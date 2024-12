Susținătorii AUR s-au adunat cu lumânări aprinse duminică, ziua în care trebuia să aibă loc turul doi al alegerilor, pentru a „comemora” democrația din România.

Nemulțumiți de decizia CCR privind anularea primului tur al prezidențialelor, susținătorii partidului împreună cu Simion s-au adunat la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sectorul 2 al Capitalei, cu pancarte și lumânări aprinse.

„Am venit să ţinem un moment de reculegere. Am văzut unele ştiri că am venit să votăm. Nu am venit să votăm şi suntem conştienţi în ce moment ne-a adus Curtea Constituţională şi felul în care nu au funcţionat instituţiile statului român. (...) Mă bucur că reuşim să facem acest moment de comemorare pentru cei care distrug democraţia.

Este 8 decembrie, este Ziua Constituţiei, este o zi cu însemnătate pentru români, este o zi în care românii ar fi trebuit să meargă să voteze liber. Nu se întâmplă. (...) Suntem astăzi aici pentru a punea această lumânare pentru democraţia din România, pentru a spune că poporul român este suveran şi pentru a ne opune unei dictaturi”, a afirmat George Simion, potrivit News.ro.

De asemenea, liderul AUR a spus că nu-și dorește haos, subliniind că România este o țară ce aparține „lumii libere în UE şi NATO”.

A anunțat că va colabora cu parlamentarii alături de care semnează împreună cererea către Comisia de Veneţia, către OSCE, către GRECO și apelează la dialog.

El spune că, deşi nu este o prioritate pentru popor, susţine modificarea legislaţiei electorale. George Simion a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis „să facă un pas în spate” şi „nu să se cramponeze de funcţii”.

„Acesta nu este un protest, este un moment de linişte. Planul nostru nu este de a organiza manifestaţii masive, planul nostru este să ne întoarcem la votul poporului român, pentru că manifestaţiile de amploare nu pot decât să provoace violenţe, de care noi nu avem nevoie”, a declarat George Simion în limba engleză, răspunzând unui jurnalist străin care l-a întrebat dacă va susţine proteste.

Vineri, ziua când CCR a decis anularea prezidențialelor, Simion le-a recomandat oamenilor să stea în case. Tot el, puțin mai târziu, i-a îndemnat să participe la un protest pașnic la secțiile de vot.

„Noi mâine (duminică) la 13:00 mergem pașnic cu aceste hârtii la secțiile de vot. PAȘNIC! Mai devreme sau mai târziu ajungem la alegeri libere!”, a scris Simion pe Facebook