerciale și de investiții dintre Africa și partenerii săi din SUA, pentru a ajuta companiile americane să concureze pentru proiecte în Africa, cât și pentru a oferi mai multe oportunități companiilor americane de a exporta pe acest continent.

Comerțul dintre China și Africa într-un trimestru este mai mare decât cel dintre SUA și Africa într-un an?

De fapt, de la prima ediție a summit-ului liderilor SUA-Africa din 2014, președinții succesivi americani au introdus măsuri de consolidare a relațiilor economice și comerciale cu Africa. În timpul summit-ului SUA-Africa din 2014, președintele american de atunci, Barack Obama, a semnat un ordin executiv prin care anunța înființarea Consiliului consultativ al președintelui pentru a face afaceri în Africa (The President's Advisory Council on Doing Business in Africa) și a renunțat în același timp la un plan de cooperare economică și comercială în valoare de 33 de miliarde USD. Administrația Trump a lansat în 2019 inițiativa „Africa prosperă” („Prosperous Africa”), declarând că obiectivul acesteia este de a dubla investițiile și comerțul bilateral dintre SUA și țările africane. Potrivit statisticilor prezentate în presa americană în iunie 2019, guvernul SUA a contribuit la finalizarea a peste 800 de acorduri comerciale și de investiții bilaterale în 45 de țări africane, cu o valoare totală estimată a exporturilor și a investițiilor de 50 de miliarde USD.

În ciuda acestui fapt, potrivit unei relatări de pe site-ul financiar american Quartz Finance din data de 9 septembrie „Acțiunile SUA nu sunt considerate suficient de rapide și nici făcute din toată inima”. Potrivit raportului realizat de Fundația Carnegie pentru Pacea Internațională (Carnegie Endowment for International Peace), în primul trimestru al acestui an, schimburile comerciale dintre China și Africa au depășit deja volumul total al comerțului dintre Statele Unite și Africa pentru tot anul trecut.

Potrivit datelor vamale chineze, în prima jumătate a anului 2022, schimburile comerciale dintre China și Africa au ajuns la 137,4 miliarde USD, o creștere de 16,6% față de anul precedent, din care China a importat 60,6 miliarde USD din Africa, (înregistrând o creștere de 19,1% față de anul precedent) și a exportat 76,8 miliarde USD, o creștere de 14,7% față de anul precedent. În 2021, schimburile comerciale dintre Statele Unite și Africa au scăzut la aproximativ 64 de miliarde de USD. China a devenit unul dintre cei mai importanți parteneri și contribuitori la creșterea și dezvoltarea economică a Africii.

„Cât de mult se cheltuiește de fapt pentru a oferi ajutor Africii? Mă tem că SUA nu ne pot oferi în acest moment niște date”

Huo Jianguo, vicepreședintele Societății chineze pentru Studii despre Organizația Mondială a Comerțului (China Society for World Trade Organization Studies), a declarat pentru Global Times că multe proiecte ale SUA în Africa, indiferent de cine au fost promovate, fie de mari companii multinaționale sau de Banca Mondială, s-au soldat cu un eșec. În schimb, China are multe proiecte încununate de succes în Africa, în special în domeniul căilor ferate, al construcțiilor de infrastructură, al sistemului de sănătate etc.

Preocupările economice ale Africii

În prezent, SUA încearcă să reducă decalajul în comerțul cu alte țări din Africa. Pandemia de Covid-19 a afectat grav economiile țărilor africane, iar Africa a căzut în cea mai gravă recesiune din ultimii 50 de ani.

Potrivit analizei lui Zhang Hongming, cercetător la Institutul de Studii despre Asia de Vest și Africa din cadrul Academiei Chineze de Științe Sociale, odată cu slăbirea impulsului de creștere endogenă, perspectivele de redresare economică în Africa sunt îngrijorătoare, iar lupta pentru reducerea datoriilor din partea comunității internaționale și stimularea redresării economice a devenit o altă cerere majoră a diplomației țărilor africane. Administrația Biden a răspuns reeșalonând datoriile a 32 de țări africane și a declarat că va extinde comerțul dintre SUA și Africa și investițiile americane din SUA pe baza principiului beneficiului reciproc.

În luna august 2022, SUA au lansat „Strategia pentru Africa Subsahariană” (Sub-Saharan Africa Strategy), care propunea rezolvarea celor mai serioase probleme din regiune în domeniul economic - combaterea pandemiei de Covid-19 și a problemelor economice și sociale, care au decurs odată cu apariția acesteia, precum și a problemelor legate de lanțul de aprovizionare și provocările legate de insecuritatea alimentară. Documentul subliniază că cele 600 de miliarde de dolari americani strânse, în principal de G7, vor contribui la reducerea deficitului de infrastructură la nivel mondial, inclusiv în țările africane, alături de alte proiecte.

Potrivit unui raport anterior realizat de Quartz Finance în domeniul investițiilor, între 2007 și 2020, cele mai mari două bănci de dezvoltare din străinătate ale Chinei au investit 23 de miliarde USD în proiecte de infrastructură pe continentul african, ceea ce reprezintă cu 8 miliarde de dolari americani mai mult decât contribuția combinată a celorlalți opt principali creditori, inclusiv a Băncii Mondiale, a Băncii Africane de Dezvoltare și a băncilor de dezvoltare americană și europeană.

Huo Jianguo a declarat celor de la Global Times că „Ajutorul occidental acordat Africii după cel de-al Doilea Război Mondial a provenit în principal din sistemul european”. Japonia a depus, de asemenea, eforturi pentru a ajuta Africa în anii 1970 și 1980. În mod individual, SUA cheltuiesc foarte puțin pentru a acorda ajutor Africii, majoritatea eforturilor depuse de acestea fiind prin intermediul unor operațiuni din cadrul sistemului Băncii Mondiale, precum și prin intermediul investițiilor comerciale ale marilor companii multinaționale. Cu toate acestea, Huo a declarat că SUA au fost întotdeauna implicate în comerț, investiții și alte forme de cooperare cu Africa. În prezent, nici Europa și nici SUA nu doresc să abandoneze Africa, ci amândouă intenționează să își joace în continuare rolul și să își exercite influența în Africa.

Sursa: aici, 12 decembrie 2022.

2. Africa nu are încredere în summitul SUA-Africa. Un think tank din Africa de Sud susține că SUA ar putea perturba politica africană

În perioada 13-15 decembrie 2022, a avut loc timp la Washington Summitul liderilor SUA-Africa. Potrivit unei raportări de presă a Associated Press din data de 12 decembrie, summitul a fost cea mai mare conferință internațională organizată la Washington de la izbucnirea pandemiei de Covid-19, la care au fost invitați să participe șefi de stat și lideri din 49 de țări africane. Se preconizează ca pandemia, schimbările climatice și comerțul vor reprezenta principalele subiecte abordate în cadrul acestui summit. Potrivit unor relatări de presă, președintele SUA, Joe Biden, va folosi această întâlnire pentru a-și anunța sprijinul pentru ca Uniunea Africană (UA) să devină membru permanent al G20.

Potrivit paginii oficiale a Departamentului de Stat al SUA, summitul va scoate în evidență angajamentul de lungă durată al Statelor Unite față de Africa și va evidenția importanța relațiilor dintre cele două țări și a consolidării cooperării între cele două părți. Cu toate acestea, în ochii opiniei publice internaționale, relația dintre Statele Unite și Africa nu este la fel de bună pe cât o înfățișează Statele Unite. Associated Press a declarat că, Biden speră ca prin intermediul acestui summit să reducă decalajul de încredere tot mai mare dintre Statele Unite și Africa. Însă, această neîncredere a crescut după ani de angajament dezamăgitor al SUA față de continentul african.

Pe un site media independent din Africa de Sud s-a scris că Ayuk, președintele executiv al Camerei de Comerț pentru Energie din Africa, nu se încrede în summitul SUA-Africa.

„Istoria a dovedit în repetate rânduri că ideile, promisiunile și chiar contractele încheiate la întâlniri similare sunt adesea ignorate și puse în așteptare din diverse motive, nematerializându-se de cele mai multe ori. Adevărata măsură a succesului summit-ului nu este numărul mare de știri, ci rezultatele tangibile văzute în viitor”, a declarat acesta.

Think tank-ul sud-african „Institutul sud-african pentru dialog global” a publicat recent un raport de cercetare privind Summitul SUA-țările africane, afirmând că Africa a fost întotdeauna privită de SUA ca un continent cu valoare instrumentală, care le poate ajuta să își mențină poziția de lider în domeniul politic, economic, militar etc. În ceea ce privește Africa, atractivitatea și influența SUA sunt în mod evident în scădere. Acest lucru ar putea determina și eforturile recente ale Washingtonului de a crește angajamentul cu acest continent. Țările africane au motive să se îngrijoreze că Statele Unite au potențialul de a perturba politica africană. Raportul arată că și alte țări pot găsi numeroase oportunități de cooperare în Africa, solicitând Statelor Unite să respecte multilateralismul.

Sursa: aici, 13 decembrie 2022.

3. 55 de miliarde de dolari pentru Africa în următorii 3 ani? Înainte de Summit-ul SUA-Africa, Casa Albă era ocupată cu promisiuni verbale

[…] Chiar cu o zi înainte de începerea summit-ului, Sullivan, consilierul pentru securitate națională al președintelui SUA, a declarat că SUA își iau angajamentul de a furniza 55 de miliarde de dolari continentului african în următorii trei ani, pentru a-l sprijini în domeniul economic, al sănătății publice și al securității.

„Judecând după faptele anterioare ale guvernului american, „angajamentul” lor față de Africa a fost întotdeauna o promisiune falsă.” Trebuie totuși pus sub semnul îndoielii dacă cele 55 de miliarde de dolari americani vor fi furnizate de această dată Africii, a declarat He Wenping, cercetător al Institutului de Studii despre Asia de Vest și Africa, din cadrul Academiei Chineze de Științe Sociale.

„SUA vor furniza Africii 55 de miliarde de dolari americani în următorii trei ani, care vor acoperi o gamă largă de domenii, cu scopul de a răspunde principalelor provocări ale timpurilor noastre.”

În timpul conferinței de presă din data de 12 decembrie, susținută la Casa Albă, Sullivan a declarat că aceste angajamente se bazează pe conducerea și parteneriatele pe termen lung ale SUA cu țările africane pentru dezvoltarea, creșterea economică, sănătatea și securitatea Africii. „Vă vom oferi mai multe detalii cu privire la aceste rezultate” în timpul summit-ului, a declarat Sullivan.

Potrivit declarațiilor făcute de acesta, pe data de 14 decembrie seara (ora locală a SUA), aproximativ 50 de lideri africani vor fi invitați să ia cina împreună cu președintele Joe Biden și soția sa la Casa Albă .

Potrivit Reuters, Sullivan a mai declarat că SUA își vor anunța sprijinul pentru ca Uniunea Africană (UA) să se alăture Grupului celor 20 (G20). Biden va depune, de asemenea, eforturi pentru ca țările de pe continentul african să devină membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Sullivan a declarat că Biden va numi un reprezentant special, responsabil pentru implementarea obiectivelor stabilite în timpul summit-ului.

Potrivit unor medii de comunicare internaționale, SUA au reorganizat Summit-ul SUA-Africa după opt ani, declarând că își vor mări ajutorul, cu intenția (în mod evident) de a-și consolida legăturile cu Africa, concurând astfel cu China pentru influența în această regiune.

Conform Associated Press, în ajunul Summit-ului, Don Graves, secretarul adjunct al Comerțului din SUA, a admis că investițiile directe chineze în Africa le depășesc pe cele ale SUA (așadar au rămas în urmă), însă a subliniat că SUA au rămas „partenerul preferat” al Africii. Datorită populației sale în creștere rapidă, bogăției sale de resurse și numărului substanțial de votanți în cadrul Națiunilor Unite, continentul african rămâne totuși vital pentru marile puteri. Pe măsură ce SUA își recalibrează politica externă, acordând din ce în ce mai multă atenție Chinei, Africa capătă o și mai mare importanță strategică.

În aceeași zi în care Sullivan și-a luat acest angajament în numele Casei Albe, Qin Gang, ambasadorul Chinei în SUA, care tocmai participase la Semafor Africa Summit, a declarat:

„Partea chineză consideră că Africa ar trebui să devină o mare arenă pentru cooperarea internațională, și nu una pentru competiția între marile puteri. Încurajăm membrii comunității internaționale, inclusiv SUA, să se alăture Chinei în a oferi ajutor Africii. Sper că Summit-ul SUA-Africa care va avea loc în curând, va duce la adoptarea unor măsuri mai concrete și mai practice.”

De fapt, SUA au neglijat mult timp cooperarea cu Africa. Potrivit New York Times, situația s-a schimbat foarte mult de la primul Summit SUA-Africa, găzduit de președintele american, Barack Obama, în 2014. Comerțul Chinei cu Africa continuă să crească, atingând un record de 261 de miliarde de dolari anul trecut. În schimb, volumul comerțului dintre SUA cu Africa s-a redus la 64 de miliarde de dolari, reprezentând doar 1.1% din comerțul global al SUA.

Emmanuel Matambo, directorul al Centrului de Studii Africa-China din cadrul Universității Johannesburg, a declarat celor de la Global Times pe 13 decembrie că „primul Summit SUA-Africa nu a dus la obținerea unor rezultate tangibile pentru țările africane”. Un exemplu dat de acesta a fost acela că, SUA s-au angajat să promoveze democrația și drepturile omului în Africa, însă adevărul este că, în ultimii ani, terorismul a continuat să amenințe securitatea unor țări africane, iar sentimentul de nesiguranță al oamenilor crește pe zi ce trece.

Potrivit unui raport publicat recent de un think tank din Africa de Sud, numit „Institutul din Africa de Sud pentru Dialog Global”, SUA sunt dornice să „vândă” Africii „produse intangibile” precum democrația, drepturile omului și modele naționale, însă țările africane au nevoie și de „produse tangibile” precum infrastructura.

Matambo a declarat că în spatele inițiativei SUA față de Africa nu se ascund tocmai intenții bune. SUA nu sunt neapărat îngrijorate de Africa sau de națiunile africane ci, mai degrabă, de faptul că își vor pierde influența pe care o au în Africa, adevăratele intenții fiind acelea de a concura cu alte țări pentru dobândirea unei mai mari influențe în Africa. În ceea ce privește angajamentul SUA de a aloca 55 de miliarde de dolari americani Africii în următorii trei ani, Matambo a susținut că merită a fi urmărit modul în care vor fi folosite aceste fonduri, condițiile care se ascund în spatele acestora și dacă sunt sau nu în totalitate oferite țărilor africane pentru sprijinirea propriei dezvoltări.

„Așa-zisul sprijin al SUA oferit Uniunii Africane pentru aderarea la G20 și promovarea țărilor de pe continentul african pentru a deveni membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU nu necesită investiții reale, ci doar declarații verbale pentru a câștiga Africa de partea sa.”

He Wenping a declarat că în ceea ce implică cu adevărat ajutor financiar, SUA au vorbit mult, însă au acționat puțin.

În retrospectivă, guvernul american a anunțat o serie de măsuri politice pentru Africa, precum „Power Africa” (Puterea Africii), „Trade Africa” (Comerțul cu țările africane) și „Prosper Africa” (O Africa prosperă). Sloganurile au fost rostite și strigate ani la rând, dar Africa este încă fără putere și nu a prosperat. He Wenping a declarat că, pe de-o parte, Africa are încă unele așteptări din partea SUA și că speră că acestea îi vor acorda importanță, că își vor îndeplini angajamentul și că o vor ajuta să depășească criza alimentară, criza combustibililor și cea financiară, cu care se confruntă în prezent. Cu toate acestea, întrucât există un decalaj enorm între implementarea efectivă și angajamentele SUA, Africa trece printr-o criză de neîncredere față de acestea. Pe de altă parte, Africa nu își dorește să devină un pion al SUA. Din perspectiva politicilor și a securității, prin intermediul Summit-ului SUA-Africa, SUA încearcă să câștige de partea lor națiunile africane. Însă, țările africane au propriile considerații, bazate pe interesele naționale, și speră să își stabilească independent propriul mecanism de securitate.

Sursa: aici, 14 decembrie 2022.

4. Summitul SUA-Africa a luat sfârșit, iar africanii au spus răspicat că nu au prea multe speranțe

Pe data de 15 decembrie, summit-ul liderilor SUA-Africa, organizat de trei zile, a luat sfârșit. Potrivit declarațiilor Casei Albe, summit-ul SUA-Africa, organizat la Washington, a evidențiat angajamentul SUA de a extinde și de a aprofunda parteneriatele cu țările, cu instituțiile și cu popoarele africane. Administrația Biden intenționează să colaboreze îndeaproape cu Congresul pentru a investi cel puțin 55 de miliarde de dolari în Africa în următorii trei ani. Statele Unite vor numi, de asemenea, un nou reprezentant special al președintelui pentru a pune în aplicare angajamentele luate în cadrul summitului.

Președintele Biden nu a menționat China în discursul ținut în timpul summitului, iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe a negat, de asemenea, ideea protrivit căreia, summit-ul SUA-Africa a fost organizat pentru a contraca influența chineză în Africa”. Cu toate acestea, opinia internațională privește cu scepticism acest summit, considerând că această schimbare bruscă a atitudinii SUA față de Africa, pe care o neglijase anterior, evidențiază de fapt, intenția reală a acestora - aceea de a transforma Africa într-o arenă de confruntare între marile puteri, țintind China.

Associated Press a comentat că datorită populației sale aflată în creștere rapidă, a bogăției de resurse și a drepturilor mari de vot în Națiunile Unite, Africa este crucială pentru marile puterile. Administrația Biden consideră China drept cel mai important adversar economic și militar al Statelor Unite. Africa are o importanță strategică într-un moment în care Statele Unite își recalibrează politica externă pentru a se concentra mai mult pe China.

Potrivit canalului de televiziune TRT Türk, Washingtonul caută contacte diplomatice și comerciale mai profunde cu țările africane pentru a contracara influența tot mai mare a Chinei asupra continentului african.

Consiliul pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations) a declarat că summit-ul SUA-China a evidențiat angajamentul SUA față de continentul african pe măsură ce China își aprofundează relația cu Africa. În ultimii ani, Washingtonul a fost criticat pentru relativa lipsă de angajament cu Africa. Deutsche Welle a raportat că summitul SUA-Africa țintește China. Africa devine din ce în ce mai mult o arenă de confruntare între marile puteri, dar investiția Statelor Unite în Africa este mult mai mică decât cea a Chinei.

Potrivit unui raport din acest an al Fundației Carnegie pentru Pacea Internațională (Carnegie Endowment for International Peace), prezența companiilor americane în Africa nu este doar mai mică decât cea a companiilor chineze, ci chiar mai mică decât cea a unor țări precum Turcia în unele privințe. Statele Unite au neglijat mult timp relația cu Africa, ceea ce a dus la apariția unui „deficit de încredere”, care nu poate fi ușor eliminat.

Alikana Chihombori-Queo, fostul reprezentant al Uniunii Africane în Statele Unite, consideră că nu există prea mari speranțe pentru summitul SUA-Africa. Oficialii americani văd africanii ca ființe care „au nevoie de ajutor” sau „trebuie să li se spună ce să facă”, ceea ce subminează relațiile dintre Africa și Washington. SUA trebuie să înceteze să mai facă acest lucru și să respecte africanii, a declarat aceasta. Summit-ul SUA-Africa va eșua dacă americanii nu-i tratează pe africani în mod egal, în opinia acesteia.

Mwemba Phezo Dizolele, cercetător senior la Centrul de Studii Strategice și Internaționale (Center for Strategic and International Studies), și Cameron Hudson, cercetător senior la Atlantic Council, consideră că administrația Biden a început cel de-al doilea summit SUA-Africa cu un „deficit de încredere”, de aceea, dacă aceasta dorește să aducă la viață o nouă eră a adevăratului „parteneriat”, „ deficitul de încredere trebuie depășit”.

Potrivit Bloomberg, președintele Biden a invitat liderii africani în SUA pentru a le schimba percepția potrivit căreia SUA ignoră Africa. Președintele american lucrează din greu pentru a schimba această percepție în rândul africanilor potrivit căreia în timp ce China și Rusia își măresc influența în China, SUA ignoră continentul african. Oficialii americani admit că nu este deloc o luptă ușoară.

Rețeaua de știri independente din Africa de Sud a subliniat că, în acest moment de modificări majore ale puterilor globale, SUA încearcă să stabilească relații de prietenie cu Africa. Mai mult decât atât, criza din Ucraina a devenit un catalizator pentru ca Statele Unite să își câștige prieteni în defavoarea Chinei și a Rusiei.

În august 2022, când ministrul sud-african al relațiilor internaționale și al cooperării, Pandor, s-a întâlnit cu secretarul de stat al Americii, Blinken, ea a criticat Occidentul pentru că a adoptat o atitudine superioară și de agresiune față de Africa. Aceasta a precizat că Africa de Sud are puncte de vedere diferite de cele ale Statelor Unite cu privire la problemele legate de China, Ucraina, Palestina și Israel.

Într-un articol publicat de Al Jazeera, a fost afirmat fără niciun fel de ocoliș că succesul Chinei în Africa este „deosebit de enervant pentru Washington”. În ultimii 20 de ani, China a continuat să-și extindă influență asupra continentului african. Implicarea directă a Chinei în Africa prin împrumuturi, proiecte de infrastructură și de tehnologie, face mai dificilă pentru ale țări, precum Statele Unite, concurența cu aceasta.

De fapt, țările africane și locuitorii acestora, sunt mai optimiști în ceea ce privește cooperarea cu China. Jurnalistul sud-african, Edwin Naidu a subliniat că, potrivit unui sondaj efectuat în 2022 asupra tinerilor africani, aproximativ 77% dintre aceștia consideră că China este cea mai influentă putere străină din Africa. Acesta a declarat că este deja un fapt faptul că parteneriatul BRICS a adus prosperitate continentului african.

Sursa: aici, 17 decembrie 2022.

Echipa de traducători a Centrului de studii sino ruse (CSSR) din cadrul ISPRI: Paula Toma (coordonator proiect „China la zi”), Zhan Yu, Diana Ghinea, Cristian Oancea, Sandra Nistor, Carmen Anton, Mara Bălăuță, Simion Anastasia, Ramona Hîncu.