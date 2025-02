O zi din viața lui Crin Antonescu. Ce a făcut candidatul la prezidențiale în cei 10 ani cât nu a lucrat

Crin Antonescu, candidatul Coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale a povestit în cadrul unei emisiuni cum decurgea o zi din viața sa.

Prezent într-un studio de radio, Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale a fost rugat de un radioascultător să povestească cum decurgea o zi din viața sa, în ultimii 10 ani cât a lipsit din viața politică.

”Cam pe la 6.00 mă trezeam, îmi însoțeam fiica, pentru că era minoră, era în școală încă, până la școală sau până la tramvai. În timpul zilei, consumam timpul cu cititul, cu scrisul. Cu lucruri la care m-am gândit, cu lucruri pe care le-am observat, contacte, întâlniri, discuții cu oamenii și apoi programul normal al cuiva când familia se reunește seara. Eu nu am mai fost angajat, am fost un om liber de obligații de serviciu după vârsta de 55 de ani iar faptul că eu mă voi afla în fața dumneavoastră la alegeri să vă cer votul evident că nu vă obligă cu nimic. Dacă pentru dumneavoastră acesta este criteriul esențial, adică o activitate, un serviciu pe care candidatul să-l fi făcut la stat sau la privat evident că ies din vederile dumneavoastră și vă rămâne să-i examinați și pe ceilalți candidați după acest criteriu. A fost o situație nu comodă, dar pentru mine profitabilă, pentru că am făcut lucruri care îmi plac, care m-au preocupat”, a spus Crin Antonescu la EuropaFM.

Candidatul PSD-PNL-UDMR a spus că în această perioadă nu a publicat nicio carte, deși a scris una despre România și nu a simțit nevoia să scrie articole și să intervină pe momentele principale politice.