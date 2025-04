O prietenă din tinerețe a lui Crin Antonescu confirmă că acesta nu a colaborat cu Securitatea: „Ar fi fost condamnat”

Marcellina Popa, o prietenă din tinerețe a lui Crin Antonescu, a postat pe pagina de Facebook o fotografie de grup în care apare și bărbatul pentru care politicianul a dat cu subsemnatul la Securitate.

După mărturia lui Ștefan Costache, prietenul lui Crin Antonescu care a fugit din țară și pentru care prezidențiabilul PSD-PNL-UDMR a fost chemat în 1988 la Securitate, să dea o declarație, un alt personaj din anturajul politicianului îi ia apărarea.

Este vorba despre Marcellina Popa, o fostă prietenă a lui Crin Antonescu, care a publicat pe Facebook o fotografie din anul 1993, făcută acasă la Ștefan Costache, când acesta a venit în țară din Canada. Femeia cataloghează ”mizerii” insinuările la adresa lui Crin Antonescu că ar fi colaborat cu Securitatea.

„De la stânga spre dreapta: doua prietene, Ștefan Costache (prietenul lui Crin din Canada, despre care a trebuit Crin să dea declarație la securitate), Aura (prima soție a lui Crin), eu, un amic al lui Ștefan pe care nu-l știu, Crin, Octavian Popa (fostul meu soț) etc. Ștefan a încercat să fugă din țară prin 1988 și a fost prins. Câțiva prieteni ai lui, printre care Crin și Octavian, soțul meu, au fost contactați de securitate. De ce tocmai ei: fiindcă Ștefan le lăsase niște amintiri la el în dulap. Li s-au cerut informații despre Ștefan și toți au spus banalități inofensive. Ștefan intenționa să plece iar, dar nu i-a spus asta decât lui Crin, care a păstrat secretul. Au stabilit ca la două săptămâni după ce trece granița, Crin sa-i anunțe pe părinții lui Ștefan, ceea ce a și făcut. Ștefan a reușit să fugă pe la sârbi și în final a ajuns în Canada. Daca Crin l-ar fi turnat, cum insinuează unii, nu ar fi reușit să plece. În poză eram acasă la părinții lui Stefan, când el s-a întors pentru prima dată în România, prin 1993. P.S. Aș vrea sa adaug că dacă părinții lui Stefan s-ar fi scăpat că au aflat de la Crin ce-i cu băiatul lor, Crin ar fi fost condamnat pentru tăinuirea unei infracțiuni”, a scris aceasta pe pagina de Facebook.

Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, susține că nu a fost niciodată colaborator al Securității și nu a făcut poliție politică. El spune că a fost chemat să dea o declarație în calitate de urmărit, în cazul unui prieten, care a fugit din țară. „Am fost o victimă a Securității, nu un colaborator”, a spus acesta.

„Eu înțeleg că într-o campanie electorală se pot întâmpla numeroase lucruri. Cer CNSAS să publice această declarație (...) Nu am furnizat nimănui, nici Securității informații, mai mult chiar l-am acoperit pe prietenul meu, nu am absolut nimic de ascuns (...) Am fost chemat la Securitate în calitate de urmărit... Cer ca această declarație să fie făcută publică, eu am fost o victimă a securității. (...) Nu am oferit nicio informație Securității și mi-am asumat acest risc să-i informez părinții că el a plecat din țară”, a declarat Crin Antonescu.

Ștefan Costache, bărbatul care a fugit în Canada pe vremea lui Ceaușescu, a dezvăluit că Antonescu a fost singura persoană în care a avut încredere și este convins că este „un om integru”.

„Crin Antonescu a fost singura persoană în care am avut încredere să mă destăinui înainte de a pleca. L-am rugat frumos să-mi anunțe familia, părinții mei, după trei săptămâni după ce am plecat. Pentru că din informațiile mele știam că dacă a trecut această vreme mi-a reușit excursia și să-i asigure că sunt în siguranță și că-i voi contacta cu prima ocazie. Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Absolut nu. E o calomnie”, a declarat Ștefan Costache, la Antena 3 CNN.