Expert digital, despre implicarea TikTok în alegeri: „Lipsa de transparență a marilor platforme este intolerabilă în democrație”

Lipsa de transparență a marilor platforme big tech (n.r. marile companii IT) este intolerabilă în democrație, iar finanțarea unor campanii electorale prin intermediul lor, prin metode menite să ocolească radarul autorităților fiscale și ale anchetatorilor stârnește îngrijorare, explică Dragoș Stanca, antreprenor digital.

Expertul digital Dragoș Stanca a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, de ce ar trebui să stârnească îngrijorare raportul Serviciului Român de Informații cu privire la modul în care plaforma Tik Tok a fost utilizată pentru creșterea notorietății lui Călin Georgescu.

Finanțarea ascunsă a campaniilor electorale a stârnit deja preocuparea altor mari platforme on-line, ca Meta sau Bytedance, afirmă acesta, după ce SRI a arătat modul controversat în care au fost cheltuiți un milion de euro pentru promovarea electorală a candidatului independent la alegerile prezidențiale 2024.

„Un milion de euro bani electorali - via Tik tok?! [Vârful unui iceberg care alertează industria globală de social media / adtech]. Toate platformele tech globale urmăresc cu multă atenție și îngrijorare justificată ce i se întâmplă lui Tik Tok în România.E și unul dintre motivele pentru care (ar fi amuzant dacă n-ar fi enervant) Meta face acum, alături de Bytedance, campanii publicitare prin care ne informează că nu au nici un control asupra conținutului de aici sau de pe Instagram, așa că ne sfătuiesc să fim noi atenți (că ei sunt ocupați cu adunatul banilor de la oricine și în orice formă de plată existentă). Urmează, probabil, și Alphabet (Google/Youtube). Ironic: în campania asta investesc bani de publicitate în site-uri de știri credibile (pe care tot ei le-au distrus) pentru că, ghici ce: vor… credibilitate!”, scrie Dragoș Stanca.

În opinia sa, problema fundamentală, sesizată corect în raportul SRI pus la dispoziția CSAT, este că prin intermediul platformelor de plată on-line se pot finanța mai nou campanii electorale (sau orice ai nevoie) departe de radarul autorităților fiscale și al anchetatorilor.

„Vedem în raport, negru pe alb, un mic vârf de iceberg: cel puțin un milion de euro via donații în sistemele de cadouașe ale TikTok. Cum modelul de afaceri al tuturor acestor companii se bazează pe netransparență totală, este evident că e o vulnerabilitate majoră aici, pentru orice democrație: nu doar pentru cea din România. Una e să încasezi bani de la un individ ciudat sau de la o firmă dubioasă, alta e să vină prin Bytedance, Meta sau Alphabet, nu? Cam cât de liniștitor este gândul că un player de tip TikTok (Made in China) poate finanța direct via sisteme de donații și cadouașe pe cine vor? Sau indirect, via binevoitori anonimi care îi folosesc sistemele (pe care, vedem cu toții, nu le pot controla în întregime; de aceea fac campanii publicitare prin care ne zic și nouă asta)”, explică Dragoș Stanca.

Lipsa de transparență a platformelor on-line

Potrivit acestuia, modul în care funcționează o astfel de promovare este comparat cu al unei televiziuni care ar difuza spoturi publicitare prin care ne-ar zice sa avem grijă mare, că cineva difuzează știri sau reclame false uneori în programul lor sau în pauzele publicitare.

„Inamicii României sau ai oricărei democrații au la dispoziție acum și campanii plătite via display ads sau (vedeti cazul AdNow, expus de Snoop zilele astea) reclame false la produse care se adreseaza fix celor mai vulnerabili oameni, culegând date utile: Dacă ești convins că scapi de cancer cu un ceai, este evident că poți crede și că NATO si UE ne fac rău, nu? În concluzie: e o miză globală majoră și nu e doar despre România”, arată expertul media.

Lipsa de transparență a marilor platforme big tech este intolerabilă în democrație, concluzionează acesta.

„Ce se întâmplă acum la noi e un studiu de caz care va genera dezbateri corecte (si necesare) pe acest subiect. Asta dacă nu vor învinge din nou doar banii investiți în lobby și PR. Până una-alta e important să înțelegem că noua lume algoritmică trebuie descifrată, întâi, de cât mai mulți oameni rezonabili, cu intenții bune. Doar așa putem trece cu bine prin această etapă istorică și să păstrăm lumea așa cum e, adică tot mai bună (da, ăsta e adevărul: în ciuda percepțiilor noastre alterate de haosul informațional în care ne găsim, sper, doar temporar)”, mai spune expertul digital.