Președinta USR și finalista alegerilor prezidențiale de duminică, 8 decembrie, a postat un mesaj pe Facebook imediat după hotărârea dată de Curtea Constituțională a României.

UPDATE: „Mulțumesc celor implicați în respectarea legii și a Constituției si mai ales pentru că au ascultat vocile românilor, mulțumesc că nu v-ați jucat ruleta rusească cu democrația din România. Sunt o susținătoare fermă a legii si a constituției. Ca președinte voi uni toți românii, să facem o Românie puternică în Europa. Le spun tuturor liderilor sa nu devieze cursul națiunii noastre. Am avut discuții cu unii lideri, o să mai am și mâine. Vreau să-i atrag atenția lui Marcel Ciolacu că noi nu avem nevoie de liant, ci de oameni de stat. Dacă nu ne mobilizăm pentru democrație, primarii care au proiecte pe fonduri europene ar putea să rămână fără finanțare. Pentru mine este importantă România și românii, în momentul ăsta nu mai vorbim de partide și de candidați, fără orgolii. Cred că trebuie să ne asumăm asta și ar fi bine să avem un guvern de uniune națională pro-europeană: PSD, PNL, USR, UDMR la guvernare. Tocmai de asta trebuie să negociem. Acum nu mai este vorba despre partide și trebuie să ne mobilizăm pentru că am pierdut câteva zile. Celălalt candidat își face campanie pe rețelele sociale, iar noi am respectat legea”, a spus Elena Lasconi în cadrul unei conferințe de presă.

Despre varianta Ilie Bolojan premier, Elena Lasconi a afirmat că preşedintele PNL „înţelege care sunt procentele”.

„Sunt sigură că are maturitatea să înţeleagă că poate ar putea să fie un premier din altă parte, am putea să luăm în calcul şi un premier tehnocrat”, a menţionat Lasconi.

„Este oficial! Start campanie pentru turul 2. Dragi români, vă aștept la vot!”, este mesajul postat, luni seară, de Elena Lasconi, imediat după ce Curtea Constituțională a României a respins solicitarea lui Cristian Terheş, candidat la alegerile prezidenţiale, de anulare a rezultatelor din primul tur de scrutin,

Practic, turul doi urmează să aibă loc pe 8 decembrie între candidatul independent Călin Georgescu și președinta USR Elena Lasconi.

Joia trecută, CCR a cerut Biroului Electoral Central renumărarea voturilor valabil exprimate şi a celor nule.

Curtea Constituţională a transmis, într-un comunicat, că judecătorii constituţionali, după ce au examinat cererea de anulare a alegerilor pentru funcţia de preşedinte al României din data de 24 noiembrie, formulată de Cristian Vasile Terheş, cu unanimitate de voturi au dispus reverificarea şi renumărarea tuturor buletinelor de vot cuprinzând voturile valabil exprimate şi cele nu.

În același timp, liderul PSD, Marcel Ciolacua anunțat că nu susține ferm un candidat:. „Românii să voteze pe cine vor”, a spus Marcel Ciolacu după ședința PSD.

Ciolacu a mai spus că va iniția o discuție cu președintele PNL Ilie Bolojan, pe care îl vrea premier, Bolojan care a anunțat susținere necondiționată pentru Lasconi.

Și președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat luni că partidul său o la susține pe Elena Lasconi.

Kelemen Hunor a mai declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că rezultatul votului de duminică arată că ar trebui să fie format un guvern care să aibă o susţinere largă în Parlament, compus din PSD, PNL, USR şi UDMR.

Liderul UDMR a adăugat că n-ar fi de acord cu un guvern minoritar, format din PNL, USR şi UDMR, pentru că nu ar exista şanse ca acesta să reziste mai mult de un