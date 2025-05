Un bărbat susține că a fost agresat duminică, 18 mai, de un grup de români în fața secției de votare nr. 189 din Ambilly - Franța, care făceau scandal în perimetrul secției.

Cazul a fost adus în atenția publică de USR care susține că un membru din diaspora al partidului a fost lovit, scuipat și agresat verbal de un grup de indivizi în fața secției de votare nr. 189 din Ambilly, Franța.

Potrivit unui videoclip postat de persoana agresată, grupul, format din 15-20 de indivizi făcea gălăgie agitând drapele tricolore și scandând numele unuia dintre alegători, în perimetrul secției.

„Am fost lovit, scuipat, înjurat. Dar mai întâi am votat. Pentru patriotismul tăcut, fără interes, onest. Apoi, pentru ca era un vacarm infernal la intrarea în secția de vot, i-am spus președintelui secției de vot să cheme poliția. Este vorba de secția de vot nr. 189 din Ambilly, Franța. Apoi am fost luat în primire de conducătorul bandei organizate. Au venit încă 15-20 de inși. Am stat drept în fața lor și le-am zis ca suntem toți români și toți trebuie să respectăm legea. Dacă nu era președintele secției de vot care a intervenit cred ca mă linșau acolo. Oricum m-au lovit de mai multe ori”, a precizat Dan Enache, membru USR Diaspora.

Cazul a fost adus în atenția publică de USR.

„În ciuda unui climat tensionat, colegul nostru a votat, și-a păstrat calmul și a solicitat președintelui secției de votare intervenția autorităților. Prezența rapidă și implicarea președintelui secției au împiedicat un posibil linșaj”, transmite USR într-un comunicat.

De asemenea, partidul atrage atenția asupra organizării „unor grupuri extrem de bine coordonate în Diaspora, aduse cu microbuze din zone diferite, care ridică serioase semne de întrebare privind finanțarea și logistica din spatele acestor acțiuni”.