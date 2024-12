Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a votat duminică, 1 decembrie, la alegerile parlamentare de anul acesta.

După ce a ieșit din secția de votare, primarul a dat câteva declarații jurnaliștilor, spunând printre altele că a votat cu partidul care promovează relațiile euroatlantice ale României și acel partid care a fost corect cu acesta.

„E votul cel mai important din anul acesta, e votul pentru Parlament, și Parlamentul conduce România, pentru că e o republică parlamentară.

Am votat cum am votat de fiecare dată, din 1990 până azi, am votat pentru România un partid care nu pune în discuție rămânerea României în UE și NATO.

Iar apoi, între partidele care fac asta, am ales unul care a fost corect cu mine tot timpul”, a declarat acesta.

Întrebat de o jurnalistă ce mesaj are pentru români cu ocazia alegerilor de duminică, 1 decembrie, Nicușor Dan răspunde că:

„Acestea sunt alegerile cele mai importante de anul acesta, ele decid cum va arăta România în următorii patru ani. Să se informeze și să iasă la vot.”

Au votat deja George Simion, a Colegiul Unirea din Focşani, județul Vrancea, Ilie Bolojan la secţia de votare de la Colegiul „Emanuil Gojdu” din Oradea și Călin Georgescu.