„Campania cu zero lei” a lui Călin Georgescu, plină de afișe, bannere și reviste electorale: „Hrană, apă, energie”

Deși Călin Georgescu a declarat că nu a cheltuit nici un leu pe materiale electorale, materiale de campanie ale candidatului independent la alegerile prezidențiale au fost deja tipărite.

Mai multe fotografii cu un pachet care ar fi fost trimis către o mânăstire și care conține zeci de pliante, calendare și ziare pe care apar poza lui Călin Georgescu, poziția lui de pe buletinul de vot din primul tur și numele programului „Hrană, apă, energie” au ajuns în posesia digi24.ro.

Pe TikTok a fost postat, la mijlocul lunii noiembrie, înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, un clip în care este filmat un banner care conține însemnele candidatului Călin Georgescu, lipit pe o clădire din Piața Floreasca din Capitală.

Călin Georgescu a raportat la Autoritatea Electorală Permanentă faptul că nu a cheltuit niciun leu în timpul campaniei pentru primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Candidatul Călin Georgescu nu a declarat niciun ban în campania electorala. ZERO, ZILCH, NADA, NIENTE, ZERO BARAT, NICIUN BAN, NICIUN COCO, NICIUN MARAFET. Cum poti să câștigi 20% din voturi fără niciun ban? Va trebui să își plătească mandatarul financiar și nici pentru asta nu are bani. Cred că niște instituții trebuie să ne explice cum a fost posibil”, e o postare publicată de Septimius Pârvu, reprezentant Expert Forum, pe Facebook.

AEP a anunțat în această săptămână că verifică raportul financiar transmis de Călin Georgescu.